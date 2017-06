Gewinnt am Sonntag Rümlang beim starken Embrach, steigt Rümlang in die 2. Liga auf.

Rümlang hält mit einem spektakulären 5:2-Sieg gegen Glattfelden die Aufstiegschancen vor der letzten Runde in den eigenen Füssen. Trotz hohen Temperaturen bereits um 11 Uhr morgens legten beide Teams ein unerwartet forsches Tempo vor – gefolgt von einem Paukenschlag in der 8. Minute: Rümlangs Patriot Rexhaj bringt die Grün-Weissen per Kopfball nach einer Cornerflanke mit 1:0 in Führung. Glattfel­dens Spieler ziehen hierbei die Köpfe ein, während Torhüter Yanick Zimmermann mit seinen Fäusten am Ball vorbeisegelt. Zimmermann verhindert danach mit sensationellem Reflex das 2:0 beim Abschlussversuch aus kurzer Distanz von Christian Kluser, leistete sich aber in der Folge zuweilen einzelne Unsicherheiten.

Goldene Viertelstunde

Unerwartet verfehlten danach in der 18. Minute alle eine harmlos wirkende Freistossflanke Simo Slavnics in Rümlangs Fünferraum, alle ausser Sandro Nussbaumer: 1:1. Glattfeldens Akteure konnten oder wollten dieses Geschenk nicht annehmen und überliessen das Spieldiktat weiterhin Rümlang – mit verheerenden Folgen.

Glattfelden entpuppte sich während der Partie selten als das stärkste Rückrundenteam. Innert sechzehn Minuten zogen die Rümlanger mit 4:1 auf und davon. Die Hintermannschaft der Gelb-Schwarzen wurde mehrmals überlaufen. Und wie auf Bestellung fielen die Tore: Ein schnell vorgetragener Angriff in der 23. Minute beendete Rexhaj mit dem 2:1. Ein raffiniert gespielter Lobball von Kluser bedeutete drei Minuten später das 3:1. Und der agil spielende Kluser schoss zwei Zeigerumdrehungen danach das 4:1. Allen Anwesenden verdeutlichte dies: Die Entscheidung ist gefallen. Slavnics Foulpenalty zum 4:2 liess wenig Hoffnung aufkommen, zerstört durch das 5:2 von Dear Meta eine Viertelstunde vor dem Abpfiff des ruhig agierenden Schiedsrichters Adnan Sagin.

«Wir haben sackschwach gespielt. Vor allem in der ersten Halbzeit. Eine Frechheit. Wir haben zu viele Fehler gemacht und zu Gegentoren eingeladen», meinte Glattfeldens Trainer Roger Hummel nach dem Schlusspfiff enttäuscht. Hummel macht künftig als Trainer eine Pause: «Aber ich kann eine gute Mannschaft übergeben. Mein Job als Gefangenenbetreuer ist sehr anstrengend. Während zweier Jahre mache ich nun eine Ausbildung. Danach denke ich schon, dass ich wieder eine Mannschaft übernehme.»

Entscheidung in letzter Runde

Rümlangs Präsident Kurt Vogel meinte zur Ausgangslage: «Wir nehmen es, wie es kommt. Wir sehen dann, wie die Mannschaft nächste Saison aussehen wird.» Sein Trainer Fabio Digenti zeigte sich erleichtert über die drei Punkte: «Wir haben heute den Fussball gelebt, organisiert gespielt und hatten den nötigen Druck in den Strafräumen.» Bereits nach dem Schlusspfiff schwor Digenti seine Spieler auf den letzten Spieltag am kommenden Sonntag um 10.15 Uhr gegen Embrach ein. Erkämpft sich Rümlang einen Punkt bei deren zwei an Vorsprung auf Wallisellen, ist das Saisonziel – Aufstieg in die 2. Liga – sicher erreicht. Es spricht einiges dafür, dass sich Digenti und Rümlangs Spieler nächstes Jahr in der 2. Liga regional begegnen werden: Digenti als Trainer von Absteiger Uster und die Rümlanger als Aufsteiger. Aber auch das letzte Spiel muss erst gespielt werden. Das weiss auch Digenti: «Die Embracher werden uns nichts schenken. Ich habe immer gesagt, die Entscheidung fällt in der letzten Runde.» (Zürcher Unterländer)