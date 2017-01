EHC Kloten liegen starke Gegner

Gegen auf dem Papier starke Gegner haben die Zürcher Unterländer bislang eher gute Leistungen gezeigt.

Seit vielen Jahren kann man auf Fragen nach Zielsetzungen und längerfristigen Perspektiven sowohl bei Trainern als auch bei Cracks stets die gleiche Antwortfloskel hören: «Wir sehen nicht weit nach vorne und nehmen einfach Spiel für Spiel.» So äusserte sich auch Klotens Nationalverteidiger Patrick von Gunten am vergangenen Sonntag nach der unglücklichen 0:2-Heimniederlage gegen den HC Davos. Das ist für die Journalisten und die Fans zwar nicht besonders spannend. Aber es hat durchaus seine Berech­tigung.

Gerade der EHC Kloten erfuhr in dieser Saison, dass sich die Ausgangslage in der Tabelle schnell und brüsk ändern kann. Nach dem 8:3-Heimsieg am 29. November 2016 gegen den HC Lugano wies das Team von Pekka Tirkkonen als Tabellenfünfter einen Sicherheitsabstand zum Strich von sieben Punkten auf. Die Zürcher Unterländer ­waren voll auf Playoff-Kurs. Doch nach der 1:4-Niederlage in Langnau am 14. Januar war alles ganz anders. Kloten fand sich auf dem 9. Rang und damit unter dem Tabel­lenstrich wieder. Der Rückstand auf einen Playoff-Platz betrug damals schon sieben Punkte, und auch aktuell sieht die Lage angespannt aus. Der Optimismus beim Team ist allerdings unge­brochen. «Wir profitieren davon, dass viele verletzte Spieler zurückgekommen sind, das hat man schon am letzten Wochenende bei den guten Leistungen in Lugano und gegen Davos gesehen», erklärt von Gunten. Ähnlich sieht es Torhüter Luca Boltshauser: «Wir müssen gleich spielen wie gegen den HCD, aber dazu mehr Tore erzielen.»

Abwarten statt Spiel machen

Nun folgen heute Samstag und morgen Sonntag die Partien gegen die Spitzenteams Zug und ZSC Lions. Doch gerade gegen auf dem Papier starke Gegner hat der EHC Kloten oft sehr gute Leistungen gezeigt. Bei Meister Bern gab es einen 8:1-Sieg, und im Hallen­stadion beim Leader ZSC Lions konnte man gleich zweimal gewinnen. Dagegen sind die Saisonbilanzen gegen Langnau (10. Rang) und Fribourg (11. Rang) bislang negativ. Boltshauser hat dafür eine Erklä­rung: «Gegen Spitzen­teams müssen wir das Spiel weniger selber machen und können abwarten. Das nützen wir jeweils kaltblütig aus.» Von Gunten glaubt zudem, dass die Mannschaft gegen starke Gegner jeweils noch einige Prozente mehr gibt. Das ist vom Team auch an diesem Wochen­ende in Zug und gegen den ZSC gefordert. Denn Kloten braucht im Kampf um die Playoff-Qualifikation jeden Punkt.

(Zürcher Unterländer)