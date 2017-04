Markus Studer wird neuer Bülach-Trainer

Markus Studer wird die erste Mannschaft des EHC Bülach in der kommenden Saison in der MySports League, der neu gegründeten höchsten Schweizer Amateur-Liga, coachen. Ganz oben auf dem Leistungsausweis des 51-jährigen steht der Aufstieg mit dem EHC Winterthur in die NLB vor zwei Jahren. Von 2006 bis 2016 stand Studer ohne Unterbruch an der Bande der Eulachstädter, holte mit ihnen in der Zeit viermal den Titel in der Region Ost und wurde zweimal Amateur-Schweizer-Meister. Im vergangenen Sommer wurde er als Chefcoach von Michel Zeiter abgelöst. Weitere Erfahrung hat Studer als Coach verschiedener Schweizer Junioren Nationalmannschaften und im Staff des einstigen Nationaltrainers Sean Simpson gesammelt. Bülachs Sportchef Ricardo Schödler war über die Verpflichtung des neuen Trainers sichtlich erfreut: «Ich kenne Markus Studer von meiner Arbeit beim Verband schon länger. Wir haben schnell gemerkt, dass es passt.» Andere Kandidaten habe es darum keine gegeben, erklärt Schödler. «Es ist in unseren Gesprächen einfach noch darum gegangen, sein Arbeitsfeld zu definieren.»

Zurück zu den Wurzeln

Zusätzlich zu seinem Amt als Chefcoach übernimmt Studer ­diverse Aufgaben im Nach­wuchsverbund der Young Flyers (Kloten, Bülach, Winterthur, EVDN) und koordiniert als Vertreter der 1. Mannschaft die Zusammenarbeit mit dem Zweitliga-Verein Dielsdorf/Niederhasli. Als Trainer des EHC Bülach kehrt Markus Studer zu seinen Wurzeln zurück. Von 1983 bis 1992 und in der Saison 1996/97 trug er als Stürmer insgesamt zehn Saisons das Trikot der ­Eisbären. (Zürcher Unterländer)