ZSC Lions mit «wertlosem» Sieg

Fribourg-Gottéron, die bislang grosse Enttäuschung dieser Saison, war gestern der letzte Gast im Hallenstadion in der Qualifikation. Der ZSC dominierte zwar das erste Drittel, aber die Mannschaft von Hans Wallson wirkte im Abschluss zu wenig konsequent. Auch drei Strafen der harmlosen Gäste konnten die Stadtzürcher nicht in einen Treffer ummünzen. Lukas Flüeler, der gestern wieder den Vorzug gegenüber Niklas Schlegel erhielt und wohl auch im Playoff im ZSC-Tor stehen wird, hatte in den ersten zwanzig Minuten wenig Arbeit. David Rundblad traf in der 11. Minute nur den Pfosten.Fribourg wurde im zweiten Drittel etwas offensiver, Roman Cervenka hatte in der 24. Minute gar die Chance für die Führung der Gäste.

Der ZSC wirkte nicht sehr konzentriert, kam aber in Unterzahl durch Roman Wick dennoch zur vermeintlichen Führung. Die Schiedsrichter konsultierten das Video und aberkannten den Treffer. Die Scheibe hatte die Linie nicht überschritten. Chris Baltisberger, der seine Spielsperren abgesessen hat, scheiterte danach am gut reagierenden Fribourg-Torhüter Benjamin Conz. Doch dann fiel die Zürcher Führung zum 1:0 durch Ronalds Kenins doch noch. Und Topskorer Robert Nilsson erhöhte kurz darauf zum 2:0.

Nilssons Jubiläumstor

Nilsson erhöhte in der 48. Minute auf 3:0 und der Treffer sorgte im Hallenstadion für Begeisterung. Irgendjemand hatte herausgefunden, dass dies der 10 000 Meisterschaftstreffer in der Geschichte des ZSC ist. Den ersten hatte der damalige Zürcher SC am 13. Dezember 1930 erzielt. Fribourg konnte dank dem ersten NLA-Treffer von Nathan Marchon noch auf 1:3 verkürzen, der starke Torhüter Flüeler verpasste deshalb seinen ersten Saison-Shutout.

Den ZSC Lions reichte gestern eine Durchschnittsleistung zum Sieg. Für gute Laune sorgte danach Nilsson beim Stadioninterview. «Ich hatte keine Ahnung, dass ich das 10 000. Tor des ZSC erzielt habe», erklärte der Schwede. Und auf die Frage, was er von seinem Team in den Playoffs erwarte, meinte der Topskorer: «Wir müssen besser als letztes Jahr sein.» Damals war der «Z» bekanntlich als Qualifikationssieger nach vier Spielen und vier Niederlagen gegen den SC Bern im Viertelfinal ausgeschieden. Man habe aber jetzt ein Jahr mehr Erfahrung, erklärte Nilsson weiter. Der ZSC bestätigte seine neue Heimstärke, das 3:1 gestern war der achte Sieg im neunten Spiel im Hallenstadion. Und Fribourg verlor auswärts die 8. Partie in Folge, so werden die Playouts kaum zu vermeiden sein.

Weiter mit Seger?

Nach Spielschluss begann gestern noch das lange Warten auf das Schlussresultat in Bern. Nachdem der SCB gegen Genf-Servette nach Penaltyschiessen gewonnen hatte, war alles klar. Der ZSC kann nicht mehr Qualifikationssieger werden. Und Davos wird im Playoff-Viertelfinal nicht der Gegner sein, die Varianten heissen Genf-Servette, Biel oder Lugano.

Heute Samstag folgt für die ZSC Lions in Lugano das letzte Qualifikationsspiel, in einer Woche beginnt die Playoff-Viertelfinal-Serie mit einer Heimpartie im Hallenstadion. Bis dann will Sportchef Edgar Salis die sportliche Zukunft von Captain Mathias Seger, der gestern pausierte, geregelt haben. Lions-Präsident Walter Frey tendiert dazu, Seger nochmals einen Vertrag für ein Jahr zu unterbreiten.

