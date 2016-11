Dietlikon klatscht ab

Und sie können es doch. Im Cup-Viertelfinal gegen die Wizards Bern Burgdorf zeigten die Dietlikerinnen für einmal nicht nur saubere Ballstafetten, sondern punkteten auch mit «dreckigen Goals», wie Cheftrainerin Simone Berner nach Spielschluss zufrieden konstatiert. Gleich mit 9:2 warfen die Titelverteidigerinnen den aktuellen Tabellenführer der NLA aus dem Cup-Geschäft. Und das nachdem sie den Bernerinnen in der Meisterschaft, in der heuer wegen der geplanten Aufstockung der Liga bereits alle Teams für die Playoffs gesetzt sind, zuletzt mit 3:4 unterlegen waren.Hat Dietlikon im Cup-Ernstkampf also sein wahres Gesicht gezeigt? Berner verneint. «Das Resultat ist etwas gar hoch ausgefallen. Die Partie war wie in der Meisterschaft lange heiss umkämpft, das Kräfteverhältnis ausgeglichen.» Gerade im zweiten Drittel wurden die Dietlikerinnen von den Einheimischen zeitweise stark in die eigene Spielhälfte zurückgedrängt, konnten in dieser Phase aber auf eine starke Monika Schmid im Tor zählen. Die Entscheidung fiel im letzten Abschnitt, als die Bernerinnen einen 2:4-Rückstand aufholen mussten und von Dietlikon bei ihren Offensivbemühungen eiskalt ausgekontert wurden. «Unsere Chancenauswertung war ausgezeichnet», meint Berner erfreut, «sie war in dieser Saison bis anhin unser grosses Manko.»

Erwartungen erfüllt

Acht der neun Dietliker Tore in diesem Cup-Viertelfinalspiel gingen auf das Konto der neu formierten Dietliker Paradelinie mit den Neo-Nationalspielerinnen Isabelle Gerig und Andrea Gämperli sowie Routinier Tanja Stella im Sturm und Captain Linn Lundström mit der Finnin Laura Mertsalmi als Verteidigerpaar. Wobei Evelyne Ackermann, während Stella eine Zehnminutenstrafe absass, ebenfalls noch bei drei Toren ihren Stock im Spiel hatte. «Wir haben nach der Nationalmannschaftspause eine spielstarke erste Linie aus lauter Nationalspielerinnen zusammengestellt, von der wir uns eine produktive Spielweise erhoffen», erklärt Berner. Gegen Bern Burgdorf wurde die neue Formation den Erwartungen der Trainerin vollends gerecht. Allen voran Center Andrea Gämperli.

Gämperlis Hattrick

Die 21-jährige 1,84 Meter grosse Ostschweizerin schoss die Gelb-Blauen von der 10. bis zur 21. Minute 3:0 in Führung. Und erhält dafür lobende Worte: «Sie hat grosse Fortschritte gemacht», sagt Berner und betont Gämperlis Reichweite als grosses Plus für das Dietliker Spiel: «Mit ihrer Grösse hat sie ganz andere Möglichkeiten auf dem Feld, erreicht Bälle, an die andere nicht mehr herankommen.» Für die meisten Gegnerinnen sei es gegen Gämperli ähnlich wie gegen einen Mann zu spielen. Die dreifache Torschützin selbst äusserte sich nach dem Spiel in Burgdorf rundum zufrieden: «Wir konnten unseren Gameplan bis zur letzten Sekunde durchziehen. In meinen Augen war das die beste Teamleistung in der bisherigen Saison.» Der unspektakuläre 5:2-Sieg in der Meisterschaft tags zuvor gegen Schlusslicht Giffers ging darob ganz vergessen.

(Zürcher Unterländer)