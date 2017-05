Wallisellens Mut zahlt sich aus

Im Cupfinal kommt es damit am 24. Juni in Kloten zum Unterländer Derby Wallisellen gegen Bassersdorf – wie schon 2013.

In der Gruppe 4 der 3. Liga hat Wallisellen mit 53 Goals in 18 Meisterschaftsrunden am meisten Tore erzielt. Genau gleich viel wie in der Gruppe 5 Büsingen. «Ich wusste, dass Büsingens ­Stärken im Angriff liegen. Deshalb habe ich mein Team sehr ­offensiv ausgerichtet, um die Büsinger mit Verteidigungsarbeit zu beschäftigen, sodass sie selber nicht zum Angreifen kommen», verriet Wallisellens Trainer Maurizio Fede nach dem Schlusspfiff.

Der Plan des gebürtigen Italieners ging auf. Sein Team liess sich auch durch den Führungstreffer Büsingens in der 18. Minute durch Lorenzo Güntert nicht vom Weg abbringen. Vor und nach diesem Goal griffen die Glattaler mit drei Stürmern – Bujar Memeti, Pierre Eggmann und Aladin Keserovic sowie mit dem sehr offensiv ausgerichteten Mittelfeldakteur Stefano Megna ununterbrochen an. Der Ausgleich nach einer halben Stunde durch Bujar Memeti war daher mehr als überfällig. Zuvor hatte alleine er drei Möglichkeiten, die zu einem Tor hätten führen können, wenn nicht gar gemusst hätten.

Büsinger Kunstrasen-Probleme

Die eher grossgewachsenen Gäste aus der deutschen Enklave, deren Fussballklub dem Fussballverband der Region Zürich (FVRZ) angeschlossen ist, bekundeten so ihre liebe Mühe mit dem dichten Walliseller Kunstrasen. Stefan Wanner, Mitglied des FC Büsingen und als einer von vielen Gästefans ins Walliseller Sportzentrum angereist, befand: «Die Büsinger konnten ihr Leistungsvermögen nicht abrufen. Sie hatten Probleme mit dem eigenartigen Kunstrasen.»

Nach dem 1:1-Ausgleichstreffer durch Bujar Memeti liessen die Walliseller Bemühungen vorerst nach. Wallisellens Ersatzgoalie Mario Corbo meinte dazu: «Das Tempo, das wir in der ersten ­halben Stunde vorgelegt haben, kannst du nicht 45 Minuten lang durchziehen.»

Angriffswirbel geht weiter

Nach der Pause zeigten die Glattaler den 250 Zuschauern dafür aber wieder begeisternden Angriffsfussball. Bujar Memeti hatte in der 48. Minute das 2:1 auf dem Fuss. Sekunden später hämmerte Stefano Megna den Ball aus 25 Metern Entfernung direkt ins Tor zur Walliseller Führung. In der 57. und 58. Minute verwertete Pierre Eggmann je einen mustergültigen Pass von Aladin Keserovic respektive Dani Fer­nandes Dinis zum 3:1 und 4:1. Eine Minute vor Spielschluss bediente der Sekunden zuvor eingewechselte B-Junior Noël Blank mit einer herrlichen Vorlage schliesslich den eingewechselten Vinicius Figueiredo Dias, der zum finalen 5:1 einschoss. Nicht nur das Schlussresultat gefiel Wallisellens Sportchef ­Alexis Sigg, sondern auch Blanks Pass vor dem 5:1: «Noël ist ein riesiges Talent.»

Nach dem Schlusspfiff liessen sich die Büsinger Spieler von ihren Fans feiern, und die Walliseller Akteure bedankten sich mit einer Welle. Sportchef Sigg zeigte sich glücklich über die Leistung, die er als die beste in der Rückrunde bezeichnete. Dies, weil das Team nach der Pause bis zum Ende wieder hochkonzentriert aufgetreten sei. Der 35-Jährige machte danach noch eine Kampfansage an den Finalgegner Bassersdorf: «Uns allen ist bewusst, dass Bassersdorf viel Qualität hat. Aber jeder Spieler, der im Final steht, will diesen unbedingt gewinnen. Und das kann Flügel verleihen.» (Zürcher Unterländer)