«Die erste Adresse der Region sein»

Der EHC Kloten ist für Jan Schibli (46) eine Herzensangelegenheit. Als 10-Jähriger sah er seinen ersten Match in Kloten, er erlebte die vier Meistertitel von 1993 bis 1996 mit. Später war er in Kloten Vizepräsident, aber vor allem: mit seiner Schibli-Gruppe treuer Sponsor im NLA-Bereich. Schibli vereint Unternehmen aus dem Bereich Elektro-, Gebäudetechnik, Automatik, Kommunikation und Informatik unter einem Dach. Die Firma hat ihr Engagement in der NLA um drei Jahre verlängert. Aber nicht nur das: «Sie ist auch eine von vier tragenden Partnern im neuen Nachwuchskonzept», sagt Mike Schälch­li (44), der Leiter Marketing & Kommunikation im EHC. «Young Flyers» heisst das neue Konstrukt, das ab der Saison 2017/18 sichtbar startet. Es umfasst die Nachwuchs-Zusammenarbeit auf allen Stufen von Kloten, Winterthur, Bülach und Dielsdorf-Niederhasli, ist also von enormer Bedeutung für alle Beteiligten.

Jan Schibli, der Name Schibli ist seit über 40 Jahren als Sponsor in Kloten präsent, vor allem in der NLA. Warum sind Sie jetzt auch noch im neuen Konstrukt «Young Flyers» wichtiger Geldgeber?

Jan Schibli: Mein Sponsoringanspruch ist und war schon immer der Nachwuchs. Mein Ziel ist es, der Firma Schibli mittels Sport ein Standbein zu geben. Das Umfeld stimmt. Ich selber erfuhr durch den Teamsport so viel Befriedigung und lernte so viele tolle Leute kennen. Bei meinen Kindern sehe ich, was es bringt, wenn sie Teamsport betreiben. Dass sie nicht Eishockey spielen, sondern Unihockey, liegt daran, dass es in Uster noch immer kein Eisfeld gibt. Ein Klub hat die spezielle Verantwortung, Leute auf zwei Ebenen weiterzubringen. Bei den Young Flyers werden die Sportler nicht nur im Eishockey ausgebildet, sondern sie haben die Chance, zum Beispiel in Zusammenarbeit mit der «United School of Sports» einen Beruf zu erlernen. Ein bis zwei Spieler schaffen es vielleicht, Profis zu werden. Alle andern, denen das nicht gelingt, haben aber immerhin einen Berufsabschluss. Seit 2012, als der Klub beinahe in Konkurs ging, ist für mich der Nachwuchs noch wichtiger.

Was überzeugt Sie an diesem Konzept mit Kloten, Bülach, Dielsdorf-Niederhasli und Winterthur?

Es ist ein Potenzial von etwa 700 Junioren vorhanden. Marketingtechnisch wird ein sehr grosses Gebiet abgedeckt, ein Riesenteil der Ostschweiz, rund 1,4 Millionen Leute. Die Dienstleistungen meiner Firma greifen auch im Bereich Privatkunden, und davon gibt es auf und neben dem Eisfeld sehr viele. Daher ist nicht nur Kloten für mich als Sponsor wichtig, sondern auch die Young Flyers. Dort wird von der NLA bis in die 2. Liga gearbeitet. Ich denke, ein Sponsor ist heute für den Nachwuchs einfach zu gewinnen. Man hat das Gefühl, etwas für die Region zu tun. Darüber hinaus ist das Klotener Projekt schlicht sehr gut.

Das Budget der Young Flyers beträgt 2,35 Mio. Franken. Was erhoffen Sie sich speziell mit Ihrem Beitrag? Dass zum Beispiel mehr Trainer angestellt werden können?

Ich unterstütze dieses Projekt, weil der EHC den Lead hat. Spitzensport funktioniert nur, wenn er professionell aufgebaut wird. Man kann im Juniorenbereich sehr viele Fehler begehen. Der Leitfaden heisst: «One team, one goal, one spirit». Das zu meistern, wird eine Herkulesaufgabe, es braucht nicht nur ein Supervising, sondern sehr vieles mehr. Das Milizsystem wird wohl immer noch greifen.

