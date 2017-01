Ein packendes Derby

Über die Hälfte der Spieldauer fiel kein Tor, obwohl alle Spieler beherzt bei der Sache waren. Im Zürcher Unterland gibt es aber nicht nur sensationelle Profigoalies wie Reto Pavoni, Tobias Stephan, Marco Bührer oder Reto Berra zum Beispiel, sondern auch in den unteren Ligen stehen starke Goalies im Tor.Am vergangenen Samstag waren dies Severin Kofel bei Dielsdorf-Niederhasli und Oliver Kaiser. Die beiden hielten exzellent.

Verhängnisvolle Strafen

Wallisellens Topskorer Michael Dittli brach in der 34. Minute den Bann und brachte sein Team mit 1:0 in Führung. 49 Sekunden später aber musste Nicola Zeller wegen Beinstellens auf die Strafbank. Der EV Dielsdorf-Niederhasli (EVDN) bekam in den Minuten danach Oberhand, glich aus und ging noch vor der zweiten Pause 2:1 in Führung. «Ich habe gespürt, dass wir die etwas bessere Mannschaft sind, deshalb war es wichtig, dass wir geduldig sind und auf unsere Chance warten», berichtete nach Spielschluss EVDN-Trainer Raphael Dirren. «Natürlich war es glücklich, dass wir nach dem Ausgleich zum 1:1 noch vor der zweiten Pause auch in Führung gehen konnten», ergänzte der 31-Jährige.

In der 42. Minute beging Wallisellens Goalie Oliver Kaiser seinen einzigen Fehler, indem er sich wegen Behinderung eine unnötige Strafe einhandelte. Diesmal nutzten die Gastgeber die Überzahlsituation zu einem Tor, dem 3:1. 105 Sekunden danach schaffte Dittli nochmals den Anschlusstreffer. Das abstiegsbedrohte Wallisellen suchte daraufhin gegen den Ranglistenfünften EVDN vehement den Anschlusstreffer. Dielsdorf-Niederhasli dagegen war bei Kontern gefährlich. 47 Sekunden vor Schluss machte Dimitri Narishkin mit dem 4:2 ins leere Tor alles klar.

Lob für die neuen Trainer

Trotz der Niederlage reisten die Walliseller nicht zu Tode betrübt nach Hause. «Wir haben zwar nicht so zwingend aufs gegnerische Tor gespielt, wie wir wollten, aber wir haben trotzdem viele Schüsse gehabt», sagte nach Spielschluss Trainer Florian Setzer. Der Coach und sein starker Stürmer Nico Unterladstätter sind überzeugt, am Ende dieser Saison im Gegensatz zum Vorjahr nicht die Abstiegsrunde bestreiten zu müssen. Unterladstätter: «Wir können aus der Niederlage in Dielsdorf auch Positives herausnehmen.»

Dielsdorf-Niederhaslis neuer Verteidiger Tomasz Burzanowski erzielte das 2:1. Dem Aargauer gefällts im Unterland. «Ich habe mit Dirren in der 1. Liga zusammengespielt. Er und Serge Cornioley bilden ein gutes Trainergespann.» (Zürcher Unterländer)