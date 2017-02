30 Minuten feiern musste reichen

Die Flughafenstädter treffen am Wochenende zweimal auf einen direkten Konkurrenten: die SCL Tigers.

Auf den Rausch folgt der Kater. Das weiss jeder, der schon einmal eine Nacht durchgezecht hat. Und in einem regelrechen Spielrausch hatte sich am Mittwochabend im Cupfinal Kloten gegen Servette auch die Swiss-Arena befunden. In der Stehplatzkurve feierten die Fans ihre Helden noch, als Mitternacht zeitlich nicht mehr weit entfernt war. Die neue «Wöschchuchi»-Stadionbar war zu diesem Zeitpunkt bereits proppenvoll. Kloten-Legende Felix Hollenstein freute sich auf der Tribüne fast so euphorisch, wie er als Captain die vier Meistertitel zwischen 1993 und 1996 auf dem Eis gefeiert hatte. Kaum jemand konnte sich daran erinnern, wann die Stimmung während eines Heimspiels des EHC Kloten so grossartig gewesen war wie nach dem ersten Titelgewinn seit fast 21 Jahren. Doch das alles ist nun schon wieder Vergangenheit. Heute Samstag ist in der Swiss-Arena wieder Alltag angesagt. Kloten hat im Heimspiel gegen die SCL Tigers wieder einmal eine allerletzte Chance auf die Playoff-Qualifikation. Denn Cupsieg hin oder her – in der Meisterschaft liegt Kloten stolze neun Punkte hinter dem 8. und letzten Playoff-Platz zurück.

Stürmer Matthias Bieber, der gegen die Genfer das wegweisende 4:2 erzielt hatte, warnte denn auch am Mittwoch noch vom Eis aus: «Es ist unglaublich, was hier im Stadion abgeht. Jetzt können wir noch eine halbe Stunde intensiv feiern, aber dann müssen wir sofort wieder auf die Meisterschaft fokussieren.» Man habe 48 Stunden lang alles für den Cup gegeben, der Sieg sei sicher auch gut für den Qualifikationsalltag, führte Bieber fort.

«Noch zwei Titel gewinnen»

Der Alltag kehrt schon heute nach Kloten zurück, wenn die Swiss-Arena nicht mehr ausverkauft ist und im Spiel gegen die SCL Tigers der Druck im Kampf um den Playoff-Einzug auf den Spielern lastet. Dennoch sollte die starke Leistung gegen Servette Auftrieb geben. So sieht es auch Stürmer Luca Cunti: «Das Erfolgserlebnis wird uns sicher zusätzliches Selbstvertrauen geben. Wir müssen jetzt jede Partie in der Qualifikation wie den Cup­final angehen.» Die Frage lautet daher nun: Welches EHC-Team sieht man heute gegen Langnau? Das entschlossene vom Mittwochabend oder wieder das zögerliche von der Meisterschaft?

Der Spielplan jedenfalls sieht vor, dass die SCL Tigers morgen Sonntag der zweite Klotener Gegner des Wochenendes sein werden. Dann in der Langnauer Ilfishalle. Können die Flughafenstädter den Schwung des Cupfinals mitnehmen und am Wochenende sechs Punkte gegen die Emmentaler gewinnen, dann stünden die Chancen auf die Playoff-Qualifikation wieder deutlich besser. Oder, wie es Stürmer Romano Lemm bereits nach dem Sieg im Cup-Halbfinal gegen Lausanne im Scherz gesagt hatte: «Wir können in dieser Saison noch zweiTitel gewinnen.»

(Zürcher Unterländer)