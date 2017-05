Niederweningen erleidet Rückschlag

Wenigstens das letzte Tor der Partie gehörte den Niederweningern. Zehn Minuten vor Schluss setzte sich Marco Eschler im Strafraum der Seuzacher sehenswert durch und erzielte das 1:6 aus Sicht der Unterländer. Immerhin war den Hausherren damit der Ehrentreffer gelungen. So richtig freuen mochte sich Eschler über sein Tor verständlicherweise nicht. «Wir haben zu einfache Tore kassiert», kritisierte er. Tatsächlich wirkte die Niederweninger Defensive in vielen Situationen überfordert.

So konnten sich die Seuzacher immer wieder bis in den gegnerischen Strafraum spielen und dort für Torgefahr sorgen. Besonders das Tor von Peter Thurnheer, der aus spitzem Winkel ins Niederweninger Gehäuse traf, hätte so nicht fallen dürfen. Es war bereits das 3:0 für die Gäste – nach 40 Minuten.Während die Seuzacher ihre Chancen nutzten, blieben die Niederweninger im Abschluss schwach. Nach etwas mehr als 20 Minuten hätte Eschler für den zwischenzeitlichen Ausgleich sorgen können, doch der Stürmer setzte den Ball am Tor vorbei. Und nur ein paar Minuten später brachte er den Ball nicht an Seuzachs Goalie Nico Kammacher vorbei. «Wir hatten ein paar gute Chancen, waren aber zu wenig effizient», sagte Eschler deshalb selbstkritisch.

Wechselbad der Gefühle

Auch Trainer Patrick Eschler trauerte den verpassten Möglichkeiten nach, wobei er die Niederlage nicht daran festmachen wollte. «Wir waren heute nicht bereit», sagte er. «Die Seuzacher liefen mehr, schalteten schnell um und überliefen uns ständig. Seuzach war heute eine Klasse besser.» Damit erlebten die Niederweninger in einer Woche ein Wechselbad der Gefühle: Erst gewannen sie auswärts gegen Kloten überraschend mit 1:2, nun wurden sie von den Seuzachern mit 6:1 vom Platz geschossen. «Wir haben gegen Kloten unsere beste Saisonleistung gezeigt», meinte Patrick Eschler. «Gegen Seuzach war es unsere schlechteste.»

Ein schwacher Trost für die Unterländer dürfte sein, dass die Dielsdorfer ebenfalls verloren haben und der Abstand zum Strich damit bei drei Punkten bleibt. Trotzdem: Die Niederweninger bleiben akut abstiegsgefährdet. Würde es im Falle eines Abstiegs zum grossen Umbruch innerhalb der Mannschaft kommen? Patrick Eschler glaubt nicht, dass es so weit kommt. «Klar ist jedoch, dass es neue Spieler braucht – auch wenn wir den Ligaerhalt schaffen.»

Moral ist intakt

Dass Niederweningen auch nächste Saison in der 3. Liga spielt, davon ist Trainer Patrick Eschler nach wie vor überzeugt. «Wir haben rechnerisch noch die Möglichkeit, den Ligaerhalt zu schaffen», sagte er. «Wir müssen einfach unsere Punkte holen.» Auch Stürmer Marco Eschler glaubt «zu 100 Prozent» daran, dass er und seine Teamkollegen das Steuer noch herumreissen können. «Der Sieg in Kloten war gut für die Moral», sagte er. «Und die Moral stimmt bei uns. Wir sind ein Team.» (Zürcher Unterländer)