Der Rückkehrer als Erfolgsgarant

Was für ein Wochenende für Patrick von Gunten. Beim 3:1-Sieg gegen die ZSC Lions leitete der Verteidiger mit zwei Unterzahltreffern die Wende ein. Und in Bern erzielte von Gunten kurz vor Schluss den Ausgleich zum 3:3, der letztlich Kloten einen Punkt sicherte. Dabei hat der Bieler in Diensten des EHC erst kurz vor Weihnachten sein Comeback auf dem Eis gegeben.Zuvor nämlich war er lange verletzt und musste sich am 5. Oktober gar einer Diskushernie-Operation unterziehen.

«Es tönt vielleicht etwas seltsam, aber für mich war die Operation damals eine Erleichterung. Denn von da an war wenigstens klar, was das Problem in meinen Rücken war», sagt von Gunten rückblickend. Zuvor hätten sich Therapien und Spritzen laufend abgewechselt, diese Zeit sei zermürbend gewesen. Nach seinem zweiten Einsatz vor Weihnachten spürte von Gunten wieder etwas Schmerzen im Rücken, doch die Meisterschaftspause über die Festtage habe ihm dann gut getan. Jetzt sei alles in Ordnung. «Natürlich bin ich nach den Partien etwas müde, und die Beine laufen noch nicht so gut. Zudem mache ich mehr Fehler als gewöhnlich», relativiert von Gunten seine Leistungen. Nur: Beim Derbysieg über die ZSC Lions und beim Punktgewinn in Bern avancierte er zum Klotener Erfolgsgaranten.

Höhen und Tiefen in Kloten

Der Verteidiger spielt seit 2006 mit Ausnahme einer Saison bei Frölunda (2011/12) in Schweden ohne Unterbruch in Kloten. Er war vom damaligen NLB-Team Biel an den Schluefweg gekommen. In der Flughafenstadt erlebte Patrick von Gunten turbulente Zeiten. Gleich zweimal stand die Existenz des Vereins auf dem Spiel. Er verlor mit Kloten dreimal den Playoff-Final. Zudem kennt er das Gefühl, die Playoff-Qualifikation zu verpassen. Deshalb weiss der Verteidiger, der mit der Nationalmannschaft 2013 an der Weltmeisterschaft in Schweden die Silbermedaille gewonnen hat und auch an den Olympischen Winterspielen in Vancouver 2012 für die Schweiz mit von der Partie gewesen war, welche Tugenden im Strichkampf besonders gefragt sind. «Entscheidend ist, dass man den Glauben an die Qualifikation nie verliert, und ein Team muss zusammenstehen. Das haben wir während unserer vielen Verletzungspausen ja schon getan», erklärt von Gunten.

Heute Freitag spielt Kloten in der heimischen Swiss-Arena gegen Lausanne, tags darauf in der Langnauer Ilfishalle bei den SCL Tigers. Dabei zählt für den EHC im Kampf um die Playoff-Qualifikation jeder Punkt. Man darf dabei auf die Leistungen von Patrick von Gunten gespannt sein. (Zürcher Unterländer)