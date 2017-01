Dietlikon steht wieder im Cupfinal

Keine zwei Minuten waren gespielt, als Dietlikon beim Erzrivalen in Winterthur bereits 2:0 führte. Ann-Sofie Sundholm und Tanja Stella schienen die Weichen früh auf Sieg zu stellen. «Wir haben in der Garderobe davon gesprochen, was wir können – und was wir besser können als der Gegner. Mit diesem Selbstvertrauen sind wir in die Partie gegangen», verriet Dietlikons Torhüterin Monika Schmid. Doch ganz so einfach entwickelte sich die Angelegenheit doch nicht.

Die Red Ants schafften noch im Startdrittel den Anschluss und waren im zweiten Abschnitt des hochstehenden Duells sogar das leicht bessere Team. Den einzigen Treffer erzielte aber Dietlikons Karin Güttinger (35.), die nach einer unübersichtlichen Situation im Slot der Gastgeberinnen am schnellsten reagierte und einen Prellball versenkte. Doch auch dieses 1:3 brachte nicht etwa die Entscheidung, sondern entpuppte sich als Auftakt zu einer turbulenten zweiten Spielhälfte. Im Schlussdrittel erwischte zuerst Jael Koller Dietlikons Nati-Torhüterin Monika Schmid mit einem Weitschuss, und in der 51. Minute begann der Cup-Halb­final nach Nicole Mattles Ausgleich zum 3:3 wieder von vorne.

Eine starke Reaktion

Nach dem 3:3 verlief die Partie genau gleich wie zu Beginn – mit zwei schnellen Toren Dietlikons. Erneut war es die Schwedin Ann-Sofie Sundholm, die nach einem Wechselfehler der Winterthurerinnen traf – und wenige Sekunden danach schloss Verteidigerin Laura Bürgi einen Vorstoss zum 5:3 für Dietlikon ab. Eine bärenstarke Reaktion im genau richtigen Moment. Kurze Zeit später vermochten die Red Ants mit einem weiteren Weitschuss Kollers (54.) zwar noch einmal zu verkürzen, aber nun liess sich Dietlikon die Butter nicht mehr vom Brot nehmen. Die Schlussminuten wurden mit konsequenter Verteidigungsarbeit souverän über die Bühne gebracht. Und als sich die Red Ants mit einer sechsten Feldspielerin ziemlich unbeholfen anstellten, reagierte Dietlikon mit dem dritten Doppelschlag des Abends. Evelyne Ackermann und Isabelle Gerig machten mit ihren Treffern ins leere Tor den Sack endgültig zu.

Das Ticket für den Cupfinal vom Samstag, 25. Februar, in der Sporthalle Wankdorf in Bern war definitiv gelöst. «Nach dem einfachen Start haben wir zu viel überlegt, konnten nach der Aufholjagd der Red Ants aber gleich wieder zulegen. Das ist für uns eine Erfahrung mehr, wie Spiele zu gewinnen sind», befand Dietlikons Torfrau Monika Schmid. Nach Siegen in den Vorjahren über Dürnten-Bubikon-Rüti (2015) und die Red Ants (2016) winkt nun also der Titel-Hattrick. Der Gegner in Bern wird Piranha Chur sein. Der Meister setzte sich im anderen Halbfinal beim NLB-Team Zäziwil problemlos 9:4 durch. (Zürcher Unterländer)