Bachser Teams wollen überraschen

Die Bachser Frauen hatten von 2004 bis 2013 mit Schweizer-Meister-Titeln in Serie, je drei Silber- und Bronzemedaillen stets zur Schweizer Spitze ihres Sports gehört. Für ihre zweite Saison nach der Rückkehr in die NLA, aus der sie 2014 abgestiegen waren, gibt ihnen Trainer Martin ­Altorfer wieder ein ambitionierteres Ziel vor als vor Jahresfrist. «Ein Platz unter den ersten fünf» soll es diesmal werden, wenn es nach dem Dauer- und Erfolgstrainer, der die Bachserinnen seit dem Jahr 2000 trainiert, geht. Am Ende der vergangenen Spielzeit, die Altorfer vorab als «Zwischensaison» deklariert hatte, war sein Team auf Platz 7 gelandet, mit lediglich einem Punkt Rückstand auf die drei unmittelbar vor ihm platzierten Kontrahenten.

Eine ähnlich spannende Saison mit geringen Leistungsunterschieden zwischen den fünf Equipen hinter dem Spitzenduo mit Meister Erschwil-Grindel und Täuffelen erwartet Altorfer auch heuer. «Urtenen-Schönbühl arbeitet hart und könnte mit seinen routinierten Spielerinnen sogar ganz vorne mitmischen – aber wer weiss, vielleicht entwickeln auch wir uns zur Überraschungsmannschaft der Saison?» fügt ­Altorfer an.

Frauenteam weiter verjüngt

Dafür, dass seinem Team ein Schritt nach vorne gelingt, spricht aus Sicht des Bachser Trainers ­einiges. «Wir haben letztes Jahr während der Saison schon Fortschritte gemacht, sind jetzt gut aufeinander eingestellt, die Jungen im Team haben ein Jahr NLA-Erfahrung mehr», führt Martin Altorfer aus, «und unser Zusammenspiel funktioniert auch schon sehr gut: in den Testspielen haben wir viele Körbe erzielt.» Zu guter Letzt stimme die Mischung aus erfahrenen und jungen Kräften im Team, dessen Kern unverändert blieb.

Mit Tanja Sallenbach (Hüftprobleme) und Andrea Merki (Rücktritt) beendeten zwar zwei arrivierte Spielerinnen ihre Karriere. Doch mit Saskia Wunderlin, die nach ihrer Babypause zurückkehrt, und der talentierten Juniorin Alessandra Baltisser, die vom vereinseigenen Nachwuchs kommt, seien die Abgänge 1:1 ersetzt und die Verjüngung des Teams weiter vorangetrieben worden, sagt Altorfer. So hofft er, auch den Ausfall von ­Rahel Steiner, die wegen eines Schlüsselbeinbruchs voraussichtlich die gesamte erste Saisonhälfte verpassen wird, kompensieren zu können.

Männer wahren Geheimnisse

Auch Michael Moser, der Trainer der Bachser Männer, muss in der NLA-Auftaktrunde übermorgen Samstag in Neuhausen auf einen seiner Spieler verzichten: Dominik Lang leidet an einer Blutin­fektion und fällt für eine bis sechs Wochen aus. Weil er im ­vergleichsweise dünn besetzten Bachser Kader einer der wenigen Aufbauspieler ist und zudem aufgrund seiner körperlichen Qualitäten als einer der Leistungsträger seines Teams gilt, bereitet der Ausfall seinem Trainer Sorgen. «Das ist im Moment zwar ein grosser, aber wenigstens der ­einzige Wermutstropfen», sagt Moser, «ansonsten sind alle fit, trainiert, ich denke, auch gut in Form.»

Nach dem erstmaligen Gewinn der Bronzemedaille im Vorjahr sei ausserdem die Stimmung im Team hervorragend. «Die Spieler haben in gewisser Weise Blut geleckt: Nach dem 3. Platz im Vorjahr sind alle hoch motiviert, noch ein paar Prozentpunkte draufzulegen, um dieses Jahr vielleicht noch weiter vorne zu landen», berichtet Moser. In der Vorbereitung habe er mit seiner eingespielten, personell unveränderten Mannschaft an neuen Varianten der Angriffsauslösung gearbeitet, verrät er. Um sie in der Meisterschaft mit einem gewissen Überraschungseffekt anzuwenden, hätten sie Vorbereitungsspiele ausschliesslich gegen Teams aus der NLB bestritten. Ob Mosers Spieler die gegnerischen Abwehrverbünde daher erneut so gut austricksen können, dass sie wie im Vorjahr am meisten Körbe in der ganzen Liga erzielen? (Zürcher Unterländer)