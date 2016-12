Der letzte Schuss im alten Jahr auf das Tor des EHC war einer zu viel. Mit seinem verwerteten Penalty sorgte Servette-Stürmer Noah Rod für den Zusatzpunkt für die Genfer und gleichzeitig für Klotener Tristesse. Das 1:2 nach Penaltyschiessen war die siebte Niederlage im siebten Spiel im Dezember. Trotz des gewonnenen Punktes gegen Servette war der Fall unter den Tabellenstrich die fast logische Konsequenz dieses miserablen Monats. Neues Jahr, neues Glück. Am 2. Januar beginnt für den EHC bei Fribourg die Mission Playoff-Qualifikation. Etwas Mut könnte Kloten ein Blick in die Vergangenheit geben. Genau vor einem Jahr hatten die Unterländer während der Festtagspause zwar einen Punkt mehr als diesmal auf dem Konto. Aber die Ausgangslage war mit vier Punkten Rückstand auf den Strich weit ungemütlicher als jetzt mit nur einem. Dank dem etwas glücklichen 5:4-Sieg nach Verlängerung beim SC Bern begann damals im neuen Jahr unter Cheftrainer Sean Simpson die Aufholjagd. Nach 50 Qualifikationsspielen fand sich Kloten auf jeden Fall mit fünf Punkten Vorsprung auf den Strich auf dem 7. Schlussrang.

Cup-Halbfinal am Donnerstag

Kloten-Trainer Pekka Tirkkonen hofft, dass sein Team dank der Pause nun mit neuem Elan in die Meisterschaft zurückkehren wird. Zumal bereits am nächsten Donnerstag der Cup-Halbfinal gegen den HC Lausanne auf dem Programm steht. In diesem Wettbewerb trennen die Unterländer nur noch zwei Siege vom ersten Titel seit dem letzten Meisterjahr 1996. Doch das Primat liegtvorerst natürlich beim Spiel in Fribourg. Gottéron ist bislang die grösste Enttäuschung dieser Saison und weist bereits 10 Punkte Rückstand auf einen Playoff-Rang auf. Das Duell mit Kloten ist für die Westschweizer irgendwie schon das Spiel der letzten Chance. Ebenfalls als Tabellenletzter war Fribourg allerdings am 20. Dezember 2016 in die Swiss-Arena gekommen und gewann dann die Partie gleich mit 4:0. Kloten ist also gewarnt. Sonst wird das nichts mit dem ersten Sieg seit dem 8:3 gegen den HC Lugano am 29. November 2016. Dies war übrigens auch die bislang letzte Partie, in der Kloten mehr als zwei Treffer erzielen.konnte. (Zürcher Unterländer)