Klotener Abwehr ist stabiler

Verglichen mit der letzten Saison ist das Team vor allem stabiler geworden und kassiert weniger Gegentreffer.

Auf den ersten Blick ist die Steigerung beim EHC Kloten gegenüber der letzten Saison nach acht Spielen nicht so enorm. Die Zürcher Unterländer haben vier Punkte mehr geholt als zum gleichen Zeitpunkt im Vorjahr und sind damit nur zwei Ränge besser platziert. Doch ein wichtiger Faktor ist der Abstand zum Tabellenstrich. Derzeit weist das Team von Pekka Tirkkonen fünf Punkte Reserve auf Lugano und den 9. Rang auf. Vor einem Jahr hatte der SC Bern als erstes Team unter dem Strich gleich viele Punkte (11) wie Kloten geholt. «Wir haben in dieser Saison bislang viel Leidenschaft gezeigt», freut sich Captain und Nationalstürmer Denis Hollenstein über den gelungenen Saisonstart.

Beim Vergleich mit der letzten Saison fällt auf, dass Kloten fünf Tore weniger kassiert hat, defensiv konnte sich das Team unter dem neuen Trainer stabilisieren. Und noch etwas fällt auf. Wenn es während einer Partie einmal nicht läuft, fällt die Mannschaft nicht mehr wie im Vorjahr auseinander.

«Müssen hart arbeiten»

Auf Rückstände wie zuletzt gegen Davos und Ambri-Piotta kann Kloten reagieren. «Aber wir müssen jeden Tag hart arbeiten und uns stets verbessern», erklärt Hollenstein weiter. Gut waren bislang die beiden neuen Ausländer Drew Shore und Bobby Sanguinetti. Offensiv lebt das Team allerdings sehr stark von den beiden ersten beiden Sturmlinien, etwas mehr Ausgeglichenheit wäre von Vorteil. Denn dem dritten und vierten Angriff gelang bislang genau ein Treffer (Roman Schlagenhauf). Neuzugang Daniele Grassi von Ambri hat sich bislang als Verstärkung erwiesen, der vom EV Zug engagierte Tim Ramholt hat zwar noch Steigerungspotenzial, ist aber dennoch ein Gewinn. Und der erste Sturm mit Vincent Praplan, Tommi Santala sowie Denis Hollenstein spielte meistens überragend.

Schade ist allerdings, dass nun Torhüter Luca Boltshauser wegen seiner Knieverletzung bis zu acht Wochen ausfällt. Er zeigte bei seinen Einsätzen, dass er die künftige Nummer 1 im EHC-Tor sein kann. Martin Gerber hat sich mit einer starken Leistung gegen die ZSC Lions gut von seiner schwachen Vorstellung gegen Davos erholen können. Und letztlich hat sich der neue Trainer Pekka Tirkkonen bislang als höchst gute Wahl entpuppt. Der Finne ist weit weniger Stimmungsschwankungen als sein Vorgänger Sean Simpson ausgesetzt.

Hollenstein hebt Warnfinger

Jetzt folgen die Partien gegen die beiden Tabellenletzten Fribourg und die SCL Tigers. Das müsste eine gute Gelegenheit für Kloten sein, sich in der Tabelle weiter zu verbessern. Hollenstein hebt aber den Warnfinger: «Die Liga ist sehr ausgeglichen, da gibt es keine einfachen Gegner. Vor allem müssen wir gegen Fribourg und Langnau von Beginn bereit sein.» Das war zuletzt bei den Heimspielen gegen Davos und Ambri-Piotta jeweils nicht der Fall gewesen. Zudem steht bei Fribourg der neue Trainer Larry Huras erstmals bei einem Meisterschaftsspiel an der Bande, die Premiere im Cup war am vergangenen Dienstag beim knappen 4:3-Sieg in Martigny eher harzig. Und es sei auch daran erinnert, dass erst acht Partien ausgetragen worden sind. (Zürcher Unterländer)