Schaufelbergers Schuss ins Glück

Der EHC Bülach stand im Heimspiel unter Druck. Er musste gestern gewinnen, sonst wäre die Saison für die Eisbären zu Ende gewesen. In den ersten beiden Partien verloren die Unterländer den Vergleich gegen Frauenfeld. Beide Male nur mit einem Tor Unterschied. In Frauenfeld ging das Spiel gar in die Verlängerung.

Auch die ersten 30 Minuten in der dritten Partie waren ausgeglichen. Und hochklassig. Beide Teams suchten vehement den Abschluss. «Zwischen der 30. und der 40. Minute hatten wir ein Übergewicht», berichtete nach Spielschluss Bülachs Sportchef Ricardo Schödler. In dieser Zeitspanne machten die Gastgeber aus einem 0:1-Rückstand eine 2:1-Führung. Beim Ausgleich schoss Verteidiger Sandro Hügli von der blauen Linie und Center Boner lenkte zum 1:1 ab. Beim 2:1 in der 36. Minute skorte Aurelio Lemm nach einem Pass von Nico Andersen.

Dramatik pur am Schluss

Im letzten Drittel kam es für Bülach noch besser. In der 54. Minute erhöhte Hügli auf 3:1. Doch wenige Sekunden später schafften die Thurgauer den Anschlusstreffer. Dramatisch wurde es in den letzten zwei Spielminuten. 90 Sekunden vor dem Ende musste der Bülacher Alexander Kobert wegen Hakens auf die Strafbank. Die Gäste konnten nun in Überzahl agieren und schafften eine Sekunde vor Schluss das 3:3. Damit kam es im dritten Playoff-Duell zwischen den beiden Teams bereits zur zweiten Verlängerung. Dem mannschaftsdienlichen Ramon Schaufelberger war es vorbehalten, das 4:3 zu schiessen. (Zürcher Unterländer)