Regensdorfs Anfrage zur rechten Zeit

Regensdorfs engagierter Vereinspräsident Martin Wanner besucht seit Jahren die Heim- und Auswärtsspiele des Furttaler Fanionteams. Bei den Begegnungen gegen Schwamendingen in der vergangenen Saison 2015/16 fiel dem Klubchef in beiden Partien der Schwamendinger Fejaz Zecirovci auf. «Es wäre toll, wenn wir einen, der so spielt wie er, bei uns hätten», hat er damals seinen Begleitern gesagt. Der Name Zecirovci war Wanner vorher bereits bekannt. Denn Jahre zuvor bereits sah er beim FC Dübendorf einen Mittelfeldspieler auf der Aussenbahn, dessen Spielweise ihm ebenfalls gefiel. Dies war Ersen Zecirovci, der neuneinhalb Jahre ältere Bruder des 24-jährigen Fejaz Zecirovci.Im Sommer 2016 nun machte Wanner Nägel mit Köpfen. Sein Fanionteam-Trainer Marco Bolli nahm Kontakt mit Zecirovci, dem jüngeren Fejaz, auf. Der Kosovare mit Schweizer Pass wechselte daraufhin ins Unterland.

Schweizer Meister mit FCZ U18

Fejaz Zecirovci kam der Wechsel zum ambitionierten FC Regensdorf gelegen. Der 1,78 m grosse Mittelfeldspieler mit der feinen Ballbehandlung hatte in seinem jungen Fussballerleben bereits Höhen und Tiefs kennen gelernt. Als grosses Talent spielte er als Junior beim FC Schwamendingen, im gleichen Team wie der heutige Wolfsburg-Star Ricardo Rodríguez. Beide wechselten später in die Nachwuchsabteilung des FC Zürich. Zecirovci wollte es nach ganz oben schaffen und wurde beim Stadtklub von der U13 bis in die U21 ausgebildet. Von der U16 an wurde seine tolle fussballerische Entwicklung jedoch durch Blessuren gebremst. Das Kreuzband des Talentes war angerissen, zweimal renkte er sich die Schulter aus und danach waren Bänder in Mitleidenschaft gezogen. «Verletzungen haben mich zurückgeworfen», sagt Zecirovci mit Blick zurück.

Der Youngster raffte sich aber immer wieder auf. Mit der U18 des FC Zürich wurde er Schweizer Meister. Damalige Teamkollegen von ihm wie der heutige albanische Nationalspieler Berat Djimsiti, der bei Avellino unter Vertrag steht, oder Mike Kleiber (FC Zürich) haben den Sprung in den Profifussball geschafft.

Zecirovci dagegen spielte nach seiner fundierten Ausbildung im FCZ beim FC Wil 1900 U20, dem Erstligsten SV Höngg sowie dem interregionalen Zweitligisten FC Seefeld, bevor er im Sommer 2015 zu seinem Stammverein Schwamendingen zurückkehrte. Zum einen war dieser Wechsel für ihn eine Herzensangelegenheit, zum anderen war der damalige Schwamendingen-Trainer Besnik Ramadani bereits einer seiner Ausbildner im FC Zürich und Ramadani habe ihn überzeugt zurückzukehren.

«Ruhiger Typ und zuverlässig»

Die erträumte Sportkarriere blieb Fejaz Zecirovci im Gegensatz zu Rodríguez, Djimsiti und Kleiber verwehrt. «An Talent und Willen hat es mir nicht gefehlt. Aber neben meinen Verletzungen war ich wohl mental nicht ganz stark genug», versucht der eben 24 Jahre alt gewordene Zecirovci diese Tatsache zu begründen. Am Anfang habe es ihn schon beschäftigt, weshalb er im Profifussball nicht habe Fuss fassen können. «Wenn man seinem Traum alles unterordnet und es trotzdem nicht klappt, dann ist es nicht einfach, das zu verstehen», meint er.

Mittlerweile aber sei die Enttäuschung verflogen. «Meine gute sportliche Ausbildung und der harte Konkurrenzkampf haben mich als Mensch stärker fürs ­Leben gemacht», sagt er in bestimmtem Ton. Geholfen habe ihm auch, dass er während seiner Zeit als FCZ-Junior noch eine Handelsschule absolviert habe. Vor zwei Jahren ist er von der Stadt nach Wallisellen umgezogen und verdient seinen Lebensunterhalt als Detailhandelsangestellter.

Dem jungen Fussballer gefällt es im FC Regensdorf. «Die fussballerische Qualität ist hoch und die Kollegen sind toll.» Wobei er den Weggang von Trainer Marco Bolli am Saisonende bedauert. «Marco ist ein super Trainer und bereit für höhere Aufgaben.» Festlegen bezüglich seiner sportlichen Zukunft will sich Fejaz Zecirovci nicht. «Die ersten Gespräche in Regensdorf waren positiv, aber ich lasse mir noch Zeit mit der Entscheidung.»

Im Furttal sind sie mit ihrem Spielmacher, der in dieser Saison 3 Meisterschaftstreffer geschossen und 14 Assists zu Toren gegeben hat, zufrieden. Klubpräsident Martin Wanner ist voll des Lobes: «Zecirovci kann mit seiner Technik, seinen starken Dribblings und seinem Zweikampfverhalten eine Partie im Alleingang entscheiden. Zudem ist er ein ­ruhiger Typ und zuverlässig. Ich traue ihm zu, wieder in einer höheren Liga zu spielen.»

Im Training noch torgefährlicher

Trainer Marco Bolli sieht es gleich: «Fejaz hat die Qualitäten für eine höhere Liga. Zudem ist er bescheiden und ein herzensguter Mensch.» Mitspieler Remo Riedener meint zu seinem Teamkollegen: «Im Training sieht man, wie torgefährlich Fejaz ist. Wir als Team müssten ihn noch häufiger gut lancieren.» (Zürcher Unterländer)