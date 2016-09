Trainer Merlos wichtiges Eingreifen

Wenn zwei Teams gegeneinander antreten, die mit dem gleichen Spielsystem agieren, neutralisieren sich die Mannschaften oft und es finden unzählige Zweikämpfe im Mittelfeld statt. Nicht so bei der Partie zwischen Brüttisellen-Dietlikon und Pfäffikon. Die eher grossgewachsenen Pfäffiker operierten gerne mit weiten Bällen und zeigten sich in den Zweikämpfen als sehr robust. Deshalb mussten die eher kleingewachsenen Brüttisellen-Dietlikon-Akteure in der ersten halben Stunde bös unten durch. In der 22. Minute lenkte Brüttisellen-Dietlikon-Goalie Yanick Hirzel einen Schuss von Adam Jozef Durowicz mit den Fingerspitzen von der Torlinie in den Corner. Zudem flogen viele gefährliche Flanken in den Strafraum der Gastgeber – aber Hirzel und seine Verteidiger behielten kühlen Kopf. Erst in der 24. Minute kamen die Brüttiseller-Dietliker zu ihrer ersten Torchance.

Der Brüttisellen-Dietlikon-Trainer Robert Merlo nahm in der 31. Minute Stürmer Ricco Krebs vom Platz und ersetzte ihn durch Alessio Barigliano. «Ich musste ein Zeichen setzen, es hätte auch einen anderen als Ricco treffen können», sagte Merlo nach Spielschluss. «Natürlich war ich nicht glücklich über meine Auswechslung, aber ich bin selbstsicher genug, so etwas wegzustecken», meinte Krebs dazu. Nach dem ersten Spielerwechsel rief Merlo noch laut aufs Feld: «Jetzt geht es langsam los.» Fortan kombinierten sich die Gastgeber immer öfter durch die Pfäffiker Reihen. Der Führungstreffer für Brüttisellen-Dietlikon zum 1:0 fiel allerdings nach einem Corner von Mauro Gallani, den Gianluca Merlo per Kopf verwertete. Sekunden vor dem Halbzeitpfiff hatte Ahmed Ben Mahfoudh gar das 2:0 auf dem Fuss.

Egzon Berisha trifft

In der zweiten Halbzeit suchte Pfäffikon vehement den Ausgleich. Aber die fleissigen Gästespieler von Trainer Thomas Grolp waren zu unbeweglich, um den dichten Brüttiseller-Dietliker Abwehrriegel zu durchbrechen. Die Gastgeber dagegen lauerten auf Konter. Bei einem solchen fiel Brüttisellen-Dietlikons Alessio Barigliano im Pfäffiker Strafraum ohne gegnerische Einwirkung um, und Schiedsrichter Benjamin Boethelt entschied fälschlicherweise auf Foulpenalty. Gianluca Merlo verwandelte sicher. Pfäffikon gab danach zwar nicht auf, aber die Angriffsbemühungen blieben Stückwerk – vielleicht trugen auch die ungewohnt hohen Temperaturen zum verhaltenen Aufbäumen der Oberländer bei. Die Konter der Gastgeber waren gefährlicher. Ein solcher mündete in der 77. Minute zum Treffer zum 3:0-Endstand durch Egzon Berisha.

Nach dem Schlusspfiff bildeten die glücklichen Brüttiseller-Dietliker einen Kreis und stimmten ein Lied an. Mit dabei war der lange Zeit verletzt gewesene Bari­gliano. «Alessio hat heute fast eine Stunde lang gespielt, er ist auf dem Weg zur Besserung. Aber wir wollen nichts forcieren», berichtete Trainer Robert Merlo.

Spiele der Wahrheit folgen

Gar über 90 Minuten wirkte Dario Krebs mit, dem seit Monaten Schmerzen am Sprunggelenk zu schaffen machen. «Ich muss nach den Spielen und vielen Trainings jeweils ein Fussbad mit vielen gesunden Cremen darin nehmen, damit die Schwellung abklingt», klärte der Spielmacher und ­Filigrantechniker auf.

Nicht mit von der Partie war dagegen der ehemalige Erstligaspieler Alessandro Salluce, der aus privaten Gründen fehlte. Am kommenden Sonntag im Heimspiel gegen den Tabellenzweiten Dübendorf II ist er wieder dabei. Und am 30. Oktober gastiert der aktuelle Tabellendritte Wetzikon in Brüttisellen. (Zürcher Unterländer)