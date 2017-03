Am Ende gings doch reibungslos

Topskorer Drew Shore

Auf nach Vancouver

Kaum war das Warten auf den Schlusspfiff in Freiburg vorbei und dank des 1:0 von Langnau der Klassenerhalt definitiv, wurde die Mannschaft über einen nächsten Schritt informiert: Drew Shore flog schon gestern nach Vancouver, er erhält bei den Canucks eine Chance ,sich für das nächste NHL-Jahr zu empfehlen. Da sein Transfer nach der Deadline in der NHL ­erfolgt, kann Shore nicht in den Playoffs eingesetzt werden. Doch die sind, mit zehn Punkten Rückstand auf einen Playoff-Platz und noch 14 ausstehenden Spielen, ohnehin nicht realistisch.

Topskorer Shore realisierte für Kloten in dieser Saison in 53 Partien 24 Tore und 27 Assists. Die Klotener mit ihren beschränkten finanziellen Mitteln sahen sich ausserstande, den Amerikaner länger als ein Jahr zu verpflichten. Sie gaben ihm nun immerhin die Chance, sich in Nordamerika und in der NHL wieder in Erinnerung zu rufen. (jch)