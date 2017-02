Die Eisbären jubeln zum Abschluss

Davon, dass es sich beim Gegner Chur Capricorns um den Ta­bellenzweiten der Ostgruppe der ­1. Liga handelte, war zumindest im ersten Drittel wenig bis nichts zu merken. Denn die Bülacher starteten wie die Feuerwehr und setzten die Gäste unter permanenten Druck. Nach fünfeinhalb Minuten nutzte Ramon Schaufelberger die erste von zahlreichen Strafen, die gegen die Bündner in dieser Partie ausgesprochen werden sollten, mit einem wuchtigen Slapshot zur Führung für die Unterländer.Ganze vier Minuten stocherte Nico Boner vor dem Churer Tor so entschlossen nach, dass er auf 2:0 erhöhen konnte. Bei diesem Resultat blieb es im ersten Durchgang, wobei die Bülacher durchaus noch höher hätten führen können. «Wir haben ein tolles erstes Drittel gezeigt», meinte Stürmer Aurelio Lemm, räumte aber auch ein: «Man hat den Churern angemerkt, dass es für sie um nicht mehr allzu viel gegangen ist.»

Emotionen flackern auf

Die Chur Capricorns, die den 2. Platz in der Endtabelle der Qualifikation bereits vor der Schlussunde auf sicher hatten, fanden auch im zweiten Durchgang nicht so richtig ins Spiel. Schon nach drei Minuten mussten sie durch Timon Urech das nächste Gegentor hinnehmen. 3:0 stand es damit für Bülach, das den Gegner zu diesem Zeitpunkt fast nach Belieben dominierte.

Ein ruhiger Abend, waren die meisten Zuschauer versucht zu denken. Dann aber kochten fünf Minuten vor Drittelsende die Emotionen plötzlich hoch: Der Bülacher Pascal Thomet und der Churer Luca Infanger lieferten sich nach einem Rencontre einen heftigen Faustkampf, in dessen Verlauf Thomet seinen Helm verlor. Die beiden Streithähne wurden danach auf die Strafbank geschickt. Doch die Strafen hatten keinerlei Auswirkungen auf das Zwischenergebnis. Erst nach Ablauf gelang den Gästen unversehens der Anschlusstreffer – durch ihren Topskorer Manuel Holenstein, der ansonsten enttäuschte.

Das Gegentor brachte die Bülacher zwar etwas stärker unter Druck. Aber so richtig in Gefahr geriet ihr Sieg auch nicht, zumal sie nach wie vor die besseren Chancen hatten. So verschoss ­Lukas Walder in der 48. Minute einen Penalty. Eine Minute vor Schluss traf Ramon Schaufelberger dann ins leere Tor und entschied die Partie damit endgültig zugunsten der Eisbären. «Wir wollten ein gutes letztes Spiel vor den Playoffs zeigen», meinte der Doppeltorschütze, der die bisherige Saison insgesamt positiv beurteilt: «Niemand hätte uns den 3. Platz zugetraut.»

Erst Cup, dann Playoffs

Auch Aurelio Lemm, der sein Engagement beim NLB-Club Winterthur beendet hat, zeigte sich zufrieden mit Bülachs bisherigem Saisonverlauf: «Wir hatten tolle Phasen, in denen wir super gespielt haben. Klar, es gab mal ein Tief, aber das ist normal in einer Saison.»

In den Playoff-Viertelfinals treffen die Eisbären nun auf den Traditionsklub Arosa, der sein letztes Qualifikationsheimspiel gegen Seewen 3:4 verlor und in der Tabelle damit unmittelbar hinter den Zentralschweizern auf dem 6. Platz blieb. «Wir werden Arosa von Anfang an zeigen, dass wir weiterkommen wollen», kündigte Lemm an. Doch vor der ­ersten Partie der Best-of-5-Serie gegen die Bündner vom Dienstag, 14. Februar, treten die Bülacher übermorgen Mittwoch zur letzten Qualifikationsrunde zum Schweizer Cup 2017/18 gegen Seewen an, ebenfalls in der heimischen Hirslen. Ein Problem so kurz vor den Playoffs? «Nein, wir freuen uns darauf», meinte Lemm. (Zürcher Unterländer)