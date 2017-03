Alle Unterländer Klubs steigern sich

Die markanteste Steigerung gelang dem Erstligisten Bülach. Nachdem die Eisbären in der Spielzeit 2015/16 die Playouts hatten bestreiten müssen, verpassten sie vorgestern Dienstag den Sprung in den Playoff-Final. Die Unterländer empfingen Frauenfeld zum fünften und entscheidenden Spiel, nachdem beide Teams zwei Playoff-Halbfinalpartien nach ausgeglichenen Duellen für sich entscheiden konnten. 715 Zuschauer waren am Dienstag in der altehrwürdigen Hirslen zugegen. Auf dem Eis aber zeigte das junge Bülacher Team Nerven und unterlag 0:6. Weil der Finalgegner Dübendorf geheissen und der Kantonsrivale sehr viele Zuschauer in die Hirslen gelockt hätte, war die Enttäuschung bei den Unterländern riesig.

Bülacher Philosophie bleibt

Für die kommende Saison muss Bülachs Sportchef Ricardo Schödler den Cheftrainer Martin Höhener, der als Coach und Koordinator zum Schweizerischen Eishockeyverband wechselt, ersetzen. Ausserdem will der Sportchef je einen erfahrenen Verteidiger und Stürmer verpflichten. Ricardo Schödler sucht zudem junge Spieler, welche die Bülacher Spielanlage – schnell, technisch versiert, attraktiv und auf Scheibenbesitz orientiert, – umsetzen können.

Als Ranglistendritter der Qualifikation der Saison 2016/17 hat sich Bülach für die nächste S für die neu geschaffene Swiss ­Regio League qualifiziert, die am16. September 2017 startet. Die elf Gegner der Eisbären werden dann Chur, Dübendorf, Seewen, Basel, Brandis, Thun, Wiki-Münsingen, Düdingen, Sion-Nendaz4 Vallées, Star -Forward (Morges/Lausanne) und Neuchâtel sein.

Bassersdorfs Premiere

Wie Bülach haben sich die drei Zweitligisten Bassersdorf, Dielsdorf-Niederhasli und Wallisellen in der vergangenen Saison ebenso deutlich verbessert.

Bassersdorf gewann sogar sein erstes Playoff-Spiel seit vielen, vielen Jahren. Dies am 14. Februar in Widnau mit 7:5 gegen Rheintal. Vor 280 Zuschauern handelte es sich dabei um die erste Achtelfinalpartie in der Best-of-five-Serie. In der Gesamtbilanz verloren die Zürcher allerdings 1:3. Wie stark Rheintal ist, zeigten die St. Galler in den Viertelfinals, als sie den Qualifikationszweiten der Gruppe 1, Illnau-Effretikon, mit 3:1 Siegen aus den Playoff-Viertelfinals warfen. «Playoffs haben eigene Gesetze, daan muss man sich als Spieler zuerst gewöhnen. Bei uns in Bassersdorf haben das einige noch nie erlebt», klärt Bassersdorfs Sportchef Willy Staiger auf. Der Eishockeyfachmann weist darauf hin, dass die Basserdorfer in der zweiten Partie gegen Rheintal, die sie erst in der Verlängerung nach 68:22 Minuten 3:4 verloren, eine zweite Überraschung nur knapp verpasst haben.

Deshalb zeigen sich die Bassersdorfer mit ihrer Saison zufrieden. Trainer Don McLaren wird bleiben, Stürmer Andreas Studer dagegen beendet seine Karriere. Ansonsten seien keine weiteren Abgänge in hohem Ausmass zu erwarten, fügt Staiger an. Als neuer Spieler konnte bisher der 23 Jahre alte Claude Moser, der bei den Erstligisten Winterthur, Wil und Frauenfeld unter Vertrag stand, verpflichtet werden.

Zwei EVDN-Cracks fraglich

Der EV Dielsdorf-Niederhasli hat in seiner eben abgelaufenen Saison mit Rang 6 den gleichen Platz erreicht wie im Vorjahr, dabei aber vier Punkte mehr geholt. Trainer Serge Cornioley hatte es im Sommer 2016 einmal mehr sein Beziehungsnetz gekonnt genutzt, um seine Equipe zu verstärken. Die verbesserte Team­qualität mündete auch darin, dass der EVDN die Playoff-Achtelfinals gegen Zug souverän mit 3:0 Siegen meisterte.

Auf die neue Saison hin konnte das Team aus dem Bezirkshauptort den Elite-B-Junioren Teemu B. Berli vom Partnerteam Bülach verpflichten. Cornioley hofft zudem, nun auch Berlis Teamkollegen Mark Zwick holen zu können. Dagegen bereitet dem Coach die Tatsache Sorgen, dass seine starken ehemaligen Erstligaspieler Roman Unterluggauer und Marcel Felchlin noch nicht definitiv zugesagt haben. «Wir hoffen natürlich alle, dass sie bleiben», sagt der Trainer. Cornioley ist zuversichtlich, denn sein neuer Assistent Raphael Dirren hat schon für die kommende Saison zugesagt. Der umtriebige Cornioley verrät, zusätzlich noch mit starken Erstligaspielern in Kontakt zu sein. «Vielleicht klappt da ja etwas.»

Bassersdorfs Sportchef Willy Staiger sagt über Dielsdorf-Niederhasli: «Der EVDN hat sich in den vergangenen Jahren häufig in den Playoffs nochmals steigern können. Da profitiert das Team jeweils von seiner Playoff-Erfahrung.»

Heroische Walliseller Spiele

Wallisellen, wie der EVDN in der Gruppe 2 der 2. Liga eingeteilt, darf aus zwei Gründen auf eine erfolgreiche Spielzeit zurückschauen. Zum einen konnte diesmal einigermassen problemlos die Abstiegsrunde vermieden werden. Zum andern haben die Glattaler Illnau-Effretikon, den Zweitplatzierten der Gruppe 1, grosse Playoff-Kämpfe geliefert. Die erste Achtelfinal-Partie verloren sie auswärts vor 217 Zuschauern erst nach Verlängerung (4:5). Spiel Nummer 3, diesmal vor 321 Fans in Effretikon, gewannen die Walliseller 6:5 nach Verlängerung. Trotzdem verloren sie die Derby-Serie mit 1:3.

Erfolgstrainer Florian Setzer wird, obwohl er in Kilchberg wohnt, in Wallisellen bleiben. Dafür hören die wichtigen Spieler Martin Nettgens (aus beruflichen Gründen) sowie Nico Unterladstätter, der im Herbst auf Reisen geht, auf. Oliver Lüthi wechselt seinen Wohnort nach Rapperswil und verlässt deshalb die Glattaler. Ebenso wie Nicola Zeller, der sich intensiver um seine Weiterbildung kümmern wird.

Dagegen wird ein Kern von 14, 15 Spielern in Wallisellen bleiben. Als erste Neuverpflichtung konnte Schaffhausens Goalie Marc Widmer geholt werden. Zudem hätten drei weitere Spieler fürdie kommende Saison mündlich zugesagt. (Zürcher Unterländer)