Dietlikon legt 2:0 vor

In der Dietliker Hüenerweid mussten sich die Zuschauer bis zur 24. Minute gedulden, ehe Andrea Gämperli den Torreigen eröffnete – und es sollte weitere 20 Minuten dauern, ehe Tanja Stella das 2:0 gelang. Während die Red Ants später den vergebenen Chancen nachtrauerten – insgesamt wurden vier Powerplaymöglichkeiten ausgelassen – zog Dietlikon sein Programm trotz der anfänglichen Ladehemmung unbeirrt durch. Linn Lundström und Isabelle Gerig erhöhten in den letzten zehn Minuten auf 4:0, ehe Alexandra Frick für die Red Ants per Penalty noch der Ehrentreffer gelang. «Wir hatten zu Beginn etwas Mühe – aber Playoffspiele sind nun mal hart umkämpft», zog Andrea Gämperli ein Fazit des ersten Duells der Best-of-5-Halbfinalserie.Tags darauf liessen sich die Dietlikerinnen für den ersten Treffer weniger lang Zeit – schon nach 36 Sekunden brachte Lundström ihr Team in Front. Doch auch die Red Ants trafen jetzt aus dem Spiel heraus und ­Ellenor Bengtsson glich in der8. Minute wieder aus.

Ball mehr Sorge getragen

Als die ehemalige Dietlikerin Cé­line Chalverat den Pfosten traf und Frick erneut zu einem Penalty anlaufen konnte, schienen auch die Winterthurerinnen in der Serie angekommen zu sein. Doch Monika Schmid liess sich diesmal nicht bezwingen und in den folgenden Minuten gab Dietlikon mit zwei Linien tüchtig Gas. Gerig, Lundström und Anna Bürgi stellten das Skore bis zur zweiten ­Sirene auf 1:4 – und als zu Beginn des Schlussabschnitts Gämperli mit einem Doppelschlag auf 1:6 ­erhöhte, war die Sache gelaufen.

Die Tore der Red Ants zum 3:6 fielen zu spät und besassen nur noch statistischen Wert. «Wir haben ab dem zweiten Drittel dem Ball mehr Sorge getragen. Wir wissen, dass wir zu unseren Toren kommen, wenn wir den Ball sauber laufen lassen», sagte An­drea Gämperli. Bleibt Dietlikon auch defensiv so stabil wie an diesem Wochenende, kann schonam kommenden Samstag in der Hardau der Einzug in den Superfinal klargemacht werden.

Die Unterländerinnen wissen aber, dass für den Finaleinzug noch viel Arbeit auf sie wartet. «Wir müssen auch am kommenden Samstag wieder unsere Leistung zeigen, wenn wir die Serie beenden wollen. Wir werden uns im Verlauf der Woche mit Videostudium noch besser auf die Red Ants einzustellen versuchen, um bereit zu sein», fügte Gämperli an.

Auch im Winterthurer Lager besteht noch Hoffnung. Alexan­dra Frick sagt: «Wir dürfen nun einfach nicht den Glauben an uns verlieren. Wenn wir schnell spielen, kommen wir zu unseren Chancen – auch gegen ein Diet­likon, das noch aggressiver und cleverer auftritt als Skorpion Emmental im Viertelfinal.»

Das Rezept gegen das Defensivbollwerk der Zürcher Unterländerinnen muss im Verlauf dieser Woche aber zügig gefunden werden. (Zürcher Unterländer)