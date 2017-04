Veraltete Infrastruktur im 100-jährigen Klub

Lucio Schiavi und Edi Koller, was machen Sie genau in Ihrer aktuellen Funktion im FC Bülach als Vereinspräsident respektive als Juniorentrainer/Ehrenpräsident?

Lucio Schiavi: Ich bin für die Führung des Vereins verantwortlich und repräsentiere ihn gegen aussen.

Edi Koller: Momentan bin ich natürlich immer wieder mit der Einhundert-Jahr-Feier unseres Klubs beschäftigt. Ich bekleide für diesen Anlass das Amt des OK-Präsidenten. Nach unserem tollen Geburtstagsfest am 20. März auf dem Lindenhof mit 500 Besuchern stellen wir nun die Anlässe des Jubiläumswochenendes vom 23. bis 25. Juni 2017 auf die Beine. Wir wollen unseren Mitgliedern und der Bevölkerung ein attraktives Programm bieten. Daneben bin ich Trainer unserer D/9-Junioren. Das sind zwei Trainings und ein Match pro Woche.

Was ist Ihre Motivation, im FC Bülach tätig zu sein?

Lucio Schiavi: Die Jungen und Mädchen erleben im Verein eine tolle Juniorenzeit mit vielen schönen Erinnerungen. Es werden Kontakte geknüpft, die man das Leben lang gerne aufrechterhält. Von meinen fünf engsten Freunden, die ich habe, kenne ich zwei vom Fussball.

Edi Koller: Der FC Bülach ist für mich Heimat und eine Herzensangelegenheit. Seit 1970 bin ich Mitglied. Natürlich war ich geprägt von meinem leider viel zu früh verstorbenen Vater, der viele Jahre lang im FC Bülach Spiko-Präsident war. Ich habe im Klub Freundschaften knüpfen dürfen, die weit über den Fussball hinausgehen. Wie zum Beispiel mit Lucio Schiavi und seinem Bruder Mario Schiavi.

Wann hatten Sie in Ihrem Leben das erste Mal mit dem FC Bülach zu tun?

Lucio Schiavi: 1969 als Elfjähriger bin ich dem Verein beigetreten, bei den C-Junioren. Von Höri aus bin ich jeweils mit dem Velo ins Erachfeld gefahren.

Edi Koller: Ich bin als Zehnjähriger beigetreten.

Erzählen Sie von Ihren tollsten Erlebnissen als Spieler und Funktionär im FC Bülach?

Lucio Schiavi: Meine erste tolle Erinnerung ereignete sich, als ich noch ein kleiner Zuschauer war. Es war Mitte der Sechzigerjahre. Bülach bestritt ein Cupspiel gegen die von italienischen Gastarbeitern gegründete Mannschaft Juventus aus Zürich. Über 1000 Zuschauer säumten das Spielfeld im Erachfeld. Das war für mich als Sechsjährigen natürlich eindrücklich, daran erinnere ich mich heute noch. Anfang Primarschule war ich noch in der Jugi. Auch aufgrund des Spiels Bülach gegen Juventus wollte ich in den Fussballklub und habe meine Eltern mehrmals zu überzeugen versucht. Gerne erinnere ich mich auch an die Pfingstturniere, die die Juniorenteams des FC Bülach bestritten. Diese fanden neben Bülach auch in Deutschland, Frankreich oder Holland statt. So ein Auslandturnier war damals natürlich für jeden fussballbegeisterten Jungen ein Highlight.

Edi Koller: Natürlich sind auch mir die Pfingstturniere in Erinnerung geblieben. Als ich im FC war, habe ich diese Anlässe immer genossen, weil neben dem Sportlichen auch das Soziale eine wichtige Rolle gespielt hat. Unvergessen ist für mich, neben vielem anderen, zudem mein erstes Jahr als Vereinspräsident 1993/94. Ich hatte das Amt von Heinz Lieb übernommen. Wir schafften im Frühling 1994 in meinem ersten Jahr den Aufstieg in die 1. Liga, nachdem uns das zuvor sechs Jahre lang nicht gelungen war. Als Gruppensieger der 2. Liga, von 1988 bis 1993, waren wir jeweils für die Aufstiegsspiele qualifiziert. Aber nie hat es gereicht. Natürlich waren wir dann alle glücklich, als es geklappt hat. Dani Honegger schoss vor 1500 Zuschauern im Erachfeld das entscheidende Tor gegen Zofingen. Detlef Bruckhoff, der bereits als 18-Jähriger bei Tennis Borussia Berlin in der 1. Bundesliga sein Debüt gab, war der Spielertrainer von Zofingen. Wir konnten uns während fünf Saisons in der 1. Liga halten. Anders als 1963, als wir bereits nach einem Jahr wieder in die 2. Liga abgestiegen sind.

Gab es auch unerfreuliche Vorkommnisse?

