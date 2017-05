Morris Trachsler zum EHC Kloten

Morris Trachsler spielte bei den ZSC Lions zuletzt nur noch in der vierten Linie und kam in der abgelaufenen Saison nicht mehr an die Werte früherer Jahre heran. Die Stadtzürcher haben Trachsler keinen neuen Vertrag mehr offeriert.

Nun hat sich der EHC Kloten die Dienste des defensivstarken Centers gesichert: Der 32-jährige Mittelstürmer hat in Kloten einen Zweijahresvertrag unterzeichnet.

Morris Trachsler ist in Hombrechtikon aufgewachsen, spielte die letzten fünf Jahre für die ZSC Lions und stand zuvor mehrere Saisons für Servette-Genf auf dem Eis. Er hat über 100 Länderspiele absolviert und wird für den EHC Kloten mit der Nummer 53 auflaufen. (Zürcher Regionalzeitungen)