Ein wichtiger Sieg für den EHCW

Richtig ins Zittern kam der EHCW gegen die GCK Lions nicht mehr. Denn der Anschlusstreffer der Küsnachter durch Jari Allevi zum 4:5 fiel erst zwei Sekunden vor Schluss. So konnte man am Ende sagen: Die Winterthurer liefen nie Gefahr, die Halle mit weniger als drei Punkten verlassen zu müssen. Aber sie hätten den Match früher definitiv zu ihren Gunsten entscheiden können.

Starkes erstes Drittel

Die Grundlage zum Sieg legte der EHCW im ersten Drittel, als er 3:0 in Führung ging. Luca Homberger aus spitzem Winkel, Gian-Andrea Thöny mit einem kaltblütigen Abschluss alleine vor dem Zürcher Goalie Niklas Schlegel und Alex Hutchings mit einem «Onetimer» sorgten für diesen Vorsprung, der etwas hoch war gemessen an den Spielanteilen. Aber die Winterthurer legten ein fast perfektes Drittel hin. Sie machten im Aufbau und vor dem eigenen Tor kaum Fehler und sie nutzten fast alle ihre Chancen. Thomas Büsser hätte gar noch auf 4:0 erhöhen können, aber das wäre dann doch zuviel des Guten gewesen.

Im gleichen Stil gings nicht weiter. Die Réussite der Winterthurer blieb nicht derart hoch und hinten begingen sie dann doch auch Fehler, die zu Gegentoren führten. Deshalb waren die GCK Lions nie ganz geschlagen. Aber Thöny konnte mit seinem zweiten Tor des Abends auf 4:1 erhöhen und nachdem Jérôme Bachofner und Mattia Hinterkircher auf 3:4 verkürzt hatten, vermochte der EHCW darauf zu reagieren. Eine Ausgleichschance hatten die GCK Lions nicht, und Anthony Staiger beruhigte mit einer Willensleistung und seinem Tor zum 5:3 in der 54. Minute die Gemüter, als man sich schon auf eine Schlussphase mit Zittern einstellte.

EHCW-Trainer Michel Zeiter konnte im Vergleich zum 5:8 vom letzten Freitag in Biasca neu auf die Klotener Jorden Gähler, Luca Homberger und Thierry Bader zählen. Das waren wesentliche Verstärkungen, die die Winterthurer zum einen ausgeglichener, zum anderen torgefährlicher machten. Weil Philip Beeler krankheitshalber fehlte, bildete Homberger mit Robin Ganz und Thöny eine «neue» Linie,die sofort einschlug: Drei Tore gingen auf ihr Konto.

Dezimierte GCK Lions

Auf der anderen Seite standen GCK Lions, die aufgrund zahlreicher Absenzen nur sieben Verteidiger und zehn Stürmer aufbieten konnten. Zwar standen mit Goalie Schlegel, oder den Verteidigern Cédric Hächler und Phil Baltisberger einige mehr mit NLA-Erfahrung zur Verfügung als auch schon, aber die Defensive stabilisierte das nicht. Das Farmteam der ZSC Lions war gestern die Mannschaft, die deutlich mehr Fehler beging und dafür auch bestraft wurde.

Auf Seiten des EHCW stellten sich einige Fragen. Die eine war die nach dem Umgang mit der neuen Regelinterpretation. Da konnte man sagen: Die Spieler gaben sich Mühe und die Schiedsrichter scheinen einen gangbaren Weg gefunden zu haben, um strenger zu pfeifen, ohne dem Spiel die Seele zu nehmen. Insgesamt verursachten zwei ziemlich disziplinierte Teams neun kleine Strafen. Damit kann man sicher leben.

Defensiv stabilisiert

Eine andere Frage war, ob sichder EHCW nach 15 Gegentoren in zwei Spielen defensiv verbessern würde. Das war der Fall, auch wenn man in Betracht ziehen muss, dass die dezimierten GCK Lions nicht mit derselben Intensität aufs Tor drückten wie zuletzt Biasca oder der SC Langenthal. Fehlerfrei war der EHCW nicht, meist aber konsequent vor dem eigenen Tor. Nur nach Thönys 4:1 wurden die Winterthurer etwas sorglos. Und prompt kamen sie dadurch nochmals in Schwierigkeiten.

Offensiv waren die Winterthurer immer dann gut, wenn sie konsequent abschlossen. Auch das war nach dem 4:1 nicht mehr der Fall. Da wurde dann doch der eine oder andere Pass zuviel gesucht. Hätten Homberger oder Michael Roos ihre Chancen gegen Ende des zweiten Drittels verwertet – der Match wäre nicht mehr spannend geworden.

Insgesamt war das gut genug, um die GCK Lions zu schlagen. Der letzte Gegner im alten Jahr ist Hockey Thurgau am Freitag in Weinfelden. Mit einem weiteren Sieg könnte der EHCW gar auf Rang 8 vorstossen. Der ist für die Winterthurer durchaus erreichbar – auch wenn die Gegner zu Beginn des neuen Jahres wieder stärker werden. Urs Kindhauser. ()