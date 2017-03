Grosses Hoffen auf schnelles Ende

Von Eishockeybegeisterung ist derzeit in Kloten nicht mehr viel zu sehen. Jemand hat zwar auf eine Wand in der Nähe des Hallenbads «Cupsieger EHC Kloten» geschrieben. Aber sonst deutet wenig bis nichts darauf hin, dass im Schweizer Eishockey die entscheidende Phase begonnen hat. Kein Wunder, Kloten konnte sich bekanntlich nicht für die Playoffs qualifizieren und dümpelt in der Platzierungsrunde dem Saisonende entgegen.

Auf einem Anschlagbrett am Zentrum Schluefweg wird für viele Veranstaltungen geworben. Im Stadtsaal Kloten findet ein Tanzabend unter dem Motto «Für fröhliche Menschen über 50» statt. Die Dachbühne Oberglatt führt «Die Falle» auf. Und die reformierte Kirchgemeinde Kloten lädt alternierend entweder zu einem Jassanlass oder zum Frauezmorge ein. Von Eishockey keine Spur. Weiter oben im Wald bei der Swiss-Arena ist das Ausseneisfeld diese Woche bereits abgetaut worden.

Enttäuschter Verteidiger

Im Inneren der Swiss-Arena aber geht es für die EHC-Cracks weiter. Auch für Klotens Verteidiger Lukas Frick, der in der nächsten Saison für den Ligakonkurrenten HC Lausanne spielen wird. «Nein, so habe ich mir meinen Abschied von Kloten nicht vorgestellt», sagt Frick – enttäuscht darüber, dass sein Team die Playoffs verpasst hat und nun gar gegen den Abstieg spielen muss. Das bedeutet für Frick, der in Züberwangen nahe Wil SG aufgewachsen ist, zwar kein Neuland. Schon 2013 und 2015 hatte der Verteidiger, der auch schon in der Nationalmannschaft zum Einsatz gekommen ist, mit Kloten die Playoffs verpasst. Aber jetzt, in seiner letzten Saison im Zürcher Unterland, ist die Enttäuschung beim Ostschweizer besonders gross.

Zudem hat sich die Lage durch die zwei Startniederlagen in der Platzierungsrunde empfindlich zugespitzt. 14 Punkte betrug der Sicherheitsabstand zum Start. Nach zwei Niederlagen des EHC ist Fribourg-Gottéron nun aber bis auf acht Punkte herangekommen. Das ist bei nur noch vier auszutragenden Partien zwar immer noch komfortabel und müsste eigentlich reichen. Aber Frick und sein Team dürften sich bewusst sein, dass sie die notwendigen fünf Punkte nun in den beiden Direktduellen gegen Ambri am Samstag in der Swiss-Arena und am kommenden Dienstag in der Valascia unbedingt holen müssen. Sonst könnte es wirklich nochmals eng werden.

Positives Signal

Lukas Frick, der am Dienstag bei der 2:4-Niederlage bei den SCL Tigers in Langnau einen Treffer in Unterzahl im Stil eines Klassestürmers erzielt hatte, sah im Emmental immerhin eine deutliche Leistungssteigerung im Vergleich zum 0:5-Debakel gegen Fribourg. «Schade, dass es dennoch nicht für Punkte gereicht hat. Aber die Einstellung war diesmal gut und sollte uns für die Partien gegen Ambri Selbstvertrauen geben.» (Zürcher Unterländer)