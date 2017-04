Verkehrte Welt in der Familie Rodriguez

Am Tisch der Familie Rodriguez muss es im Sommer 2015 aufregend gewesen sein. Alle drei Brüder wussten von Erfolgen zu berichten. Da war Ricardo, der Bundesliga-Verteidiger, der mit dem VfL Wolfsburg eine formidable Saison erlebte und jede Woche aufs Neue zu europäischen Topclubs geschrieben wurde.

Da war Roberto, der Älteste, der mit dem Wechsel zu Novara seine Idee vom Auslandsengagement umsetzte. Und da war Francisco, der Jungspund, der nach einer ansprechenden Debütsaison beim FCZ Bruder Ricardo nach Wolfsburg folgte. Plötzlich war da dieser Traum, dass Ricardo und Francisco dereinst zusammen den Bundesligisten prägen könnten. Seither ist aber viel passiert. So ähnlich die Gefühlswelten der drei Brüder im Sommer 2015 waren, so verschieden sind sie heute.

Ricardo, der Umfunktionierte

Not macht erfinderisch, heisst es. So musste Ricardo Rodriguez im vergangenen Oktober plötzlich in der Innenverteidigung spielen. Wolfsburg war nicht nur punktemässig schlecht in die Saison gestartet, sondern auch im Abwehrzentrum von Personalsorgen geplagt. Er könne mit weiten Bällen das Spiel lancieren, begründete Ismaël damals die Umfunktionierung.

Rodriguez selbst war von der Idee angetan, weil er in seinen Jugendjahren beim FC Zürich auch schon mit dieser Rolle betraut wurde. Dass er mehr Ballkontakte habe und hellwach sein müsse, reize ihn, sagte Rodriguez damals dem «Kicker». Weil er dies im ersten Spiel in der neuen Rolle aber einmal nicht war, verschuldete er im Krisenduell gegen Darmstadt das vorentscheidende 1:2.

Dass Rodriguez trotzdem Lob bekam, lag vor allem daran, dass die Teamkollegen eben noch viel schlechter auftraten. So lief es oft in dieser desolaten Wolfsburger Saison, die innert 132 Tagen zwei Trainerwechsel provozierte. Andries Jonker folgte Ende Februar auf Ismaël und kam aus der Jugendakademie Arsenals.

Die Abstiegsängste sind noch da

Besser wurde es kaum. Auch, weil Rodriguez wenig später im Spiel gegen Leipzig einen Teilabriss des Syndesmosebandes erlitt und dem VfL bisher sechs Spiele fehlte. Schwer sei diese Phase gewesen, sagte Rodriguez der «Bild». «Ich habe immer gedacht: Ich muss wiederkommen und der Mannschaft helfen.»

Die Abstiegsängste sind noch immer da. Ob Rodriguez am Wochenende gegen die Bayern spielt, ist unklar. Klarer jedoch scheint, dass der 24-Jährige dem VW-Club nicht mehr lange helfen wird. Er kokettiert seit längerem mit einem Wechsel, einem Neuanfang. Es täte ihm gut, wieder einmal etwas Positives am Familientisch berichten zu können.

Francisco, der Wartende

Als Francisco Rodriguez im vergangenen Spätsommer nach Luzern wechselte, teilte er das auch auf Instagram mit: Er postete ein Bild mit Sportchef Remo Gaugler, schrieb eine Danksagung dazu und reicherte es mit dem Hashtag «Kein Zweifel» an. Es wirkte wie eine Rechtfertigung dafür, dass er nun da war. Zurück in der Super League. Zurück in jener Liga, die er 12 Monate zuvor verliess, um in der Bundesliga zu wirbeln.

Rodriguez war überzeugt, nicht ein weiteres Beispiel für einen jungen Spieler zu werden, der zu früh ins Ausland wechselte. Wunschdenken. Nur 14 Monate lagen zwischen seinem letzten Einsatz in der Promotion League und dem Transfer nach Wolfsburg. Der Sprung erwies sich als zu gross, er kam auf lediglich acht Bundesliga-Minuten.

Frustrierendes Auslandsjahr

Der Club lieh ihn deshalb nach Bielefeld aus. Mit dem destruktiven Fussball kam er aber nicht zurecht, sein damaliger Trainer kritisierte ihn gar öffentlich. Das Auslandsjahr endete frustrierend – und mit der Einsicht, dass für die persönliche Entwicklung ein Schritt zurück förderlich wäre.

Luzern gab ihm das Gefühl, der geeignete Ort für die fussballerische Resozialisierung zu sein. So berauschend Rodriguez’ Dribblings damals im FCZ-Trikot waren, so überschaubar war seine Produktivität bisher im Dress der Zentralschweizer. In seinen bisher 20 Spielen für Luzern kommt er auf vier Tore und zwei Assists. Rodriguez sehnt sich nach der früheren Lockerheit. Über seine Gedanken spricht der 21-Jährige seit Wochen nicht. Er wolle sich auf den Fussball konzentrieren, heisst es. Den Hashtag «Kein Zweifel» hat er schon länger nicht mehr benutzt.

Roberto, der Aufsteiger

Irgendwann kommt er immer, der Vergleich mit seinen Brüdern. Roberto wurde nie so hoch gehandelt wie Ricardo. Er war auch nie so talentiert wie Francisco. Ihn begleitete immer nur ein Etikett: «Roberto, der Älteste der drei Brüder».

Rodriguez wurde gerne darauf reduziert, weil er fussballerisch eben nicht jene speziellen Geschichten wie seine Brüder schrieb. Rodriguez spielte in seiner Jugend nicht für Zürich, sondern für GC. Er fand den Weg nicht direkt in die Super League, sondern erst via Challenge League nach St. Gallen. In der Ostschweiz galt er stets als Edeljoker. Gut genug, um mit seiner agilen Art das St. Galler Spiel zu beleben, aber zu schwach, um eine Führungsrolle zu übernehmen.

Der FCZ als Glücksfall

Nach zwei Jahren wechselte er deshalb in die Serie B, wollte beweisen, dass er in Novara mehr sein kann als nur ein Substitutionsobjekt. Er wurde es nicht, spielte in einem halben Jahr in Italien nur ein Spiel über die volle Distanz. Er versuchte sich danach in der 2. Bundesliga, wurde nach Fürth ausgeliehen. Rodriguez spielte da aber noch weniger, ja eigentlich gar nicht. Während 43 Minuten kam er zwischen Spieltag 20 und 34 zum Einsatz.

Das Jahr der Demütigung endete, und Rodriguez entschied sich, wieder die Nähe seiner Familie spüren zu wollen. Er ging zum FC Zürich. Ein Glücksfall. Obwohl er keine Vergangenheit beim FCZ hat, ist er als künftige Identifikationsfigur angedacht. Rodriguez beflügelt das Vertrauen. Nach 29 Spieltagen steht der 26-Jährige bei neun Treffern und vier Assists. In Bälde feiern er und der FC Zürich wohl den Aufstieg. In seiner dritten Super-League-Saison will Roberto Rodriguez dann aber mehr sein als nur ein Edelreservist. (zuonline.ch)