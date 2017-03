Und alle wollen sie in die NHL

Klack, klack, klack. So tönt es, als die Kinder der Kategorie Piccolo B2 vom EHC Thalwil ihre Stöcke gegen die Plexiglasscheibe schlagen. Soeben ist das Piccolo-Turnier in der Swiss-Arena in Kloten zu Ende gegangen und die Nachwuchseishockeyaner verabschieden sich auf diese Weise vom Publikum. «Sie machen es schon wie die Grossen», meint Peter Lüthi und lacht.

Lüthi ist Leiter der strategischen Entwicklung beim EHC Kloten und beobachtet die Kids im Alter zwischen acht und zehn Jahren an diesem Sonntagnachmittag genau – natürlich vor allem diejenigen aus den drei Klotener Teams von den insgesamt zwölf Mannschaften, die teil­nehmen. «Schlittschuhläuferisch und technisch sieht man schon viel», sagt Lüthi. «Doch der grosse Sprung kommt erst im Novizenalter, denn die Entwicklung der Kinder hängt von ihrem Wachstum ab.» Dann sind die Kinder zwischen 14 und 16 Jahre alt und wissen auch, auf welcher Position sie spielen – anders als auf Piccolo-Niveau. Auf dieser Stufe spielen, abgesehen vom Torhüter, alle abwechslungsweise in der Verteidigung und im Sturm.

Spass am Checken

Am Piccolo-Turnier in Kloten werden jeweils drei Spiele gleichzeitig ausgetragen. Möglich macht das die Unterteilung des Eishockeyfeldes in der Swiss-Arena: Pro Spiel wird nur ein Drittel der Fläche beansprucht. Eine Partie dauert zweimal neun Minuten, wobei alle anderthalb Minuten die Blöcke komplett gewechselt werden. «Sonst würden die anderen Kinder nur selten oder nie zum Spielen kommen», klärt Lüthi auf.

Die Klotener Nachwuchsspieler stellen an ihrem Heimturnier natürlich die Mehrheit. Dazu gehört der zehnjährige Timo Volkart, der bei den Piccolo A auf Torjagd geht. Warum er gerne Eishockey spielt? «Es macht einfach Spass», schwärmt er. «Besonders das Checken.» Er möchte später einmal als Verteidiger auflaufen, ebenso wie Felix Eg­gensch­wyler aus Embrach. «Mir gefällt am Eishockey, dass es so schnell geht», sagt der Zehnjährige, dessen grösste Vorbilder Nino Niederreiter und Andres Ambühl sind.

Nachhaltige Ausbildung

Für Raoul Sani ist Eishockey allerdings nicht nur Spass, sondern auch eine grosse Herausforderung: Der Zehnjährige aus Bassersdorf ist nämlich Torhüter. «Auf diesem kleinen Eisfeld zu spielen, ist für mich als Goalie viel schwieriger», erklärt er. «Man muss immer damit rechnen, dass plötzlich ein Schuss abgegeben wird.» Eines Tages würde Raoul am liebsten mal für die New York Rangers auflaufen. Auch Mark Böhmichen weiss, bei welchem Klub er in der nordamerikanischen Profiliga dereinst spielen möchte: Tampa Bay Lightning. «Ich bin in Orlando geboren», sagt der zehnjährige Dietliker, der sowohl schon für die Piccolos des EHC Kloten als auch für diejenigen des EV Dielsdorf-Nieder­hasli gespielt hat. Und Mark hat auch schon eine Wunschposition: rechter Flügel.

Etwas weniger schlüssig ist der elfjährige Moritz Frei. Der Oberembracher, der meistens eher verteidigt, möchte zwar auch in die NHL, hat aber keine konkrete Vorstellung. Bis es so weit ist, schaut der Oberembracher den Profis des EHC Kloten zu. Was kann er von ihnen lernen? «Dass sie immer Gas geben», sagt er.

Und wie gross sind die Chancen, dass einer dieser jungen Eishockeyaner eines Tages bei den Profis in der Nationalliga A landet? «Wenn es alle zwei Jahre einer schafft, ist das keine schlechte Quote», sagt Lüthi. Was geschieht mit denjenigen, die den Sprung nicht schaffen? «Wir wünschen uns natürlich, dass auch sie dem Eishockey erhalten bleiben», fügt Lüthi an. «Sei das als Spieler in einer tieferen Liga oder dann als Schiedsrichter oder Funktionär.» Doch bis dahin werden für die aktuell zehn- bis elfjährigen Piccolos noch einige Jahre vergehen.

Am vergangenen Sonntag wurden die Klotener und alle anderen teilnehmenden Eishockeytalente von Turnierdirektor Daniel von Büren für ihre Leistung geehrt. «Bei uns gibt es keine Ver­lierer», sagt von Büren. «Jedes Team wird ausgezeichnet.»

Für Kloten bedeutete das: zweimal den 3. Rang, nämlich bei den Piccolos A1 und B2, und einmal den 2. Platz bei den Piccolos A2. Und von Büren kann aus Sicht der Verantwortlichen auch ein positives Fazit ziehen: «Es gab keine Zwischenfälle.»

(Zürcher Unterländer)