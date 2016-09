Aus der Badi an den World Cup

Einmal mehr ist Andy Hüppi in seinem Element. Das Team Canada verpflichtete ihn für den World Cup als Masseur. Der Schmerkner zeigt sich vor allem erstaunt, wie wenig bürokratische Hürden er während der Vorbereitungsphase der Kanadier in den USA nehmen musste. Beispielsweise als die Equipe nach dem 5:2-Sieg über das US-Team im zweiten Vorbereitungsspiel von Ottowa nach Pittsburgh flog, wo gegen Russland die letzte Testpartie (3:2 n.V.) stattfand. «Nur vor dem Einsteigen in den Charterjet musste ich auf dem Rollfeld einmal kurz meinen Pass zeigen», sagt Hüppi.

Auch sonst komme er überall problemlos durch. Das macht ihn leicht stutzig. Schliesslich hätte der 46-Jährige letzten Herbst Masseur bei den Pittsburgh Penguins in der NHL werden können. Doch die amerikanischen Behörden akzeptierten seine Schweizer Diplome nicht, weshalb er weder eine Lizenz noch eine Arbeitsbewilligung erhielt. Hüppis «Hockeymärchen» löste sich in Luft auf. Statt einem Umzug in die Staaten musste er im Oktober den Gang aufs RAV antreten.

Alle rechneten schon mit ihm

Die mögliche Anstellung war von Sidney Crosby eingefädelt worden. Der kanadische Stürmerstar, welcher weiterhin angetan von den Knetkünsten des Schweizers ist, hatte sich nach der Hiobsbotschaft wie Pittsburghs NHL-Organisation vergeblich noch für Hüppi stark gemacht. Gut ein Jahr später kreuzten sich ihre Wege nun wieder. «Sid meinte ‘Andy, wir sind das falsch angegangen’ zu mir», verrät der gebürtige Schmerkner.

Besondere Momente erlebte Hüppi im Consol Energy Center in Pittsburgh. «In der Garderobe der Penguins begegnete ich Staffmitgliedern, die meine Arbeitskollegen hätten sein können und wurde von ihnen darauf angesprochen», schildert er. Zudem sei ihm ein eingerahmtes Bild des kanadischen Hockey-Nationalteams und dessen Triumph an der WM 2015 in Prag überreicht worden. «Das wurde nach Pittsburgh geschickt, da alle damit rechneten, dass ich dann hier tätig bin.»

«Gewinnen das Turnier»

Umso mehr geniesst Hüppi jede Minute in Nordamerika. «Obwohl es manchmal Nächte mit wenig Schlaf gibt», fügt er an. Zum Beispiel, als das Team während der Vorbereitung in eine andere Stadt flog. Oder als in der Nacht auf letzten Freitag – vor dem Halbfinal – alles Material in der Garderobe der Toronto Maple Leafs untergebracht werden musste, nachdem die Tschechen ausgezogen waren. Wie immer packt der Schweizer dort an, wo es ihn braucht.

«Wir sind wieder eine lässige Truppe», betont Hüppi. Das Team Canada zog am World Cup ungeschlagen in den Halbfinal ein. In diesem setzten sich die Kanadier letzten Samstag mit 5:3 gegen Russland durch. Sie gewannen auch das erste Spiel der Finalserie (best-of-3) gegen das Team Europa 3:1 und können sich mit einem weiteren Sieg am Donnerstagabend den Titel sichern. «Wir werden den Sack zumachen und das Turnier gewinnen», glaubt der Masseur.

Als Badmeister viel gelernt

Hüppis Partnerin reiste am Wochenende nach Toronto und bleibt bis zum Ende des World Cups dort. «Sie besucht natürlich die Spiele und macht Shoppingtouren», verrät er schmunzelnd. Am 2. Oktober fliegen die beiden zurück in die Schweiz. Hierzulande muss sich der 47-Jährige erneut mit seiner beruflichen Zukunft befassen. «Vielleicht steht die NHL wieder mal zur Diskussion», meint er. An Kontakten mangelt es ihm nicht. «Aber um drüben arbeiten zu können, mag ich kein zusätzliches Diplom in Amerika machen», stellt Hüppi klar.

Er will vor allem eines: «Wieder arbeiten.» Der letzte Winter war für ihn hart. Nur schwer fand er einen Teilzeitjob im Lenggis-Hallenbad in Rapperswil-Jona. Diesen Sommer war er in der Badi Gommiswald als Badmeister tätig. «Das waren sehr interessante und lehrreiche drei Monate», sagt Hüppi. Nicht nur, weil er einstigen Schul- und RS-Kollegen begegnet sei.

Probearbeiten im Alpamare

Weil Verhandlungen mit NLA-Klubs wie Zug, Davos oder den ZSC Lions über eine mögliche Anstellung als Masseur in der Saison 2016/17 scheiterten, muss sich Hüppi einen neuen Job suchen. Doch vielleicht steht er bald wieder in einer Badeanstalt am Bassin. Denn das Alpamare in Pfäffikon bot ihn nach seiner Bewerbung auf die ausgeschriebene Stelle als stellvertretender Betriebsleiter zum Probearbeiten auf. «Das könnte etwas für mich sein», meint er. Zumal er sich in Gommiswald Wissen über das Aufrechterhalten der Wasserqualität aneignete.

Ans Eisfeld wird Hüppi so oder so zurückkehren. Denn das Team Canada hat ihn angefragt, ob er am Spenglercup 2016 und an der WM im kommenden Jahr in Köln dabei ist. «Wer weiss, was bis dahin noch kommt. Aber ich werde wohl nicht abwinken», lacht er. (Zürichsee-Zeitung)