Nur einmal gelang die Wende noch

Wie hat sich Kloten zuletzt vor Weihnachten geschlagen? Ein Blick in die jüngere Geschichte gibt Aufschluss.

2011: Weil die damaligen Kloten Flyers 2011 am Spengler-Cup teilnahmen, traten sie zur letzten NLA-Partie des Jahres schon am 20. Dezember an. Die Zürcher Unterländer gewannen sie gegen Genf-Servette 2:0. Den vorletzten Auftritt hatten sie bereits am 10. Dezember absolviert – und in Lugano eine 3:4-Niederlage kassiert. Das Jahr 2011 beendete Kloten auf dem ansprechenden 4. Rang, im Playoff aber schieden die Flyers schon im Viertelfinal gegen den SC Bern 1:4 aus. Danach endete die Zeit unter Präsident Jürg Bircher, es begann die Ära von Philippe Gaydoul.

2012: Ende 2012 schien für Kloten noch alles im grünen Bereich. Die beiden letzten Partien des Jahres gewann das Team unter Trainer Tomas Tamfal gegen Davos mit 4:2 und in Rapperswil mit 4:3 n. V. Als Tabellensechster ging es in die Weihnachtspause. Doch im neuen Jahr folgte der Einbruch mit dem Trainerwechsel zu Felix Hollenstein und dem Verpassen der Playoffs. Im Playout retteten sich die Zürcher Unterländer dank 4:1 Siegen in der Serie gegen Langnau.

2013: Bereits am 14. Dezember gewann Kloten gegen Genf-Servette mit 3:1. Am 23. Dezember folgte eine spektakuläre 5:6-Heimniederlage nach Verlängerung gegen Davos. Der spätere Klotener Peter Guggisberg erzielte dabei drei Treffer für den HCD. Ansonsten war die Saison erfolgreich. Am Jahresende lag Kloten auf dem 6. Platz. In den Playoffs gelang unter dem Klub-Urgestein Fige Hollenstein gar der Finaleinzug. In der Derbyserie um den Titel gegen die ZSC Lions unterlagen die Kloten Flyers damals allerdings glatt mit 0:4.

2014: Das Unheil bahnte sich unter dem neuen Trainer Sean Simpson, der im Dezember Felix Hollenstein abgelöst hatte, schon bei Jahresende an. In Biel mit 2:4 und zu Hause gegen Lausanne mit 0:2 verlor Kloten die letzten beiden Spiele und beendete das Jahr auf dem 9. Platz. Nach dem Jahreswechsel folgte nicht etwa eine Aufholjagd: Am Ende der Qualifikation lagen die Zürcher Unterländer immer noch auf Rang 9. Die Rettung folgte mit dem 2. Platz in der Abstiegsrunde. Kurze Zeit später übernahmen die neuen Investoren der Avenir Sports Entertainment (ASE) die Aktienmehrheit von Philippe Gaydoul.

2015: Ende des Jahres sprach vieles für ein erneutes Verpassen der Playoffs. Zwar gewann Kloten am 22. Dezember in Biel mit 3:2n. V., verlor aber einen Tag später in der Swiss-Arena gegen Zug mit 4:7 und ging damit auf Platz 10 ins neue Jahr. Sean Simpson und das Team konnten das Steuer jedoch noch herumreissen und zogen in die Playoffs ein. Dort ging die Saison mit dem 0:4 in der Viertelfinalserie gegen Davos aber bald zu Ende. Ihr Ende fand auch die Zeit von Trainer Simpson, der kanadischen Investoren der ASE – und jene der Flyers. Hans-Ulrich Lehmann übernahm die Führung im Klub, seitdem heisst das Team zur Freude der Fans wieder EHC. (Zürcher Unterländer)