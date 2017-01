Die ZSC Lions siegen dank Niklas Schlegel

Mit einem 4:0-Heimsieg gegen den HC Davos waren die ZSC Lions ins Jahr 2016 gestartet. Auch gestern begannen die Stadtzürcher das neue Jahr siegreich. Das 2:1 nach Penaltyschiessen gegen den Leader SC Bern, der zuvor sieben Partien in Serie gewonnen hatte, ging in Ordnung. Die Gäste hatten etwas mehr Spielanteile, auch die Schussstatistik lautete am Ende 35:27 für den «Z». Es wäre für die ZSC Lions gar mehr möglich gewesen. Nach der Führung durch Morris Trachsler in der 11. Minute zum 1:0 boten sich dem Team von Hans Wallson mehrfach die Möglichkeiten zu mehr Treffern. Vor allem im Mitteldrittel, als die Berner immer wieder Strafen kassierten und der ZSC während 21 Sekunden gar in doppelter Überzahl agieren konnte. Ein Treffer fiel aber nicht, so blieb der SCB im Spiel.

Dass der ZSC in Überzahl zu wenig effizient ist, war keine neue Erkenntnis. Torschütze Trachs­ler fand allerdings, dass das Powerplay diesmal gut war: «Wir sind zu etlichen Chancen gekommen und hätten die Vorentscheidung schaffen können. Aber Berns Torhüter Leonardo Genoni hielt in dieser Phase halt ausgezeichnet.»

Packendes Spitzenspiel

Berns Ausgleich in Überzahl und durch Andrew Ebbett, der gestern seinen 34. Geburtstag feierte, war ein Foul von Thomas ­Rüfenacht an Samuel Guerra vor­aus­gegangen. ZSC-Trainer Hans Wallson kritisierte dies am Ende mit markigen Worten. Mit der Leistung und dem Resultat seines Teams war der Schwede, der über die Festtage einige Tage in seiner Heimat war, dennoch zufrieden.

Letztlich hat sich der SCB, der eher verhalten begann und sich dann steigerte, den einen Punkt aber verdient. Der Spitzenkampf hielt letztlich was er versprach: viel Spannung, eine ausgeglichene Partie sowie ein gutes Niveau.

Schlegels Paraden . . .

Beim ZSC fehlten noch der verletzte Patrik Bärtschi, der rekonvaleszente Luca Cunti und die beiden Juniorennationalspieler Jonas Siegenthaler sowie Roger Karrer. Weil Lukas Flüeler leicht erkrankt war, stand Niklas Schlegel im Tor. Dies sollte sich für die ZSC Lions als «Glücksgriff» erweisen, Schlegel wurde zum eigentlichen Matchwinner. Dank ihm kassierte der ZSC nur einen Gegentreffer, und auch im Penaltyschiessen zeigte Schlegel tolle Paraden. Für Bern traf nur Justin Krueger, aufseiten der ZSC Lions dagegen verwerteten Roman Wick, Ryan Shannon sowie Ronalds Kenins ihre Penaltys.

Nachdem die ZSC Lions in der letzten Saison im Penaltyschiessen stets versagten, läuft es nun wesentlich besser. Trachsler hat dafür keine Erklärung. «Vielleicht haben wir nach einigen gewonnenen Penaltyschiessen nun einfach mehr Selbstvertrauen», meinte der ZSC-Torschütze.

Den Zürchern gelang mit dem Sieg eine Reaktion auf die bittere 1:6-Heimniederlage gegen den SC Bern vor Weihnachten. Für Torhüter Schlegel war aber ein anderer Faktor wichtiger: «Wir sind nun gut ins Jahr 2017 gestartet, das ist von grosser Bedeutung.» Der Neeracher hatte ein gutes und schnelles Spiel gesehen.

. . . und die offene Zukunft

Über seine Zukunft wollte Schlegel noch nichts sagen. Es sei offen, bei welchem Verein er in der nächsten Saison im Tor stehen werde. Sein Agent André Rufener kümmere sich darum. Man kann davon ausgehen, dass er bei Kloten ein Thema ist. Nebenbei: Die letzten vier Spiele mit Schlegel im Tor hat der ZSC alle gewinnen können.

Dank dem Auswärtssieg wahrten die ZSC Lions ihre Chancen auf den Qualifikationssieg. Dennoch ist der SCB mit einem Punkt Vorsprung und zwei weniger ausgetragenen Partien in der weitaus besseren Ausgangslage. Auch der EV Zug steht nach Verlustpunkten gerechnet besser als der ZSC da.

Aber vielleicht ist es ohnehin von Vorteil, wenn die Zürcher für einmal nicht als Qualifikationssieger in die Playoffs starten. Denn bei den fünf Meistertiteln seit 2000 hatte der «Z» nur einmal die Qualifikation auf dem ersten Rang beendet. Zudem scheinen Heimspiele zumindest im Duell gegen Bern gar kein Vorteil zu sein. Bislang konnte sich in dieser Saison bei ZSC gegen SCB stets das Auswärtsteam durchsetzen. ()