Mike Schälchli, Leiter Marketing & Kommunikation: Aber es werden mehr Stellen geschaffen. Von 270 bis 350 Stellenprozent zusätzlich sollen es bei den Coaches sein.

Kloten war früher im Nachwuchs führend, jetzt sind es die ZSC Lions. Will man sich an den ZSC Lions orientieren?

Schibli: Sie sind eine Art Vorbild. Wir müssen uns aber nicht am Image des ZSC anlehnen. Wir sind Kloten, wir wollen in der Region Ostschweiz die 1. Adresse sein. Ich hoffe, dass wir dadurch auch mehr Eisfelder erhalten. Wir hätten drei zusätzliche nötig. In Kloten könnte man mit relativ wenig Geld die dringend nötige Überdachung des Aussenfelds bewerkstelligen. Zurzeit sind in der National League noch sehr viele Spieler, die in Kloten ausgebildet wurden, in diversen Vereinen unterwegs. Dahin müssen wir wieder kommen mit unserem Nachwuchs.

Schälchli: Wir profitieren jetzt noch von den Ausbildungsentschädigungen. Aber in zwei, drei Jahren werden wir da in ein Loch geraten.

Gerade in Zürich hat man gesehen, wie lange es dauert, bis Ergebnisse da sind, bis Spieler in der NLA wichtige Positionen einnehmen können. Was sind die Erwartungen in Kloten?

Schibli: Ab fünf Jahren aufwärts. Gut Ding will Weile haben. Wir müssen Kontinuität und Transparenz schaffen, damit junge Spieler zu uns kommen. Die sportliche Philosophie soll sein, dass im NLA-Team ein Fünferblock durch Nachwuchsspieler besetzt werden kann. Nur sollen die Spieler nicht hereinrutschen, weil Plätze offen sind, sondern sie müssen sich mit Leistungen empfehlen. Das ganze Konstrukt im Nachwuchs soll helfen, eine gewisse «Brave Heart»-Mentalität zu schaffen. 25 Spieler, die auf dem Eis alles geben – das wollen die Zuschauer, das will ein Sponsor sehen.

Ist die Tatsache, dass Sie auch die Rad-Allrounderin Jolanda Neff unterstützen, nicht ein Widerspruch zu Ihrem Nachwuchsbekenntnis?

Nein, das ist das exakt gleiche Konzept. Vor dreieinhalb Jahren hat sie jemanden gesucht, der ihr hilft, die Karriere zu lancieren. Ich sagte ihr, dass ich sie unterstütze, bis sie einen grossen Sponsor gefunden hat. Das ist nun gelungen. Aber ich bleibe trotzdem bei ihr. Sie ist eine perfekte Marketing-Botschafterin.

Sie haben in Kloten als Sponsor oder Vizepräsident schon alles durchgemacht. Wie beurteilen Sie die letzte Saison, was erwarten Sie von der nächsten?

Kloten hatte einen sensationellen Start, das Team krampfte, kämpfte und gewann. Der zweite Teil war nicht befriedigend. Ich als Sponsor habe bemerkt, dass die Spiele nicht mehr so attraktiv waren. Aber: Kloten siegte im Cup. Ich habe endlich mal einen Pokal gewonnen, das ist mir noch nie passiert. Trotz des ungenügenden Abschlusses bin ich sehr positiv eingestellt, was die nächste Saison betrifft. Denn endlich können wir wieder einmal mit dem gleichen Personal starten: Ob Führung, Sport oder Inhaber – überall herrscht Kontinuität. Ich habe ein riesengrosses Vertrauen in den jetzigen Verwaltungsrat, in die Geschäftsstelle und den Sportchef. Dazu habe ich das Gefühl, dass ich so gut informiert bin wie nie mehr, seit ich im Verwaltungsrat sass.

Ihre Firma hat rund 500 Mitarbeiter und setzt 82 Millionen Franken um. Wie würden Sie – auf den Eishockeysport übertragen – das Leistungsvermögen der Schibli-Gruppe einschätzen?

Wir sind ein Meisterschaftskandidat. Als ich vor 14 Jahren begann, waren wir allerdings ein Playout-Kandidat. (Zürcher Unterländer)