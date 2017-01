Im Cupfinal «alles andere ausblenden»

Der EHC Kloten machte gestern im Training nichts anders als sonst. Aber es war dennoch keine normale Übungseinheit, die da abgehalten wurde. Das zeigte sich nur schon bei den Beobach­tern. Normalerweise ver­folgen ein, zwei Habitués das Geschehen. Gestern aber war Prominenz da: Präsident Hans-Ueli Lehmann stand hinter dem einen Tor ganz nahe an der Plexiglasscheibe, später kam mit Jan Schibli noch der langjährige Sponsor hinzu.Morgen findet in der Swiss-Arena wieder Mal ein Finalspiel statt. Und zum ersten Mal seit dem letzten Match der Playoff-Finalserie von 2014 gegen die ZSC Lions ist die Arena wieder ausverkauft. Es feierten die ­Gäste den Titel, nach einem Sieg im Penalty­schiessen. Nach den normalen fünf Penaltyschützen und einem Remis hiess das zusätz­liche Duell: Romano Lemm gegen Robert Nilsson. Beide trafen je einmal; in der nächsten Runde aber verwertete Nilsson den Meisterpuck.

Letzte Feier 1995

Die ZSC Lions waren nicht die letzte Mannschaft, die in Kloten einen Pokal holte. 2011 entschied der HCD die Finalserie gegen die dama­ligen Flyers in Kloten; 2009 gewann der HCD Spiel 7 des Finals ebenfalls in Kloten. 1996, als Kloten seinen bisher letzten Titel eroberte, fand die Pokalübergabe in Bern statt. Zum letzten Mal einen Titel im eigenen Stadion gewann der EHC 1995, als er gegen den EVZ das vierte Finalspiel der Best-of-three-Serie 4:3 für sich entschied.

Reto Pavoni stand damals im Tor, heute ist er der Trainer der Goalies Martin Gerber und Luca Boltshauser. Gerber hat im Cup eine hervor­ragende Fangquote von über 95 Prozent; Boltshauser spielte ­wegen seiner Verletzung noch keinen Cupmatch, es würde verwundern, stünde heute nicht der «Altmeister» im Tor. Gerber hat in der Schweiz noch keinen Titel gewonnen. Und viel Zeit hat der Emmentaler nicht mehr.

Die Klotener sind im Cup, der im Winter 2014/15 neu lanciert wurde, die erfolgreichste Mannschaft. Sie standen 2015 im Final; sie scheiterten im letzten Jahr erst im Halbfinal. Sie legen eine ungewöhnliche Konstanz in diesem Wettbewerb hin, der laut ­Romano Lemm «langsam an Bedeu­tung gewinnt». Bern und die ZSC Lions gewannen ihn, zwei der besten Teams, die an diesem Wettbewerb interessiert sind.

Stürmer Romano Lemm steht als typisches Beispiel für den aktu­ellen EHC Kloten. In der Meisterschaft spielt die Mannschaft nach starkem Herbst eher durchschnittlich. Und Lemm steht bei erst drei Toren, er ist in der internen Skorerliste nur die Nummer 15.

Im Cup aber heisst es Final, und kein Klotener hat mehr ­bewirkt als «Lembo». 3 Tore und 2 Assists sagen nicht alles, dazu kommt noch ein wichtiger verwerteter Penalty im Viertelfinal in Langen­thal. «Im Januar, als wir nicht gut spielten, hat kaum jemand uns zugetraut, dass wir Lau­sanne im Halbfinal schlagen können», blickt er zurück und vergleicht gleichzeitig die aktu­elle Situation mit jener von vor dreieinhalb Wochen. Lemm, der im Sommer 33 Jahre alt wird, hatte grossen Anteil daran. Er schoss auf dem Weg zum 3:2 die Tore zum 2:1 und 3:1.

Damals konnte er sagen, dass Kloten noch die Chance auf zwei Titel habe. Anfang Februar muss er da ein bisschen vorsichtiger sein. Die letzten Resultate und Leistungen in der Meisterschaft waren nicht ermutigend.

«Wir müssen versuchen, alles andere, was in der Meisterschaft gelaufen ist, auszublenden», sagt er. «Wir können einfach spielen, es geht nur um diesen einen Match.» Und wenn es gut läuft, «dann kann man durchaus Energie für die Meisterschaft gewinnen», sagt Lemm. Die Wandlung ins Positive geht offenbar schneller als umgekehrt. «Das, was vorher passiert war, bringt man schlecht weg – wenn es schlecht war», weiss Lemm mit seiner Erfahrung. Das Meisterschaftsumfeld, die Tabelle, belastet das Auftreten doch mehr, als sie in Kloten eigentlich zugeben wollen mit ihrem Weg: von Spiel zu Spiel schauen. Immerhin haben sie durchaus gute Erinnerungen an Genf aus dieser Saison: In Genf siegten sie nach Penaltyschiessen, zu Hause im Oktoberfestspiel 4:1. Vor der Weihnachtspause verloren sie in der Swiss-Arena nach Penaltyschiessen 1:2.

«Genf spielt extrem diszipliniert und taktisch wie stets unter McSorley», erklärt Lemm. Es sei eine «Brechermannschaft», sie müssten dieser Intensität zuerst mal Paroli bieten und danach spielerisch Akzente setzen. Lemms physisches Engagement ist vorbildlich.

«Es wird eine grosse Sache, vor einem vollen Haus zu spielen», sagen alle in Kloten. Der Präsident freut sich, dass seine Spieler etwas gewinnen können.

Und auch der Trainer war gestern wieder in besserer Stimmung als noch am Sonntag nach dem verlorenen Derby. Er hatte einen «Plan A» und einen «Plan B» für die Aufstellung, nun kann er gar auf «Plan A» setzen. Gestern Abend kam die (erwartete) Mitteilung, dass Colby Genoway keine zweite Sperre abzusitzen hat, dass er also heute erstmals mit Kloten im eigenen Stadion auftreten kann.

