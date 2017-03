EHC Kloten weniger engagiert

Spannung gibt es in der Abstiegsrunde kaum noch. Mit nun elf respektive 14 Punkten Vorsprung auf Fribourg und Ambri-Piotta können Kloten und die SCL Tigers in den restlichen fünf Partien kaum noch abgefangen werden.

Interessant ist lediglich noch die Frage, wer im Abstiegs-Playoff Heimvorteil geniesst. Da machte Fribourg einen Schritt nach vorne und weist nun drei Punkte Vorsprung auf Ambri-Piotta auf. Gottéron schaffte in Kloten die Vorentscheidung im Mitteldrittel dank eines Doppelschlags von Sebastian Schilt und Killian Mottet innerhalb von 22 Sekunden zum 2:0. Die Romands strebten den Sieg engagierter und zielstrebiger an als die Zürcher und gerieten nicht mehr in Gefahr.

Ambri findet hingegen auch unter seinem neuen Trainer Gordie Dwyer nicht aus der Krise. Das 1:2 gegen die SCL Tigers war die sechste Niederlage im achten Spiel mit dem Kanadier an der Bande. Die Leventiner konnten auf die Treffer durch Flurin Randegger und Yannick-Lennart Albrecht im Mitteldrittel nur noch mit dem Anschlusstor von Janne Pesonen reagieren.

Kloten - Fribourg-Gottéron 0:5 (0:0, 0:2, 0:3)

4146 Zuschauer (Saisonminusrekord). - SR Koch/Wehrli, Fluri/Progin. - Tore: 33. (32:03) Schilt (Cervenka) 0:1. 33. (32:25) Mottet 0:2. 43. Chiquet 0:3. 49. Sprunger (Mauldin, Birner/Ausschluss Ramholt) 0:4. 57. Sprunger (Rathgeb, Cervenka) 0:5. - Strafen: 3mal 2 Minuten gegen Kloten, 4mal 2 Minuten gegen Fribourg. - PostFinance-Topskorer: Shore; Sprunger. Kloten: Gerber; Sanguinetti, Ramholt; Gähler, Frick; Harlacher, Back; Steinauer; Grassi, Shore, Bieber; Praplan, Cunti, Hollenstein; Genoway, Obrist, Leone; Homberger, Schlagenhauf, Kellenberger; Hartmann. Fribourg-Gottéron: Conz; Rathgeb, Picard; Stalder, Schilt; Leeger, Abplanalp; Kienzle; Sprunger, Cervenka, Birner; Fritsche, Rivera, Vauclair; Marchon, Mauldin, Mottet; Neuenschwander, Chiquet, Neukom; Steiner. Bemerkungen: Kloten ohne Boltshauser, Stoop, Lemm, von Gunten, Weber (alle verletzt) und Sheppard (gesperrt), Fribourg ohne Bykow, Glauser, Loichat, Schmutz (alle verletzt), Maret (krank) und Vesce (überzähliger Ausländer). 54. Pfostenschuss Hollenstein.

(sda)