Die Wahrheiten einer Woche ...

«Wir haben eine gute Woche gehabt», sagte Lukas Flüeler, der Goalie der ZSC Lions. «Aber wieder haben wir das Derby verloren. Die letzten fünf Prozent braucht es, um diese Duelle zu gewinnen, die waren nicht da.» Mit vier Siegen in Folge und als Leader gingen die ZSC Lions in dieses 201. Derby, der EHC Kloten mit zuletzt zwei Niederlagen nach Verlängerung und einem Sieg im Penaltyschiessen. Im Hoch die einen, in einer eher negativen Spirale die andern.

Die Vorbereitung

Kloten war in den letzten drei Partien stets mindestens einmal mit zwei Toren zurückgelegen. Die ZSC Lions hatten ihre Partien fast immer mit starken Leistungen im Mitteldrittel für sich entschieden. «Wir mussten unbedingt wieder einmal bereit sein, von Beginn weg nach unseren Ideen zu spielen», sagte Klotens Coach Pekka Tirkkonen. Und überliess seinen Spielern am Samstag die Wahl, ob sie zum Aufwärmen aufs Eis wollten oder sich anderweitig vorzubereiten.

Die Läufer und Kämpfer

Und Kloten war bereit. Das erste Drittel gehörte klar der Gastmannschaft, zum ersten Mal seit dem Heimspiel gegen Lugano oder seit acht Tagen erzielte sie wieder mal das erste Tor in einer Partie. Mit Samuel Guerra stand ein ZSC-Verteidiger am Ursprung des Tores. Sein Puckverlust und das schnelle Reagieren von Denis Hollenstein sorgten dafür, dass Bobby Sanguinetti sein zweites Saisontor erzielen konnte. Kloten lief und kämpfte dermassen, dass die ZSC Lions kaum zu Möglichkeiten kamen. Spät am Abend sagte Klotens Assistenztrainer Niklas Gällstedt, dass es von der Taktik und der Einstellung her wohl die beste Saisonleistung gewesen sei.

Die ZSC Lions waren für einmal nicht fähig, das Spiel im zweiten Drittel auf ihre Seite zu zwingen. Sie wurden aktiver, «auch dank der zwei Powerplays, die sie erhielten», wie Tirkkonen fand. Aber es gelang nur der Ausgleich durch Patrick Thoresen (36.). «In der Pause hatten wir Zeit, uns wieder zu finden», sagte Tirkkonen.

Der Torhüter

Und Kloten hatte ja auch noch den Mann zuhinterst. «Gerber hat alles gekratzt», wie Denis Hollenstein sagte. Der 42-jährige Keeper zeigte die normale Reaktion eines Klassemannes, die ihm ausgerechnet die Klotener Fans nach dem Davos-Match (5:6 nach Verlängerung) nicht mehr zugetraut hatten. Nach der Verletzung (Innenband) von Luca Boltshauser, die den Nachwuchsmann mindestens sechs Wochen ausser Gefecht setzt, kehrte Gerber ins Tor zurück.

Nur vier Tage nachdem die eigenen Anhänger sich als «Anti-Fans» entlarvt hatten und Gerber mit «Boltshauser»-Rufen beleidigt hatten, hielt der Altmeister ganz stark. Es sei ja nicht das erste Mal, dass ihm in seiner Karriere so etwas passiert sei, sagte Gerber. Seine «Routine» oder auch das Alter halfen darüber hinweg, die Sache besser zu verarbeiten. «Als junger Goalie wäre ich sehr nervös gewesen.» Wie Kloten auf den Ausfall Boltshauser reagiert, ist noch offen. Mit Melvin Nyffeler ist zurzeit ein Goalie ohne Klub, der NLA-Erfahrung hat. Vielleicht gibt es mit ihm eine zeitlich befristete Lösung – als Nummer 2 hinter Gerber, der weiterhin sehr gut eine Nummer 1 sein kann. Das hat nur einen Teil der Klotener «Fans» überrascht.

Das Powerplay

Das Derby, in dem Kloten der 110. Sieg gelang, widerlegte aber nicht nur vermeintliche Wahrheiten einer Woche. Es lieferte auch Bestätigungen. Die eine: Die ZSC Lions, obwohl mit dermassen viel offensivem Potenzial bestückt, sind im Powerplay höchst bescheiden unterwegs. Nur Ambri-Piotta hat eine schlechtere Ausbeute im Überzahlspiel als die Zürcher, die bisher erst zwei Tore bei numerischer Überlegenheit geschossen haben. 7:18 Minuten gegen Kloten blieben ohne Ertrag. Der EHC ist keine Powerplay-Übermannschaft, aber guter NLA-Durchschnitt.

Er spielte nur gerade zwei Minuten Powerplay, aber da führte er die Entscheidung herbei. Aus einem Vorteil der Lions wurde innert Kürze ein Nachteil. Sjögren und Geering mussten hintereinander auf die Strafbank (für die einzigen Zürcher Vergehen des ganzen Spiels). Kloten spielte zuerst 4:3, nach Praplans Rückkehr 5:3. Es war grosse Klasse, wie Tommi Santala da wartete und wartete, bis Mathias Seger eine kleine Lücke zwischen den Beinen öffnete. Der Finne spielte den Puck exakt durch dieses Loch, Denis Hollenstein vollendete gekonnt.

«Aufreger» und «Belohnung»

Die Lions suchten bereits 126 Sekunden vor Ablauf der 60 Minuten das Ausgleichsheil ohne Goalie. Patrick Geerings Schuss an den Pfosten war der grösste Aufreger. Tirkkonen sprach von diesen drei Punkten auch als «Kompensation» für die verpatzten Heimspiele der Woche. «Wir haben vor dem Torhüter endlich gut gearbeitet und sehr viele Zweikämpfe gewonnen», freute er sich. Von den letzten sechs Derbys gewann Kloten fünf.

Die Verletzung

Während die ZSC Lions aus taktischen Gründen in den letzten Minuten ihre Linien umstellten, musste Kloten das wegen einer Verletzung tun. Matthias Bieber fiel nach einem Check von David Rundblad aus. Sein Knie schmerzte extrem, es könnte gut sein, dass am Samstagabend das schmale Kader Klotens noch schmäler geworden ist.

Das Ja am Sonntag

Für die ZSC Lions – nicht in erster Linie für die NLA-Mannschaft, sondern für die ganze Organisation – folgte die Versöhnung oder gar der Sieg am Sonntag: 56,6 Prozent der Stimm­beteiligten sagten Ja zum neuen Stadion, das in Altstetten zu stehen kommt. Wenn alles ohne unerwartete Hürden normal weiterläuft, dann darf man für 2022 mit der Fertigstellung rechnen. (Zürcher Regionalzeitungen)