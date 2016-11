Auszeichnung verpasst

Das Markenzeichen des Sie+Er-Geräteturnens ist das Bodenturnen. Als einzige Disziplin wird hier zu Musik geturnt. Es gilt ­diese mit Akrobatikreihen, Hebefiguren und Showeinlagen zu interpretieren. Die Bülacher Corine Berglas/Sascha Marty traten in diesem Jahr an den Schweizer Meisterschaften Geräteturnen Einzel/Sie+Er in Sion mit einer neuen Kür an und erhielten dafür die eher tiefe Note von 8,95. «Es war uns bewusst, dass es ein Risiko ist, an der SM mit einem neuen Programm anzutreten, da es schwer abzuschätzen war, wie die Kampfrichter diese Übung einstufen würden», erklärte Berglas, «wir sind schon etwas enttäuscht und werden das Programm sicher anpassen.»Corine Berglas und Sascha Marty hatten sich zum Ziel gesetzt, an dieser SM den Final der besten neun zu erreichen. Ihren Wunsch konnten sie sich nicht erfüllen und auch die Auszeichnung verpassten sie um lediglich 0,03 Punkte. «Wir sind trotz dem Verpassen unserer Ziele zufrieden, auch wenn wir bestimmt noch etwas mehr können», erklärte Corine Berglas.

Unterschiedliche Ansprüche

Ebenfalls knapp ihr Ziel verpasst hat in Sion Nina Schneider. Die Glattbruggerin klassierte sichals 15 – in der Kategorie Damen (Ü22) nur ein Zehntel hinter den Auszeichnungen. «Das ist leider nicht das erste Mal, dass es so knapp ist, was soll ich sagen, ich muss weitermachen, auch das ist ein Teil des Sportes», erklärte Schneider. «Ich bin zufrieden mit meiner Leistung, vor allem mental, ich konnte den Wettkampf ­ruhig angehen.»

Trotz dieser Enttäuschung ist die 31-Jährige nach wie vor begeistert von ihrer Sportart: «Esist sehr spannend, in vier Disziplinen, die sehr unterschiedliche Ansprüche an den Körper stellen, gut zu sein. Mich fasziniert die Körperkontrolle, die Konzentration, die ich aufbringen muss um das Gelernte abzurufen», erzählte sie.

Zudem betont die Produkt­managerin einer Softwarefirma, dass ihr das Geräteturnen den nötigen Ausgleich zum Job bringe: «Ich bin beruflich stark gefordert. Das Geräteturnen, vor allem das Training, während des ganzen Jahres, gibt mir viel Energie zurück.» (Zürcher Unterländer)