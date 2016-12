Ernüchterung nach dem Abgang

Man mag es nicht mehr zählen, so oft ist es schon vorgekommen: Kaum hat ein Match mit dem EHC Kloten begonnen, liegt die Mannschaft auch schon in Rückstand. Das jüngste Beispiel sahen die 5000 Zuschauer gestern Abend gegen Fribourg-Gottéron. Bevor Kloten überhaupt einen Torschuss hatte anbringen können, hiess das Resultat 0:2. Und dieses Ergebnis war nach 20 Minuten noch ein gnädiges.Es begab sich also, dass Lukas Stoop bereits nach 23 Sekunden eine Strafe fasste, dass Julien Sprunger zuerst das leere Tor verfehlte. Doch die Klotene Unterzahl-Formation brachte es nicht fertig, den Puck aus der Zone zu befördern. Roman Cervenka schlenzte ihn nach 93 Sekunden zur Führung ins Netz. Es folgte der erste Auftritt der neuen Verteidiger Kevin Hecquefeuille und Patrick von Gunten, die hinter den Flügeln Hollenstein und Praplan spielten. Praplan verlor den Puck in der Mittelzone – und schon lief ein Fribourger Konter mit drei Spielern gegen Hecquefeuille und Goalie Boltshause. Sprunger musste den Puck nur noch ins leere Tor schiessen.

«Wir hatten nachher ein bisschen Chancen, um zurückzukommen, aber der Puck wollte nicht rein», sagte Patrick von Gunten, der seinen ersten Match seit dem 10. März bestritt. Kloten vergab einige Sekunden mit zwei Feldspielern mehr, Denis Hollenstein brachte einen Penalty nicht an Benjamin Conz vorbei und Drew Shore verpasste kurz darauf die nächste Chance. Am Ende stand das 0:4, an dem eigentlich nichts auszusetzen war. Luca Boltshauser im Tor war der beste Klotener.

Das Heimproblem

Kloten bekam gestern auch gnadenlos aufgezeigt, wie schwierig es wird ohne Tommi Santala. Im ersten Match ohne den Center der ersten Linie passte halt nicht viel zusammen, wie immer in den letzten Jahren, wenn Santala aus irgendeinem Grund gefehlt hatte. «Er war der Center unserer ersten Linie, ihn zu ersetzen wird nicht einfach», sagte Von Gunten,

So lange wie gestern blieb die Kabine der Klotener in dieser Saison noch nie geschlossen. Es gab aber auch wichtiges zu besprechen. «Ich wollte Antworten hören, warum wir zu hause immer dermassen schwach starten», sagte Trainer Pekka Tirkkonen. «Immer in den Heimspielen versuchen wir offensiv zu zaubern. Ist es der fehlende Respekt dem Gegner gegenüber? Auswärts auf jeden Fall beginnen wir besser, da arbeiten wir auch zusammen. Zurzeit aber ist es so, dass vier zuschauen, wenn einer den Puck hat. Das muss schnellstens wieder ändern.»

Tirkkonen gestand, dass der Verlust Santalas natürlich zu spüren sei, «aber das darf keine Entschuldigung für die Leistung sein». Sie würden einfach nicht hart genug arbeiten.

Das ist definitiv so. Bei Saisonbeginn war allen klar, was es braucht. Nun scheint das nicht mehr der Fall zu sein. Seit November. Die logische Folge davon ist: Kloten rutschte gestern Abend erstmals in dieser Saison unter den Strich. Zum Glück siegte Zug noch in Genf und gewann Lausanne in Langnau.

Doch irgendwann muss diese Mannschaft wieder selber Punkte holen, um weiter Chancen auf einen Platz unter den ersten acht Teams zu haben. Mit solchen Leistungen wie gestern ist das schlicht unmöglich.

«Wir müssen mehr laufen, dann sind wir auch näher bei den Gegnern dran», fordert Von Gunten. Der Trainer sieht es ähnlich: «Wir fuhren den Gegnern meist hinterher. Und solche Puckverluste in der neutralen Zone sind Gift.» Das war es auch für Vincent Praplan persönlich. Er brachte nach diesem Fehler, der zum 0:2 führte, keinen Fuss mehr vor den andern.

«Wir müssen die Scheibe in die Zone des Gegners bringen, dort sind wird stark», versucht Tirkkonen die Mannschaft wieder an das Erfolgsrezept des Herbstes zu erinnern. Die Wende muss schnell kommen. Morgen spielt Kloten in Ambri, am Freitag gegen Genf. Bis dann wird kaum ein Center-Ersatz für Santala da sein.

Es müssen sich also die Spieler, die eingesetzt werden, extrem steigern. Dazu gehört auch der neue Verteidiger Hecquefeuille, der ganz blass war. Vielleicht erhält er mehr Eiszeit, denn René Back schied nach dem ersten Drittel verletzt aus. (Zürcher Regionalzeitungen)