Edi Koller: Ja, das gab es leider auch. Unser Spieler Jan Laskovsky starb auf dem Fussballplatz an einem Herzschlag bei einem Veteranenspiel. Sehr nahe gegangen ist mir auch der Tod des damals erst 36-jährigen Remo Lee 1986. Er war Ur-Bülacher und mein Trainer in der 2. Mannschaft. Zwei Stunden vor Remos Tod haben wir noch zusammen telefoniert.

Lucio Schiavi: Mir ging es bei den Todesfällen wie Edi. Jan Laskovsky war ja der Vater von Nadja Hediger. Nadja ist neben Thomas Baur und Dario Galbarini eine der drei Ehrenspielerinnen/-spieler des FC Bülach. Der sportliche Tiefgang des FC Bülach hat mich auch beschäftigt. Nachdem wir im Frühling 2011 in die 3. Liga abgestiegen sind, drohte uns ja ein Jahr später sogar der Fall in die 4. Liga. Zum Glück konnte das noch verhindert werden. Diese sportliche Baisse war bei mir mit ein Grund, mich 2013 für das Präsidium zur Verfügung zu stellen, um nachhaltig auch die sportliche Qualität des Vereins zu verbessern.

Was Ihnen auch bestens gelungen ist.

Lucio Schiavi: Ich bin zufrieden. Unsere sportlichen Ambitionen haben wir im Frühling 2015 mit dem Aufstieg von der 3. in die 2. Liga aufgezeigt. Danach folgte ein gutes Jahr in der 2. Liga. Das ist nicht selbstverständlich bei einem Verein wie Bülach, der die Spieler nicht entlöhnt und der bezüglich Trainingsbedingungen nicht die gleich gute Infrastruktur aufweist wie die meisten Konkurrenten. Ebenso erfreulich wie die sportliche Steigerung war für uns in den vergangenen Jahren, dass wir unsere Finanzen in den Griff bekommen haben. Wir sind zurzeit robust unterwegs. Das Budget des ganzen Vereins ist ausgeglichen. Wir haben derzeit Einnahmen und Ausgaben von rund 500 000 Franken.

Und mit den äusserst erfolgreichen FC-Bülach-Juniorenteams kommt ein dritter erfreulicher Faktor dazu. Der FC Bülach wurde ja sogar von seinem regionalen Rivalen Regensdorf gerühmt. Guido Müller, der langjährige Regensdorfer Vereinspräsident, hat im «Zürcher Unterländer» geschrieben: «Der FC Bülach verfügt derzeit über die erfolgreichste Juniorenabteilung im Zürcher Unterland.»

Lucio Schiavi: Im Moment verfolgen wir das Motto «Mir sind Büli». Darunter verstehen wir, dass wir primär mit unserer eigenen Jugend arbeiten. Deshalb bieten wir den Knaben und Mädchen eine möglichst gute Ausbildung in den Juniorenmannschaften an mit dem Ziel, dass wir diese Jugendlichen später bei unseren Aktiven integrieren können. Dies erfordert Geduld und viel Sachverstand. Wir haben mit Marco Saggionetto einen hervorragenden Leiter Junioren. Für uns ist es wichtig, dass unsere Juniorentrainer sehr gut ausgebildet sind und dass sie ihr Wissen vermitteln können. Die tollen Erfolge unserer Juniorenteams in den vergangenen Monaten zeigen, dass wir diesbezüglich unsere Ziele erreicht haben – wir dürfen uns aber nicht auf den Lorbeeren ausruhen.

Von der Vergangenheit und der Gegenwart in die Zukunft. Wie geht es mit dem FC Bülach weiter? Wie mit Ihnen beiden im FC Bülach?

Edi Koller: Unsere rückständige Infrastruktur beschäftigt uns natürlich seit vielen Jahren.

Lucio Schiavi: Seit den 90er-Jahren sind wir immer am Kämpfen. Wir haben momentan für unsere 25 Teams nur zwei Fussballplätze und in der Sportanlage Hof einen Hilfsplatz für Neunerfussball, für die D- und E-Junioren. 1994 haben wir den Platz im Hof erhalten. Der Stadtrat hat damals gesagt, das sei ein Übergang, eine Notlösung. Ab dem Jahr 2000 gebe es für den FC Bülach eine neue Anlage. Auf einem Stück Land bei der Autobahnausfahrt Bachenbülach/Hagenbuchen. Es war ein politischer Vorschlag, der nie vor das Stimmvolk gelangte. Das Konzept sah gleich mehrere Plätze verschiedener Sportarten vor, unter anderem einen Skaterpark und Turnhallen. Doch die Angelegenheit war komplex. Die Landwirtschaftsinitiative kam dazwischen und damit neue Gesetze. Die Konzeption hat sich verändert. Dann wurde in der Hirslen die Dreifachturnhalle gebaut. Wir erhielten einen Kunstrasen anstatt eines bestehenden Naturrasenfeldes. Da mit der Dreifachturnhalle Hirslen das ursprüngliche Konzept einer Multisportanlage hinfällig wurde, wird momentan die Erstellung einer reinen Fussballanlage bei der Ausfahrt Hagenbuchen geprüft. Das Land wurde zwar damals schon von der Stadt ausgezont, befindet sich aber im kantonalen Richtplan um die Grenzstrasse, was die Verhältnisse natürlich erschwert.

