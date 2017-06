Schlechte Chancenverwertung im 2.-Liga-Nervenspiel

Die vom Abstieg bedrohten Bülacher starteten sehr vorsichtig in die Partie. Der Gegner aus Schaffhausen kontrollierte die zag­haften Bemühungen der Mannschaft von Trainer Mario Nicolo. Der Bülacher Aussenverteidiger Ramon Kessler meinte zu den verhaltenen Anfangsminuten: «Wir agierten zu zögerlich und waren am Anfang des Spiels zu nervös.» Erst nach einer kurzen Trinkpause nach 25 Minuten erwachten die Gastgeber. Beim ersten Abschlussversuch scheiterte Fabio Carvalho in aussichtsreicher Position an einem Schaffhauser Abwehrspieler. In derselben Spielminute segelte der abgelenkte Aussenristschuss des Bülachers Giancarlo Pizzolotto knapp am rechten Torpfosten vorbei. Den anschliessenden Eckball von Carvalho köpfelte Prabaashan Selvarajah an die Lattenunterkante. Bis zum Halbzeitpfiff des sehr guten Schiedsrichters bekamen die 200 Zuschauer keine nennenswerten Tormöglichkeiten zu sehen.

Carvalho alleine vor dem Tor

Nach dem Seitenwechsel drückten die Bezirkshauptstädter aufs Tempo und suchten den wichtigen Führungstreffer. In der 50. Minute flankte Fabio Carvalho gefährlich in den Schaffhauser Strafraum. Doch Riccardo Pizzolotto fehlte die letzte Entschlossenheit, um die Bülacher in Front zu schiessen. Nur fünf Minuten später lancierte der Bruder von Riccardo, Captain Giancarlo Pizzolotto, den schnellen Fabio ­Carvalho. Dieser eilte nach dem Traumpass alleine auf das Schaffhauser Tor zu, doch der Torhüter Sydney Schneider schnappte den Ball dem unglücklich agierenden Bülacher Torjäger im letzten Moment von den Füssen. Auch den platzierten Hechtköpfler von Selvarajah kurz später parierte der starke Schlussmann der Munotstädter. Nachdem in der 77. Minute der emsige Giancarlo Pizzolotto nach einem öffnenden Pass von Daniel Neves Gomes das Tor um Zentimeter verfehlte, verlor die junge Bülacher Mannschaft den Glauben an den möglichen Sieg. Somit mussten sich die Bülacher trotz Überlegenheit mit einem torlosen Unentschieden begnügen.

«Meistens fehlte das Glück»

Der offensive Mittelfeldspieler Giancarlo Pizzolotto analysierte treffend nach dem Ende der Partie: «Dieses Spiel war sinnbildlich für unsere gesamte bisherige Saison. Wir waren nie unterlegen und kamen immer zu grossen Torchancen. Leider fehlte uns aber meistens das nötige Glück in den entscheidenden Phasen.» Der stark spielende 16-jährige Corsin Meier blickte nach dem Duschen jedoch schon wieder zuversichtlich auf den letzten Spieltag: «Jetzt schlagen wir den Tabellen­letzten Töss und hoffen, dass Wiesendangen und Küsnacht noch straucheln.» Der Bülacher Trainer Mario Nicolo zeigte sich mit dem Resultat sehr ­unzufrieden, lobte jedoch seine Mannschaft für ihr Verhalten auf dem Platz. Der 47-Jährige meinte: «Ich kann meinem Team keinen Vorwurf machen. Sie standen sehr kompakt, und unsere Taktik ging auf. Einzig unsere Chancenauswertung war schlecht. Wir hätten aus diesen unzähligen Möglichkeiten zwingend ein Tor schiessen müssen.» Positiv bewertete Mario Nicolo, dass sein Team in dieser Saison zum ersten Mal ohne Gegentor blieb. Die Bülacher sind nun am nächsten Sonntag auf fremde Hilfe angewiesen. In zwölf Tagen findet das grosse 100-Jahr-Jubiläum des Klubs statt. Da wäre ein allfälliger Abstieg in die 3. Liga sicher nicht im Sinne des Vereins. Gregor Marti (Zürcher Unterländer)