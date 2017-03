Ein Routinier feiert Premiere

«Es ist eine Riesenehre für mich, zum ersten Mal als Profi in den Ring zu steigen», sagt Jens Lips. Die Vorfreude auf den Titelkampf in der Pro League im K1-Kickboxen, zu dem er am späten Samstagabend in der Rheinstrandhalle in Karlsruhe-Daxlanden aufläuft, ist ihm deutlich anzuhören. Dabei steigt der Präsident des Fight-Clubs Rafzerfeld in der Gewichtsklasse bis 93 Kilogramm als klarer Aussenseiter in den Titel­kampf gegen einen, der im Ring keinen Spass zu verstehen scheint: Kontrahent Dominic Häufle weist eine makellose, um nicht zu sagen furchteinflös­sen­de Bilanz auf. Zahlreiche Kämpfe habe der bislang in der K1 Pro League bestritten, keinen einzigen verloren, «und er hat alle Gegner durch K. o. besiegt», weiss Lips. «Es wird hart», schätzt er, «ich bin defi­nitiv der Underdog, aber ich möchte es ihm nicht einfach machen.»Die ersten drei der fünf Runden à zwei Minuten gelte es zu überstehen, um dann selbst den entscheidenden Treffer zu landen. «Ein Sieg durch K. o. des Gegners ist für jeden Kickboxer das Ziel. Denn dann gibt es keine Diskussionen über Punkte und Wertungen durch die Richter.»

Erfolgreiche Qualifikation

Vor etwas über einem Jahr gelang dies Jens Lips vor ähnlich grossem Publikum in Malsch bei Karlsruhe. Durch seinen K.-o.-Sieg in einem Kampf unter der Ägide des deutschen Amateur-Mixed-Martial-Arts-Verbandes (Gammaf) wurden die dortigen Veranstalter, die auch für die K1-Profi-Liga und die Karlsruher Fight Night vom Samstag verantwortlich zeichnen, auf ihn aufmerksam. Lips berichtet: «Damals habe ich meinen Gegner auf so spektakuläre Weise K. o. geschlagen, dass ich für sie interessant geworden bin.»

Die Einladung zu seinem ersten Profi-Kampf erhielt Jens Lips aufgrund mehrerer Faktoren: Zum bleibenden Eindruck des Vorjahres-K.-o.-Siegs kamen die nötigen, guten Ergebnisse an Qualifikationsturnieren in Deutschland. Zudem fiel der eigentlich vorgesehene Herausforderer für seinen Kontrahenten Dominik Häufle verletzungsbedingt aus. Und zu guter Letzt legten die Verbandsverantwortlichen die Profi-Definition grosszügig aus. «Da ich von meinem Kampfsport- und Fitness-Studio lebe und täglich trainiere, habe ich auch diesbezüglich die Bedingungen erfüllt», führt Lips aus.

Profihafte Vorbereitung

In den vergangenen drei Monaten hat sich Jens Lips in der Art eines Profis auf den Titelkampf vorbereitet. Zusammen mit Denis Sabotic, dem mehrfachen Schweizer Meister und Trainer im Fight Club Rafzerfeld, trainierte er zweimal täglich sechs Tage pro Woche Kampftechnik und -taktik, dazu noch individuell Ausdauer und Kraft. Lips: «So intensiv arbeitet auch ein Profi nur während ein paar Monaten.» Dementsprechend fühle er sich nun sehr gut in Form, besser noch als an den Schweizer Meisterschaften von Anfang Dezember, als ihn zudem die Doppelrolle als OK-Chef und Kämpfer gefordert hatte.

Neben Coach Sabotic werden rund 25 Rafzerfelder Fight-ClubMitglieder und Fans Jens Lips am Samstag in Karlsruhe vor Ort unterstützen. Und da er nicht zuletzt auch in Sachen Kampfgewicht voll im Fahrplan liege, wie er sagt, scheint alles angerichtet für seine erfolgreiche Premiere im Profiring. (Zürcher Unterländer)