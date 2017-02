Kloten glänzt mit Effizienz

Dabei hatte das Spiel für das Heimteam Servette-Genf perfekt begonnen: Johan Fransson brachte das Team von Chris McSorley nach vier Minuten in Führung. Die Genfer liessen aber umgehend nach. Luca Cunti gelang nach sieben Minuten mit Klotens erster Möglichkeit der Ausgleich. Und Daniele Grassi brachte die Gäste in der 15. Minute in Führung.

Danach folgte ein wütender Sturmlauf Genfs auf das Gehäuse von Martin Gerber. 35 Minuten lang lief Servette dem Rückstand erfolglos hinterher. Zehn Minuten vor Schluss gelang Damien Riat doch noch der Ausgleich. Die Freude währte indessen nicht lange. 102 Sekunden später brachte Vincent Praplan die Klotener mit einem Sonntagsschuss am späten Samstagabend wieder in Führung. Und ein paar Sekundenbruchteile vor Schluss traf Matthias Bieber mit einem Schuss ins leere Tor auch noch das 4:2 für Kloten.

Neben Vincent Praplan, der mit seinem 15. Saisontor glänzte, fielen auf Klotener Seite primär Goalie Martin Gerber (30 Paraden) und Verteidiger Tim Ramholt auf. Ramholt beendete seine Saison nach 37 Minuten wohl vorzeitig. Er reklamierte bei Referee Stefan Eichmann derart energisch und ungeschickt, dass er den Schiedsrichter sogar noch umfuhr. Ramholt wird kaum mit nur einer Spielsperre davonkommen. (Zürcher Unterländer)