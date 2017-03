Spitzenkampf: Rümlang ist gegen Wallisellen Favorit

Torhüter André Schmid (Rümlang/18-jährig) ist trotz seines jungen Alters gelassen und immer präsent. Giovanni Caputo (Wallisellen/21) ist reflexschnell und kann sich sogar noch steigern. Vorteil Rümlang

Rechter Aussenverteidiger Patrick Meier (R/24) nutzt freie Räume für schnelle Vorstösse. Emeric Koide (W/23) ist ein sichererer Abwehrspieler, wegen seines robusten Körpers mit «Wasserverdrängung». Vorteil Wallisellen

Mittelverteidiger Robin Steinmetz (R/23) ist kopfballstark und hat ein gutes Stellungsspiel. Davide Caroli (W/31) ist Captain, das Herz der Walliseller Defensive mit einem guten Auge für Bälle nach vorne. Vorteil Wallisellen

Mittelverteidiger Roger Scholz (R/27) bekundet momentan Probleme mit der Leiste, hat aber während der Vorrunde bereits mehrmals leicht angeschlagen gespielt. Ein Fels in der Brandung, unermüdlich. Stefano Megna (W/27) ist robust, stämmig und hat einen scharfen Schuss. Vorteil Rümlang

Linker Aussenverteidiger Simon Kümin (R/34) ist als Dauerläufer das Herz und mit seiner genialen Einstellung die Seele der Rümlanger Mannschaft. Murat Solakac (W/22) spielt normalerweise rechter Aussenverteidiger. Der Defensivspieler ist ein Energiebündel mit gefährlichen Vorstössen. remis

Rechtes Mittelfeld Patriot Rex­haj (R/25) ist dribbelstark und prescht schnell der Seiten­linie entlang nach vorne. Micael Da Costa Fernandes (W/25) ist manchmal unscheinbar. Aber er taucht plötzlich dort auf, wo es wehtut. remis

Mittelfeld Mitte Shkodran Nuredini (R/24) ist technisch der aktuell beste Rümlanger, auf mehreren Positionen einsetzbar. Er ist besonnener geworden. Vinicius Figueiredo Dias (W/30) ist ein guter Techniker, hält zuweilen aber zu lange den Ball am Fuss. Vorteil Rümlang

Mittelfeld Mitte Murat Hasic (R/32) spielt vor der Viererkette, kann den Ball halten und ver­teilen. Marc Moor (W/22) ist flink und ein guter Ballverteiler, sein Spielstyle ähnelt demjenigen des Dortmunders Shinji Kagawa. Vorteil Rümlang Linkes Mittelfeld: Cyrill Adali (R/25) kann auf der rechten und linken Seite spielen. Er hat starken Drang aufs gegnerische Tor. Dinis Dani Fernandes (W/26) spielt mannschaftsdienlich, ist ein guter Läufer und Kämpfer. Vorteil Rümlang

Sturm Sebastian Bradford (R/25) nimmt Geschwindigkeit auf, wenn er der Seitenlinie ­entlang Richtung gegnerisches Tor läuft. Gute Flanken. Aladin Keserovic (W/26) ist der Hoffnungsträger in Wallisellen. Der Stürmer konnte nach dem Abgang von Spielmacher Simone Gandolfo zum Stammverein zurückgeholt werden. Keserovic ist schnell und nützt die Torchancen eiskalt aus. Am vergangenen Mittwoch im Cupspiel gegen Pfäffikon musste Keserovic allerdings angeschlagen ausgewechselt werden. Vorteil Wallisellen

Sturm Arbnor Bekiri (R/23) kann als Spielmacher und Stürmer eingesetzt werden. Er ist vielseitig, hat Übersicht, ist dribbelstark und gibt gefährliche, genaue Pässe. Bujar Memeti (W/28) ist ein klassischer Knipser. Wenn der Gegner ihn aus den Augen lässt, schlägt er sofort in Form eines Tores zu. remis

Trainer Fabio Digenti (R/34) ist als Stürmer mit GC Schweizer Meister geworden. Er hat als Trainer Rümlang zurück an die Spitze der 3. Liga geführt. Der Weg könnte für den ruhigen und sachlichen Coach noch weiter nach oben gehen. Maurizio Fede (W/37) hat ein riesiges Beziehungsnetz und bereits immense Erfahrung im Regionalfussball. Er ist ein Kapitän, der nie aufgibt und der als Letzter das Schiff verlässt. Der Abgang seines Spielmachers Simone Gandolfo im Februar hat ihn geärgert, aber nicht umgeworfen. Fede bleibt auch in schwierigen Momenten ruhig. Bezeichnend war die Vorrundenbegegnung zwischen Wallisellen und Rümlang, die am 20. August des vergangenen Jahres 2:2 endete. Rümlang war insgesamt die bessere Mannschaft. Dies beeindruckte Wallisellen aber nicht. Die Glattaler suchten jede nur erdenkliche Möglichkeit, den Ball vor das Rümlanger Tor zu bringen. Und so erzielten sie in der 75. Minute noch den Ausgleich. remis

Bank In der 3. Liga können die Trainer 18 Spieler aufs Matchblatt nehmen und sämtliche einsetzen. Die Bedeutung der Spieler auf der Bank ist gross. Wir nehmen je zwei Akteure heraus. Bei Rümlang wird Christian ­Kluser wohl bei Spielbeginn auf der Bank Platz nehmen. Der 33-jährige ehemalige Challenge-League-Akteur bei Winterthur und YF Juventus und Bassersdorfer Junior kämpft seit Mo­naten mit Verletzungen und legte deshalb auch eine Pause ein. Auf die Rückrunde der Saison 2015/16 hin schloss er sich als Spieler und Assistenztrainer Rümlang an, weil dort sein Jugendfreund Digenti Trainer ist. Kluser lief wie in früheren Zeiten erneut zur Hochform auf und war im Cupfinal des Fussballverbandes der Region Zürich in der Partie gegen Bassersdorf bester Spieler auf dem Platz. Das unterklassige Rümlang siegte nach Penaltyschiessen. Der Cupfinal war das letzte Spiel, in dem Kluser mittun konnte. Seither ist er rekonvaleszent. In Rümlang hoffen sie, dass er morgen Sonntag gegen Wallisellen spielen kann. Doch den Ausnahmestürmer plagen momentan bei starker Belastung Beinschmerzen. Ein Kurzeinsatz von Kluser gegen Wallisellen ist trotzdem möglich. Ebenso auf der Rümlanger Bank sitzen wird Denis Vi­decnik (26). Der Offensivspieler könnte aber auch für Patrick Meier in der Startformation ­stehen. Videcnik hat in Bülach ­gezeigt, dass er gut in der 2. Liga mithalten kann. Bei Wallisellen könnte Pierre Eggmann (28) für den leicht angeschlagenen Aladin Keserovic spielen. Auch Eggmann, der gross gewachsen und trotzdem beweglich und technisch versiert ist, hat viel Qualität und ist immer für ein Tor gut. Linksfuss Dominik Schlegel (20) kann mit seiner guten Technik und dem Auge fürs Spiel gefährliche Angriffe aus­lösen. Vorteil Rümlang (Zürcher Unterländer)