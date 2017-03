Lasche Leistungen gegen auf Papier schwächer eingestufte Gegner

Die Zürcher Unterländer starten dabei mit einem komfortablen Punktevorsprung auf die Konkurrenz.

Zweimal musste der EHC Kloten bislang zu einer Platzierungs­runde antraben, erstmals 2004. Damals war es in der Qualifi­kation ganz knapp gewesen, nur ein Punkt fehlte dem Team von Wladimir Jursinow für die Playoff-Teilnahme. In Abstiegsgefahr kam Kloten aber nicht, der Ligaerhalt war schon vor der ersten Partie in der Platzierungsrunde gesichert. Vor zwei Jahren hatte es Kloten erneut erwischt, und da wurde es enger. Nach zwei Startniederlagen in Rapperswil und gegen Fribourg drohten die Playouts oder gar die Ligaqualifi­kation. Doch dann gewannen die Zürcher Unterländer die rest­lichen vier Partien in Serie und sicher­ten sich vorzeitig den Klassen­erhalt. Zudem ret­tete sich Kloten zweimal in Playouts gegen Lausanne (2005) und Langnau (2013).

Diesmal ist die Ausgangs­lage für das Team von Pekka Tirkkonen wieder komfortabel, der Ligaerhalt sollte eigentlich nur eine Formsache sein. Der Sicherheitsabstand zu Fribourg und Ambri-Piotta beträgt stolze 14 Punkte. Da in der Platzierungsrunde nur sechs Partien auf dem Programm stehen, können Got­té­ron und Ambri bestenfalls 18 Zähler gewinnen. Kloten fehlen also fünf Punkte für den definitiven Klassen­erhalt. Allerdings haben sich die Zürcher Unter­länder in der Qualifikation gegen auf dem Papier schwächer einge­stufte Gegner schwergetan.

Frühe Entscheidung wichtig

Mit einem Heimsieg morgen Sams­tag gegen Fribourg nach 60 Minuten und gleichzeitig einer Heimniederlage von Ambri- ­Piotta gegen Langnau wäre schon alles klar. Genau auf dieses Szenario hofft EHC-Sportchef Pascal Müller: «Ein schneller Klassenerhalt würde uns die Planung für die nächste Saison, zum Beispiel der Beginn des Sommertrainings, enorm erleichtern. Die Spieler wüssten auch, wann sie in die ­Ferien gehen können.» Zudem wolle Kloten die zuletzt guten Leistungen in der Qualifikation (vier Siege in den letzten fünf Spielen) bestätigen, erklärt Müller weiter. Wenn alles nach Plan läuft, finden in dieser Saison nur noch drei Heimspiele in der Swiss-Arena statt. (Zürcher Unterländer)