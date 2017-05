Starkes Bülach baut ab, Bassersdorf (zu) offensiv

Die Bezirkshauptstädter 0:1 in Veltheim, das Team von Trainer Marco Tanner beim souveränen Tabellenführer Dübendorf 0:3.

Bülachs Trainer Mario Nicolo ärgerte sich über die 0:1-Niederlage in Winterthur. «So was von unnötig», sagte er nach dem Schlusspfiff enttäuscht. Sein junges Team hat in der ersten Halbzeit bei Aufsteiger Veltheim fast alles richtig gemacht. «Wir hatten viele Balleroberungen und waren klar überlegen. Zwei-, dreimal hatten wir eine gefährliche Überzahlsituation im Angriff schaffen können, dabei aber schlecht abgeschlossen», fügte der Coach an. Veltheim dagegen habe keine eigentliche Torchance gehabt. In der zweiten Halbzeit musste sein Team dem hohen Tempo vor der Pause und den tollen Efforts in den vergangenen Wochen Tribut zollen. «Wir waren passiver und konnten im Spiel nach vorne keine Akzente mehr setzen», schilderte Nicolo weiter. Auch die Winterthurer kamen nicht richtig in die Gänge. Bei einem Corner aber in der 61. Minute köpfelte Luca Spänni, der höher stieg als alle anderen, den Ball unhaltbar zum 1:0 ins Netz für die Gastgeber. «Das Gegentor, das wie aus heiterem Himmel fiel, hat mein junges Team zusätzlich verunsichert und etwas gelähmt», meinte Nicolo abschliessend.

Verletzte kommen zurück

Der Tabellendritte Bassersdorf versuchte mit allen Mitteln, Leader Dübendorf in dessen Sportanlage Zelgli vor 260 Zuschauern zu schlagen. «Bassersdorf hat bei Spielbeginn immensen Druck auf uns ausgeübt», sagte nach Spielschluss Dübendorfs Markus Herzog. Der Vereinpräsident freute sich über den eigenen 3:0-Sieg wie auch über die Tatsache, dass Dübendorf in den verbleibenden fünf Meisterschaftsrunden nur noch ein Punkt zum Aufstieg in die 2. Liga interregional fehlt. Bassersdorf setzte alle Hebel in Bewegung, in Dübendorf zu gewinnen. «Wir wollten Druck ­machen und auf die Konter der Dübendorfer achtgeben», berichtete Bassersdorfs Trainer Marco Tanner. Aber es war in der 25. Minute ein Querpass in den Bassersdorfer Strafraum, den Andrea Cellana zum 1:0 einschoss. In der 41. Minute verwertete Kevin Hediger einen Foulpenalty zum 2:0, wobei Bassersdorfs Gino Zambelli noch eine strenge Rote Karte sah. In der 75. Minute machte Danijel Dzodan mit dem 3:0 für die Glattaler alles klar. Tanner nach dem Schlusspfiff: «Wir hatten in der 15. Minute durch Luca Russheim eine riesige Chance zur Führung. Geht dieser Ball rein, hätte es anders herauskommen können. »

Trotz der Niederlage in Dübendorf geht der Trainer optimistisch in die nächsten Spiele, die wichtige Partien sind. Zuerst das Derby gegen Bassersdorf und dann der FVRZ-Cup-Halbfinal in Gossau. Die verletzten Marc Muff und Jimmy Zumberovic kommen ins Kader zurück und Marvin Baumgartner ist dann auch wieder verfügbar. (Zürcher Unterländer)