Der FC Regensdorf, der nur ein wenig grösser ist als der FC Bülach, hat sechs grosse Fussballfelder und eines für Junioren. Bülach mit rund 750 spielenden Frauen, Aktiven, Junioren (-innen, Senioren/Veteranen und Teilnehmern der Fussballschule hat momentan lediglich zwei grosse Plätze und einen kleinen. Wie viele Plätze wünscht sich der FC Bülach?

Lucio Schiavi: Fünf Plätze bei der Ausfahrt Hagenbuchen wären gut.

Edi Koller: Der Vergleich mit Regensdorf zeigt, dass unsere Infrastruktur viel zu klein ist. Die Differenzen zu den Sportanlagen in Kloten und Uster dürften noch grösser sein.

Sind Sie optimistisch, dass Ihre Wünsche bald in Erfüllung gehen?

Edi Koller: Ich bin optimistisch. Es braucht aber von allen Vereinen in Büach noch Überzeugungsarbeit. Ich bin überzeugt, dass das mal kommen wird. Es lohnt sich, zu kämpfen. Ich spüre, dass der Grundtenor in der Stadt Bülach für den Sport gut ist. Zudem haben wir hier zwischen den Vereinen eine gute Zusammenarbeit. Es gab nie Streit. Die IG Sport, der Zusammenschluss der Bülacher Vereine, trifft sich zweimal im Jahr. Natürlich sind wir noch nicht so weit, wie wir uns das wünschen. Wir kämpfen aber nicht nur für den Fussballklub. Uns liegen speziell die Kinder am Herzen. Denn Kinder müssen gefördert werden, auch in Musik und Kultur.

Edi Kollers Optimismus verkürzt aber die Warteschlange bei den aufnahmewilligen Knaben und Mädchen im FC Bülach nicht.

Lucio Schiavi: Einerseits nein, andererseits aber doch ein wenig. Wir konnten eben, am 29. März, einen neuen Kurs anbieten. Neu auch am Mittwochnachmittag, neben demjenigen am Samstagmorgen. Seit acht Jahren finden im Erachfeld Trainings für Knaben und Mädchen statt. Wenn in einer offiziellen Mannschaft ein Platz frei wird, kann jemand nachrücken. Dafür müssen die Knaben und Mädchen aber in der Fussballschule gezeigt haben, dass sie das auch können und wollen.

Edi Koller: Fussball ist heute die Einstiegssportart Nummer 1. Etwa die Hälfte der Knaben zwischen fünf und neun Jahren tritt als Erstverein einem Fussballklub bei, jedes dritte Kind ab sechs Jahren im Kanton Zürich spielt Fussball. Für seine Laufbahn als Sportler ist es wichtig, dass die Vereine aller Sportarten zusammenarbeiten. Leider sind wir im FC Bülach nicht die Einzigen, die nicht alle aufnahmewilligen Kinder einem schon bestehenden Fussballteam zuteilen können. Im Kanton Zürich sind insgesamt 2500 Kinder auf einer Warteliste der Fussballklubs. Ein Verband mit 2500 Mitgliedern wäre der sechstgrösste Sportverband im Kanton Zürich.

Luco Schiavi, Edi Koller, wenn Sie bezüglich Ihrer Tätigkeit im Fussball einen Wunsch offen hätten, wie würde dieser lauten?

Lucio Schiavi: Dass der Gemeinderat Bülach einen Kredit von rund 10 Millionen Franken für die Sportanlage Hagenbuch bewilligt.

Edi Koller: Ich schliesse mich gerne Lucio an. Dazu wünsche ich mir, dass unsere Mitglieder begreifen, dass ein Verein eine Wechselbeziehung ist. Das heisst, man bekommt etwas und gibt etwas zurück. Meine Frau Sandra hat kürzlich in Wädenswil beobachtet, wie sieben Personen einander geholfen haben, einen Platz zu zeichnen. Das nenne ich Teamwork. Und einen Wunsch habe ich noch: dass der FC Bülach dem Weg, den er unter Lucio eingeschlagen hat, treu bleibt.

Edi Koller und Lucio Schiavi, Sie sind mir vorher einer Frage ausgewichen. Wie geht es mit Ihnen beiden im FC Bülach weiter?

Lucio Schiavi: Die nächste GV und die Wahlen für Vorstandsämter finden im kommenden September statt. Weil wir uns wünschen, dass der Verein breit abgestützt ist, hoffen wir auf viele Kandidaten, die sich zur Verfügung stellen. Unter solchen Voraussetzungen wäre ich gerne auch gewillt, mein Mandat der Nachhaltigkeit wegen zu verlängern.

Edi Koller: Ich werde weiterhin mit Leib und Seele Juniorentrainer des FCB sein. Es bereitet mir ausserordentliche Freude und ich bin auch stolz, wenn ich «meinen» Jungs in ihren Teams zuschauen kann. (Zürcher Unterländer)