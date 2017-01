Carole Sorg mit Sieg zurück am CSI Zürich

Die heute 36-jährige Carole Sorg ritt als Kind auf dem Pony beim Familienspringen am CSI Zürich mit und war letztes Jahr nach langer Zeit zum ersten Mal wieder dabei. In den vergangenen Jahren konzentrierte sich die Wallisellerin auf ihr Studium und ihren Beruf. Im 2014 wollte sie es mit der selbst gezüchteten Stute Kahlua II nochmals wissen. «Meine Schwester Corina hat Kahlua II, die von meinem ehemaligen Erfolgspferd Groovey abstammt, ausgebildet. Kahlua II ist nicht ganz einfach zu reiten und ehrgeizig wie ich. Vor zwei Jahren habe ich sie übernommen und reite wieder regelmässig», verriet die Wallisellerin, die sich in wenigen Tagen als Anwältin in Zürich selbstständig macht.

Silvana Ulrichs Blankorunde

Beim CSI-Start im 2016 ging eine Stange zu Boden. Gestern Freitag wollte die Unterländerin sich keinen Patzer leisten und gewann mit dem notwendigen Risiko in der ersten Abteilung. Den Tri­umph musste sie sich allerdings mit Nicolas Kuster auf Broomfield Bugs Bunny teilen. Sil­vana Ulrich aus Dielsdorf klassierte sich mit einem schönen Null-Fehler-Ritt auf ihrem Fireboy im 9. Rang. Das Paar war zum dritten Mal in Oerlikon. In der Vergangenheit lief es den beiden nicht immer ganz rund. Umso mehr freute die sympathische Unterländerin sich über die Blankorunde.

Solider Ritt von Sonja Altherr

Weil Kollegin Ulla Bollinger aus Winkel verletzungshalber nicht teilnehmen konnte, durfte Sonja Altherr für sie im Hallenstadion einreiten. Für die Wallisellerin wie auch für ihre Stute Waroness II war es das erste Mal in einem so imposanten Rahmen. Phi­lippe Züger, der seit 2012 wieder im Schweizer Elitekader ist und in Basel das Jagdspringen gewonnen hat, beobachtete den Ritt. «Das Pferd war zu Beginn sehr unruhig. Sonja hat es geschafft, dass die Stute sich vor dem ersten Sprung konzentrierte. Im Verlauf des Parcours liess Waroness sich leider ablenken, was der Grund für die Stangenfehler war. An einem anderen Turnier wäre sie möglicherweise fehlerfrei geblieben», erklärte Züger Altherrs Missgeschicke.

Züger selbst nimmt sich für die schweren Prüfungen am CSI Zürich harmonische Runden zum Ziel. «Denn so ergibt sich auch eine gute Zeit. Die Frage ist nur, wie schnell die anderen sind», spasste Züger, der einer der 15 Schweizer am CSI Zürich ist. In der zweiten Abteilung der Helferprüfung holte die Oberglatterin Ruth Candrian sich mit Calysto van de Kaberg den Ehren­platz. Mit ihrem Pferd war Tochter Ladina vor einem Jahr auch an zweiter Stelle auf der Ehren­runde. Für fehlerfreie und stilistische Ritte sorgten auch die Unterländerinnen Laura Boh­nen, Rang 7, Melanie Eberhard, die zum ersten Mal dabei war, als Achte und die ebenfalls klassierte Michèle Mathiuet. (Zürcher Unterländer)