Starkes Kloten holt in Bern einen Punkt

«Wir wagen die Prognose, dass Kloten das Resultat heute nicht toppen kann», stand gestern im Matchprogramm des SCB. Mit Resultat war die 1:8-Schlappe gemeint, die Bern im ersten Heimspiel gegen die Zürcher Unterländer am 19. November 2016 kassiert hatte. Am Ende konnte sich der SCB dank dem 4:3-Sieg nach Verlängerung rehabilitieren. Es war nach zwei Niederlagen der erste Erfolg des Meisters im neuen Jahr und dank den beiden gewonnenen Punkten bleibt der SCB Leader. Ramon Untersander sicherte mit dem vierten Berner Treffer seinem Team den Zusatzpunkt.

Klotens Trainer Pekka Tirkkonen hatte bei den Siegen im Cup­Halbfinal gegen Lausanne (3:2) und dem Derby gegen die ZSC Lions (3:1) taktische Meisterstücke abgeliefert. Man überliess dem Gegner zunächst die Initiative, beschränkte sich auf eine forcierte Defensive und wartete einfach einmal ab. Mit Nadelstichen in Form von Konterangriffen überraschte man dann jeweils die gegnerische Verteidigung, gewann zusätzliches Selbstvertrauen und steigerte sich mit zunehmender Spieldauer offensiv. Wobei in Anbetracht der vielen verletzten Akteure und damit der fehlenden Ressourcen eine andere Taktik auch kaum erfolgversprechend gewesen wäre.

Gestern war allerdings alles etwas anders, Kloten spielte viel mehr nach vorne und überraschte damit wohl den SCB. Die Zürcher Unterländer zeigten eine tolle Moral und konnten dreimal einen Rückstand aufholen. Zweimal hiess der Torschütze dabei Drew Shore, der an diesem Nachmittag zusammen mit Torhüter Martin Gerber bester Klotener war. Shore hatte schon zuvor zweimal in dieser Saison gegen den SCB zwei Treffer erzielt.

Drei Tore von Guntens

Vier Punkte in den Partien gegen die beiden Ligaschwergewichte ZSC Lions und SC Bern sind weit mehr, als man aus Klotener Sicht vor dem Wochenende erwarten konnte. Doch am Ende gab es gestern halt doch einen Wermutstropfen, weil beim Meister mehr als nur ein Punkt möglich gewesen wäre. So sah es auch Verteidiger Patrick von Gunten, der in der 58. Minute zum 3:3 ausgleichen konnte: «Wenn man so kurz vor Schluss der Overtime einen Gegentreffer kassiert, ist das ärgerlich. Zudem haben wir in Überzahl in der Verlängerung den möglichen Sieg verpasst.» Er selber hat mit drei erzielten Toren in den beiden Partien ein grosses Wochenende hinter sich. Nach seiner Rückenoperation war von Gunten in Bern erst zu seinem fünften Meisterschaftseinsatz gekommen. «Es läuft mir gut, auch wenn ich noch etwas mehr Fehler als üblich mache und am Ende der Spiele jeweils müde bin», erklärte der Bieler in Diensten des EHC, der gestern seinen 500. Einsatz in der NLA bestritt.

Umstritten war der Führungstreffer zum 3:2 durch den Berner Thomas Rüfenacht. Kloten reklamierte ein Offside und nahm die Challenge. Es schien tatsächlich, als ob Rüfenacht zuvor ganz knapp abseits stand. Aber man sieht es auf den Videobildern nicht genau. Von Gunten nahm es sportlich: «Es überrascht nicht, dass der Entscheid in Bern für das Heimteam ausfiel. Aber wir müssen dies akzeptieren.» Stark hielt erneut Torhüter Martin Gerber. Er versuchte, das Resultat positiv zu sehen: «Wichtig war, dass uns noch der Ausgleich geglückt ist und wir immerhin einen Punkt gewinnen konnten. Wir haben gegen Bern vieles gut gemacht und sind zu unseren Stärken zurückgekehrt.» Dazu gehört das Powerplay, Kloten schoss gegen den ZSC und Bern vier Treffer in Überzahl.

Ob und wo er seine Karriere fortsetzen werde, sei offen, erklärte der Torhüter weiter. Man kann davon ausgehen, dass der Emmentaler gerne nochmals eine Saison anhängen würde. Der Temporärausländer Kevin Hecquefeuille zeigte eine leicht verbesserte Leistung. Allerdings hatte ein grober Fehler von ihm den Gegentreffer in Überzahl zum 1:2 zur Folge.

Innerhalb von zwei Tagen hat sich die Situation von Kloten etwas entspannt, der EHC ist wieder über dem Tabellenstrich. Zudem sollte sich das Lazarett langsam lichten, als Erstes wird das Comeback von Tim Ramholt erwartet. Weiter läuft die Suche nach einem zusätzlichen Ausländer und vielleicht gelingt auch noch der Transfer eines Schweizer Spielers. Kloten ist nicht nur am ZSC-Stürmer Luca Cunti interessiert. Am nächsten Freitag folgt mit dem Heimspiel gegen Lausanne bei der Mission Playoff-Qualifikation der nächste Auftritt. ()