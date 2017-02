Statt Playoffs wohl Abstiegskampf

Der letzte Schuss gestern in der Ilfishalle hatte für den EHC Kloten eine weitere Niederlage zur Folge. Langnaus finnischer Verteidiger Ville Koistinen war als zehnter Schütze im Penaltyschiessen als Erster erfolgreich und sicherte den Emmentalern den Zusatzpunkt. Bei den Zürcher Unterländern waren zuvor alle fünf Schützen am Langnau-Torhüter Damiano Ciaccio gescheitert. Besonders kläglich tat dies Colby Genoway, der nicht einmal richtig zum Abschluss kam.Am Abend zuvor hatte Kloten im Heimspiel gegen den gleichen Gegner wegen eines Gegentreffers in der Overtime verloren. Kloten findet derzeit in der Qualifikation immer einen Weg in die Niederlage. Es war eigentlich das Wochenende der letzten Chance. Sechs Punkte gegen den direkten Strichkonkurrenten SCL Tigers waren in den beiden Spielen die Vorgabe. Geworden sind es zwei, das ist natürlich viel zu wenig. Weil Lugano gestern gegen den EV Zug gewonnen hat, ist der Rückstand auf den Strich gar auf zehn Punkte angewachsen. Auch wenn die Tessiner eine Partie mehr ausgetragen haben, kann man in Kloten die Playoffs wohl endgültig vergessen. Zumal sich auch Langnau mit den vier gewonnenen Punkten von Kloten abgesetzt hat und nun vier Zähler mehr auf dem Konto hat.

Natürlich sagt jetzt kein Spieler, dass man die Qualifikation für die Playoffs endgültig abgehakt habe. Verteidiger René Back meinte, dass die Entscheidung erst gefallen sei, wenn auch mathematisch keine Möglichkeit mehr besteht. Sein Captain Denis Hollenstein erklärte, dass es jetzt zwar sehr eng werde. Er sehe in der Tabelle aber noch nicht nach unten. Routinier Romano Lemm dagegen sagte: «Man muss realistisch sein, es wird für uns kaum noch reichen.»

Die Zürcher Unterländer waren in den zwei so wichtigen Spielen zu wenig gut. Gestern spielte man im ersten Drittel schlecht und lag mit 0:2 zurück. Im Mittelabschnitt wurde Kloten stärker und konnte zum 2:2 ausgleichen. Weshalb das Team von Pekka Tirkkonen trotz dieser an sich ­guten Ausgangslage im letzten Drittel wieder klar das schwächere Team war, bleibt ein Rätsel. Auch für Lemm. «Ich frage mich oft, weshalb wir innerhalb der Partien so grosse Leistungsschwankungen haben. Wahrscheinlich machen wir uns zu ­viele Gedanken, anstatt einfach instinktiv zu entscheiden. Dann fehlen die entscheidenden Sekundenbruchteile», erklärte der Stürmer.

Kloten konnte in Langnau froh sein, nicht schon nach 60 Minuten verloren zu haben. Das verdanken die Zürcher Unterländer primär zwei Cracks. Zum einen Torhüter Martin Gerber, der sein Team wie am Samstag mit guten Paraden im Spiel hielt. Und zum anderen dem starken Drew Shore, dem 56 Sekunden vor dem Ende wenigstens noch der Ausgleich zum 3:3 in doppelter Überzahl glückte. Zu diesem Zeitpunkt sass ausgerechnet Sven Lindemann beim Gegner auf der Strafbank. Der Langnauer Stürmer wurde nämlich vor der Partie für seinen 1000. Einsatz in der NLA geehrt. Den Einstand in der höchsten helvetischen Liga hatte Lindemann einst am 20. September 1997 mit Kloten bei einer 3:4-Niederlage nach Verlängerung in Herisau gegeben.

Zehn Zusatzpunkte verpasst

Stichwort Overtime oder Penaltyschiessen. Das war noch in der letzten Saison eine Stärke des EHC. In der laufenden Meisterschaft hat Kloten aber zehn von dreizehn Verlängerungen oder Penaltyschiessen verloren. Auch das ist ein Grund, weshalb die ­Lage in der Tabelle so schlecht ist. Hollenstein kann sich diese Schwäche nicht erklären. Lemm glaubt, dass dies typisch für eine Mannschaft sei, der es nicht läuft und die jede Partie unter Druck steht.

Zu wenig Engagement

Hollenstein wie Lemm waren enttäuscht, dass Kloten den Schwung des gewonnenen Cup­finals nicht in die Meisterschaft mitnehmen konnte. «Bei uns ist einfach der Wurm drin, es gibt immer wieder schwächere Phasen», ist sich Hollenstein bewusst. Er hätte sich bei den Partien gegen Langnau etwas mehr Engagement des ganzen Teams gewünscht.

Immerhin sind die beiden Letzten Fribourg und Ambri Piotta gestern nicht näher an Kloten herangekommen. Zumindest eine Rettung während der Abstiegsrunde und ohne Playout-Teilnahme scheint möglich zu sein. Verteidiger Patrick von Gunten hat sich am Samstag schon wieder eine Gehirnerschütterung zugezogen. Das ist eine weitere schlechte Nachricht an diesem sonst schon enttäuschenden Wochenende. Matthias Bieber musste sich in Langnau mit einer Grippe abmelden. Typisch war auch, dass Langnaus Topskorer Chris DiDomenico ausgerechnet gestern nach 24 Einsätzen ohne Torerfolg wieder einmal traf. Natürlich gegen Kloten, es läuft alles gegen die Flughafenstädter. Stürmer Lemm ist froh, dass wegen der Spiele der Nationalmannschaft nun eine Meisterschaftspause folgt. Weiter geht es für Kloten erst am 14. Februar mit der Partie beim HC Davos. (Zürcher Regionalzeitungen)