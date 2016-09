Zuversicht trotz vielen Wechseln

Die vergangene Saison ist fürdie Unterländer Zweitligateams nicht wunschgemäss verlaufen. Obwohl sich gleich acht Teams für die Playoffs qualifizieren und nicht deren vier, wie es jahrelang der Fall war, hat Wallisellen die Playoffs verpasst. Dielsdorf-Niederhasli hat den Sprung unter die besten acht Teams in der Tabelle, von insgesamt zehn, nur dank eines fulminanten Schlussspurts geschafft. Und Bassersdorf ist in den Playoffs der lange ersehnte erste Sieg nicht gelungen.Trotzdem: Es war bei weitem nicht alles schlecht für die Unterländer in der Spielzeit 2015/16: Wallisellen sicherte sich in der Abstiegsrunde dank souveränen Auftritten frühzeitig den Liga­erhalt. Dielsdorf-Niederhasli schnupperte in den Playoff-Achtelfinals gar an einer Sensation. In der entscheidenden fünften Partie bei Widersacher Küsnacht führten die Unterländer in der49. Minute 4:1, ehe sie verloren und ausschieden. Und Bassersdorf ist die beste Qualifikation der Unterländer Klubs gelungen. Ein Nachteil war, dass Topskorer Andrin Wilhelm während den Playoffs studienbedingt fehlte.

Leistungsträger treten zurück

Um es vorwegzunehmen: Die drei Unterländer Vereine starten allesamt guten Mutes in die neue ­Saison. Dies, obwohl besonders Dielsdorf-Niederhasli und Wallisellen im Vergleich zur letzten Spielzeit auf überdurchschnittlich starke Zweitligaspieler verzichten müssen. Beim EVDN traten neben anderen Michael Antoniadis, Fabian Dirren und Manuel Gübeli zurück, in Wallisellen Res Jucker und Sandro Toschini. Die Teamverantwortlichen aber waren fleissig und versuchten, die Abgänge zu kompensieren. Gleich zehn Spieler konnte Dielsdorf-Niederhasli Trainer Serge Cornioley verpflichten. Sein Königstranfer ist der 30-jährige ­Roman Unterluggauer, der vom Erstligisten Argovia Stars in den Bezirkshauptort gewechselt hat. «Ich denke, wir haben uns in allen Bereichen verstärkt und die gewichtigen Abgänge kompensieren können», sagt Cornioley. Der 37-jährige Coach gibt als optimistisches Saisonziel ein Rang unter den ersten vier in der Regular Season an.

Michael Dittli ist zurück

Auch Wallisellens Sportchef Daniel Rothenbach und Trainer Florian Setzer legten sich ins Zeug. Die beiden schafften es, Michael Dittli vom Erstligisten Wetzikon zurück ins Glattal zu holen. «Mit Michael ist die Chance gross, dass wir unser Scoring weiterhin aufrecht erhalten können», berichtet Rothenbach. Zudem konnte der wichtige Verteidiger Martin Nettgens gehalten werden. Trainer Setzer sieht in seinem Team Steigerungspotenzial: «Wir sind momentan schneller, härter und smarter als zuvor. Die Gründe hierfür sind jedoch vielschichtig und nicht einfach zu erklären. Sie haben definitiv nichts mit den Abgängen zu tun.»

Gute Mischung in Bassersdorf

Auch in der vergangenen Saison hat sich die Zusammenarbeit zwischen dem kanadischen Trainer Don McLaren und dem läuferisch starken Bassersdorfer Team gut bewährt. «Wir wollen in der Qualifikation unter die besten vier und dann endlich ein Playoff-Spiel gewinnen», sagt TK-Chef Armin Gnehm. (zuonline.ch)