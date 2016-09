Kloten testet Melvin Nyffeler

Der EHC Kloten hat auf den verletzungsbedingten Ausfall von Goalie Luca Boltshauser (mit Muskelfaserriss 6 bis 8 Wochen out) reagiert und Melvin Nyffeler mit einem Probevertrag bis zum nächsten Donnerstag ausgestattet.

Nyffeler, der in der NLA schon für die ZSC Lions und Fribourg-Gottéron im Einsatz gestanden hat, spielte in der vergangenen Saison mit den Rapperswil-Jona Lakers in der NLB. Trotz ansprechenden Leistungen konnte sich der 21-jährige Zürcher nicht auf eine Vertragsverlängerung mit den St. Gallern einigen. Zuletzt hielt sich Nyffeler beim NLB-Klub Hockey Thurgau fit. (mst/sda)