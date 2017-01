Eigentlich war Luca Cunti bis vor gar nicht allzu langer Zeit davon ausgegangen, dass er heute Freitagabend im Dress des HC Lugano in der Resega gegen den EHC Kloten antreten würde. Doch dann kam alles anders. Weil die Tessiner nicht akzeptierten, dass Cunti in Direktpartien gegen die ZSC Lions nicht spielen darf, platzte der vorzeitige Transfer. Kloten war mit dieser «Nichteinsatzklausel» offensichtlich einverstanden und übernahm den Stürmer von den Stadtzürchern bis Ende Saison. Danach wechselt Cunti definitiv zum HC Lugano.

Diese etwas kuriose Ausgangslage belastet den Stürmer vor der heutigen Partie in der Resega aber nicht. «Lugano ist die Zukunft, im Moment sind meine Gedanken aber nur in Kloten», erklärt Cunti.

Ansprechender Einstand

Eigentlich war Luca Cunti davon ausgegangen, dass sein Trainer im Tessin in der kommenden Saison Doug Shedden heissen werde. Doch der Kanadier wurde kürzlich in Lugano entlassen. Auch das sei für ihn kein Thema, erklärt Cunti weiter. Mit Kloten hat er derzeit ohnehin genügend Probleme. Seit er den kurzen Weg vom Hallenstadion in Zürich-Oerlikon in die Swiss-Arena gegangen ist, hat Kloten keinen einzigen Punkt geholt. Die Resultate: 4:6 gegen Lausanne, 1:4 bei den SCL Tigers in Langnau und nun 2:3 gegen den SC Bern.

Vor seinem Einstand lag Kloten mit einem Punkt Vorsprung auf Genf-Servette noch ganz knapp über dem Tabellenstrich. Weil die direkte Konkurrenz im Kampf um die Playoff-Qualifikation aber derzeit ausgesprochen erfolgreich spielt, findet sich Kloten nach drei Spielen und Niederlagen mit Cunti-Einsätzen auf dem 9. Rang wieder. Und das mit bereits acht Punkten Rückstand auf Servette, Davos und den Playoff-Trennstrich. Was natürlich nicht an Luca Cunti liegt – sein Einstand in der Flughafenstadt war bislang ansprechend.

Eine Erklärung für Klotens freien Fall hat der Nationalstürmer auch nicht: «Was will man sagen, es ist einfach unbegreiflich. Gegen Bern haben wir toll gekämpft und dann wegen eines Gegentreffers zwölf Sekunden vor Schluss verloren.»

Ein gutes Omen

Klar ist eines: Die Partien heute in Lugano und das Heimspiel am Samstag gegen Davos sind für Kloten so etwas wie die Spiele der letzten Chance. Zumal diese beiden Teams in der Tabelle wenigstens noch einigermassen in der Reichweite der Zürcher Unterländer liegen. Setzen sie ihre Niederlagenserie fort, so können sich die Flughafenstädter von übermorgen Sonntag an voll auf den Kampf gegen den Abstieg konzentrieren.

Kloten hat 12 der vergangenen 13 Spiele verloren, die letzten vier davon in Serie. In einer solchen Situation klammert man sich an jeden Strohhalm. Auch Cunti nennt einen solchen: «Bei meinem letzten Auftritt in der Resega mit den ZSC Lions habe ich zwei Tore erzielt.» (Zürcher Unterländer)