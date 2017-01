Starkes Kloten bleibt ohne Lohn

Die sechste Strafe gegen den EHC Kloten war eine zu viel. Und es war eine, die für Gesprächsstoff sorgen sollte. Denis Hollenstein hielt auf dem Boden liegend kurz den Stock von Perttu Lindgren. Die Schiedsrichter, die schon zuvor eher kleinlich gepfiffen hatten, sahen ein Vergehen. Sehr zum Ärger von Klotener Spielern und Zuschauern. Diese Aktion sollte letztlich die Partie mitentscheiden, denn in Überzahl lenkte Dario Simion in der 57. Minute einen Schuss von Félicien Du Bois unhaltbar zur 1:0-Führung ab. Dino Wieser machte dann 95 Sekunden vor Schluss mit dem 2:0 alles klar. Der stark haltende EHC-Torhüter Luca Boltshauser hatte zu diesem Zeitpunkt sein Gehäuse längst verlassen.

«Verpfiffen»

Bei Kloten war die Enttäuschung riesengross, zumal es eine Art ­Déjà-vu-Erlebnis war. Vier Tage zuvor hatten die Zürcher Unterländer gegen den SC Bern wegen eines Gegentreffers gar erst zwölf Sekunden vor dem Ende die Partie verloren. «Wenn man so spät ein Tor zum 0:1 kassiert, ist es halt schwer, nochmals zu reagieren», meinte Verteidiger Patrick von Gunten. Für ihn hatten die Schiedsrichter die Partie im letzten Drittel etwas «verpfiffen».

Nun muss Kloten natürlich auch selbstkritisch sein, Chancen für ein positives Ergebnis wurden fast fahrlässig vergeben. Drew Shore und vor allem Vincent Praplan waren im letzten Drittel aus besten Abschlusspositionen am ausgezeichneten Davoser Torhüter Gilles Senn gescheitert. Zweimal hatte Kloten zudem nur den gegnerischen Pfosten getroffen.

Die beiden alten Rivalen lieferten sich an diesem Abend ein faszinierendes Duell. Statt wie noch vor wenigen Jahren um den ­Meistertitel ging es diesmal um die Playoff-Qualifikation. Es war keine Partie des Spektakels, sondern eine der Spannung und der Taktik. Beide Teams spielten defensiv sehr diszipliniert, man schenkte sich keinen Puck und kam dennoch zu Chancen. Dass Davos am Ende gewann, hatte eine gewisse Logik. Die Bündner waren im letzten Drittel stärker, sie kassierten weniger Strafen und schienen über mehr Kraftreserven zu verfügen. Vielleicht kam dem HCD entgegen, dass er am Abend zuvor spielfrei gewesen war. Und Davos hatte mit Lindgren und vor allem Andres Ambühl Stürmer, die kaum zu stoppen waren. In dieser Verfassung ist mit dem Rekordmeister im Playoff auf jeden Fall zu rechnen. Denn dass sich der HCD dafür qualifizieren wird, dürfte niemand mehr anzweifeln. Auch bei Davos würdigte man die starke Klotener Leistung. «Die Partie hätte auch auf die andere Seite kippen können», meinte etwa Stürmer Mauro Jörg.

Klotens drei Punkte in zwei Spielen stehen nun nicht ganz für die grosse Aufholjagd in Richtung Tabellenstrich. Dennoch sind die Voraussetzungen für einen erfolgreichen Abschluss der Qualifikation deutlich besser als vor dem vergangenen Wochenende. «Wir wollen den Schwung mitnehmen und wissen nun, dass wir es können», gab sich Torhüter Boltshauser trotz Niederlage optimistisch. Er zeigte eine starke Leistung.

Wichtige Rückkehrer

Hoffnung gibt nicht nur der Auftritt gegen Davos, sondern auch der Fakt, dass Trainer Pekka Tirkkonen wohl schon bald über sein gesamtes Kader verfügen kann. Matthias Bieber und Bobby Sanguinetti sind bereits zurückgekehrt, vor allem Sanguinetti zeigte sofort wieder seine Wichtigkeit. Roman Schlagenhauf dürfte auch bald sein Comeback geben und Kloten hat noch eine «stille Reserve». Der neue kanadische Stürmer Colby Genoway fehlte gegen Lugano und Davos wegen einer Grippe. Zu Ende gegangen ist die Zeit von Temporärausländer Kevin Hecquefeuille, der zuletzt gar als Stürmer eingesetzt wurde. Der Franzose konnte aber gesamthaft die Erwartungen nicht erfüllen.

Zur Ausgangslage des EHC neun Spiele vor Abschluss der Qualifikation: Genf-Servette als erstes Team über dem Strich hat fünf Punkte mehr auf dem Konto, Lugano gar sechs. Allerdings haben die Tessiner eine Partie mehr ausgetragen. Nimmt man den Formstand der drei Teams als Massstab, hat Kloten noch gute Chancen. Allerdings droht unerwartet Gefahr von hinten in der Tabelle. Die zähen SCL Tigers haben nämlich fast unbemerkt zu Kloten aufgeschlossen. Und die Zürcher Unterländer spielen noch zweimal gegen Langnau. Gut möglich, dass der Strichkampf erst in der allerletzten Qualifikationsrunde am 25. Februar entschieden wird. Kloten muss dann beim direkten Konkurrenten Genf-Servette antreten. (Zürcher Regionalzeitungen)