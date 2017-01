Besonders bitter

Nein, Sandro Fischer hatte nicht den Siegtreffer erzielt. Aber an­gesichts des Lärmpegels, der in der Klotener Ruebisbachhalle herrschte, hätte man das meinen können. Genau eine Minute und zwei Sekunden blieben noch zu spielen in der Partie zwischen den Jets und Uster, da gelang Fischer der Anschlusstreffer zum 9:10. Nun warfen die Jets nochmals alles nach vorne und versuchten, mit einem sechsten Feldspieler den Ausgleich zu schaffen. Doch 34 Sekunden vor Schluss wurden die Aufholbemühungen der Jets jäh beendet: Simon Suter traf zum Ustermer Glück ins leere Tor. Hätten die Jets das 10:10 geschossen statt den Gegentreffer kassiert, dürften sie sich nun für die wohl grossartigste Aufholjagd der Saison rühmen. Denn im desaströsen Startdrittel waren die Hausherren von den Gästen noch klar dominiert, ja phasenweise vorgeführt worden. Kaum zehn Minuten waren gespielt, da führte Uster bereits mit 4:0. «Wir verschlafen den Start jedes Mal», meinte Hans Sturzenegger, der mit fünf Toren erfolgreichste Jets-Schütze an diesem Abend. «Das gehört bei uns anscheinend dazu.»

Time-out ohne Wirkung

Jets-Trainer Arto Riihimäki nahm kurz darauf ein Time-out, um seine Schützlinge wachzurütteln. Doch das nützte nicht viel. Nach 14 Minuten lagen die Jets schon mit 0:5 zurück. Torwart Thomas Schlatter liess sich durch Patrick Dürst ersetzen. Auch im zweiten Drittel wurde es vorerst nichts aus der Jets-Aufholjagd. Nach nicht mal einer Minute musste Dürst ein erstes Mal hinter sich greifen: Florian Hafner hatte den Ball quer durch die Jets-Verteidigung gespielt, Simon Suter brauchte nur noch abzuschliessen: 6:0 für Uster. Dann aber zahlte sich Trainer Arto Riihimäkis Massnahme aus, die Linien umzustellen und Sturzenegger und Fabian Zolliker in den zweiten Block zu beordern. Durch Tore von Sturzenegger, Topskorer Johannes Jokinen und Oskar Spetsare kamen die Klotener innert zwei Minuten auf 3:6 heran. Das zweite Drittel war deutlich ausgeglichener als noch das erste, auch wenn die Gäste das bessere Ende für sich behielten und vor dem letzten Drittel mit vier Toren Vorsprung führten.

Im Schlussabschnitt wurde diese ohnehin schon turbulente Partie noch verrückter. Jets-Topskorer Johannes Jokinen und Sturzenegger hatten ihre Farben wieder auf zwei Tore herangebracht. Doch die Gäste konnten erneut reagieren und mit zwei Toren durch Suter wieder davonziehen. Drei Minuten vor Schluss schien das Spiel entschieden. Doch die Jets bäumten sich nochmals auf. Ein Doppelschlag von Sturzenegger innert einer Minute und Fischers angesprochener Treffer brachten nochmals Spannung in diese Partie zurück und den Beweis, dass zumindest die Moral bei den Jets stimmt.

Freilich ein schwacher Trost für Spieler und Trainer. «Wir haben ein wirklich schlechtes erstes Drittel gespielt», anerkannte Johannes Jokinen, «Uster hat praktisch alle Eins-gegen-eins-Situationen für sich entschieden.» Die Gründe dafür, sagte Jokinen freimütig, kenne er nicht. Auch Riihimäki wirkte nach dem Spiel ratlos: «Wir waren einfach nicht bereit, aber ich weiss nicht, warum.» Sein Team habe viel zu viele einfache Tore kassiert und sich zu viele dumme Fehler geleistet. Allerdings habe er auch einige verletzte Spieler ersetzen müssen: «Es ist nicht einfach, wenn man die Linien ständig umstellen muss.»

Von Uster überholt

Fakt ist: Die Jets sind von Uster in der Tabelle überholt worden und belegen momentan nur noch den 10. Platz. Immerhin eine gute Nachricht gab es an diesem Sonntagabend für die Jets: Waldkirch-St. Gallen hat ebenfalls verloren und hat weiterhin nur drei Punkte Vorsprung auf Kloten-Bülach. Da die Unterländer noch gegen die St. Galler spielen werden, könnten sie die Ostschweizer vom 8. Platz verdrängen, der zur Playoff-Teilnahme berechtigt. «Wir haben noch fünf Spiele vor uns», sagte Riihimäki. «Und ich bin zuversichtlich, dass wir die Playoffs noch erreichen. Aber wir müssen ab jetzt 60 Minuten lang Uni­hockey spielen.» (Zürcher Unterländer)